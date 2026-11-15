En Atlético Tucumán lo tienen decidido: un DT “sacapuntos” que se adapte al presupuesto

En 25 de Mayo y Chile ya no hay tiempo para despedidas. Se terminaron los balances, las críticas y algún que otro lamento por la desvinculación de Julio César Falcioni. La comisión directiva sabe que el tiempo es un bien preciado del que Atlético deberá sacar el mayor rédito posible si pretende afrontar de la mejor manera la lucha por la permanencia en 2027. Y todos los razonamientos conducen al mismo lugar: el primer paso será definir quién tomará las riendas del equipo.