Mariano Muntaner se despidió de Tucumán Rugby con el bicampeonato: “No podía irme antes de que terminara el torneo”

La bandera que había aparecido una semana antes en la semifinal frente a Lawn Tennis terminó convirtiéndose en una despedida anunciada. “Árbitro, no pites el final que Muntaner se nos va”, rezaba el mensaje que los hinchas de Tucumán Rugby le habían dedicado a Mariano Muntaner. El árbitro finalmente pitó, el “Verdinegro” derrotó 30-26 a Huirapuca y conquistó el bicampeonato del Regional del NOA. Para el pilar, aquel silbatazo también significó el cierre de una etapa: el martes viajará a Portugal para continuar su carrera.