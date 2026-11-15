En Atlético Tucumán lo tienen decidido: un DT “sacapuntos” que se adapte al presupuesto

Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán busca esta semana en Tucumán un nuevo DT enfocado en sumar puntos para evitar el descenso en 2027 tras la salida de Julio Falcioni.
- El Decano iniciará el año último en los promedios y con restricciones financieras, lo que obliga a priorizar técnicos libres y negociar la salida de varios futbolistas.
- Con la pretemporada pautada para el 7 de diciembre, la pronta designación del entrenador definirá la renovación de contratos clave y el armado final del plantel.
En 25 de Mayo y Chile ya no hay tiempo para despedidas. Se terminaron los balances, las críticas y algún que otro lamento por la desvinculación de Julio César Falcioni. La comisión directiva sabe que el tiempo es un bien preciado del que Atlético deberá sacar el mayor rédito posible si pretende afrontar de la mejor manera la lucha por la permanencia en 2027. Y todos los razonamientos conducen al mismo lugar: el primer paso será definir quién tomará las riendas del equipo.
Como hasta hace pocas horas las energías estuvieron concentradas en intentar retener al “Emperador”, el proceso de búsqueda de su reemplazante comenzará formalmente esta semana. Según le confió un vocero de la CD a LA GACETA, el martes habrá una reunión dirigencial para tratar cuestiones administrativas y financieras, aunque también podrían aparecer las primeras alternativas que viene evaluando la Secretaría Técnica.
Sin embargo, antes de hablar de nombres estará la discusión sobre el perfil de entrenador que necesita Atlético. La situación deportiva no admite demasiados experimentos: el “Decano” comenzará 2027 en el último puesto de la tabla de promedios, sin contar a los dos ascendidos desde la Primera Nacional. Cada punto tendrá un valor determinante y la dirigencia entiende que necesita encontrar respuestas desde la primera fecha.
Los puntos, por encima del estilo
En ese escenario, la búsqueda podría orientarse hacia un entrenador con cierta experiencia y capacidad para conseguir resultados inmediatos. La prioridad no sería necesariamente desarrollar una propuesta futbolística vistosa, sino encontrar a alguien que pueda adaptarse rápidamente a las características del plantel y hacerlo competitivo.
“Necesitamos un técnico que sea productivo con respecto a los puntos. Después veremos si juega lindo o no juega lindo. También tiene que adaptarse al plantel que tenemos hoy”, le confió un allegado a la dirigencia a este diario.
Pero la búsqueda tendrá dos condicionantes importantes: la escasez de entrenadores disponibles y las limitaciones económicas del club. La intención inicial será evaluar a los técnicos que se encuentren libres. Atlético necesita resultados inmediatos, pero también deberá encontrar un candidato cuyas pretensiones se ajusten a sus posibilidades.
Según reconocen desde 25 de Mayo y Chile, el club necesita concretar entre dos y cuatro salidas de futbolistas que le permitan conseguir un respiro económico. Por eso, la elección del entrenador también estará vinculada con las posibilidades de rearmar el plantel, en un mercado que exigirá decisiones importantes.
De hecho, la llegada del nuevo cuerpo técnico será determinante para resolver varias situaciones contractuales. Leandro Díaz termina su vínculo a fin de año, mientras que Luis Ingolotti tiene una opción de compra que la institución deberá evaluar. A ellos se suman otros futbolistas cuyos préstamos están próximos a vencer y aquellos que podrían salir ante una oferta conveniente. La intención es que el próximo entrenador tenga participación en esas decisiones, aunque los tiempos del mercado no necesariamente acompañarán los de la búsqueda.
¿Quién tendrá la última palabra? Los responsables del fútbol serán los encargados de evaluar perfiles y proponer alternativas, pero la decisión definitiva corresponderá a la comisión directiva. El martes podrían comenzar a discutirse los primeros nombres. Por ahora, no hay negociaciones avanzadas y la Secretaría Técnica continúa analizando las opciones disponibles.
El calendario, mientras tanto, sigue corriendo. El plantel tiene previsto comenzar la pretemporada el 7 de diciembre y las fiestas de fin de año reducirán los plazos para trabajar en incorporaciones y salidas. La dirigencia había planificado el cierre de la temporada con Falcioni al frente del proyecto, pero su partida obligó a modificar los planes.
Así, Atlético afronta una elección que excede el nombre de su próximo entrenador. Deberá encontrar a alguien capaz de sumar puntos desde el primer partido, adaptarse a un plantel todavía indefinido y trabajar dentro de las posibilidades económicas del club. Tres condiciones que la dirigencia intentará reunir en un escenario que, desde ya, presenta opciones limitadas.