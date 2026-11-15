Mariano Muntaner se despidió de Tucumán Rugby con el bicampeonato: “No podía irme antes de que terminara el torneo”
El pilar del “Verdinegro” celebró la victoria por 30-26 frente a Huirapuca y confirmó que el martes viajará a Portugal para continuar su carrera. La decisión de postergar su partida, la emoción de su último partido y las claves de la consagración.
La bandera que había aparecido una semana antes en la semifinal frente a Lawn Tennis terminó convirtiéndose en una despedida anunciada. “Árbitro, no pites el final que Muntaner se nos va”, rezaba el mensaje que los hinchas de Tucumán Rugby le habían dedicado a Mariano Muntaner. El árbitro finalmente pitó, el “Verdinegro” derrotó 30-26 a Huirapuca y conquistó el bicampeonato del Regional del NOA. Para el pilar, aquel silbatazo también significó el cierre de una etapa: el martes viajará a Portugal para continuar su carrera.
“Lamentablemente se cumple. Ya me voy a Portugal, pero me voy feliz, contento y agradecido con toda esta gente. ¿Y de qué mejor manera que dejar el club con el título? Me voy contento, vacío, siento que di todo”, expresó Muntaner, mientras los festejos todavía se multiplicaban en la cancha de Natación y Gimnasia.
La despedida tuvo algo de decisión personal y mucho de compromiso con el equipo. La posibilidad de regresar a Europa había aparecido después de su participación en el Súper Rugby Américas, pero el jugador tenía una condición que no estaba dispuesto a negociar: quería terminar la temporada con Tucumán Rugby.
“Me llamaron después del Súper Rugby Américas y al principio no estaba muy convencido. Después dije que sí, que era momento de dar de nuevo este paso hacia Europa. Terminé aceptando, pero les dije que me iba cuando terminara el campeonato, que no podía irme antes”, explicó.
La espera terminó teniendo su recompensa. Muntaner pudo disputar una nueva final, celebrar otro título y despedirse rodeado de las personas con las que compartió buena parte de su vida deportiva. El destino será Portugal, donde afrontará una experiencia que, al menos por ahora, se extenderá durante un año.
“Es distinta, es otra cosa. Es conocer gente nueva, hacer nuevos amigos, pero voy feliz porque es lo que me gusta y lo que quiero vivir”, señaló.
Aunque la posibilidad de continuar su carrera en el exterior representa un nuevo desafío, el pilar reconoció que habrá aspectos de su vida cotidiana que resultarán difíciles de reemplazar. “Lo que más voy a extrañar es todo esto, esta gente, ir al club todos los días con mis amigos y estar con mi familia”, confesó.
Las claves de una despedida perfecta
Más allá de las emociones, Muntaner también tuvo un papel importante en la conquista. Desde su posición en la primera línea, destacó el trabajo en las formaciones fijas como uno de los factores que permitieron inclinar la final frente a Huirapuca.
“Creo que fue en las formaciones fijas, más que nada en el line. Sabíamos que tenían un buen line y nos entrenamos para contrarrestarlo. El scrum también fue muy importante y creo que estuvimos sólidos en el contacto. Sabíamos que era un equipo durísimo”, analizó.
El partido, sin embargo, también exigió una respuesta anímica. Tucumán Rugby había construido una ventaja importante, pero Huirapuca reaccionó hasta colocarse 30-26 y mantener abierta la definición. Para Muntaner, ese tramo expuso uno de los aspectos que el equipo necesitaba corregir.
“Cuando tomamos una ventaja grande es cuando más atentos tenemos que estar, porque siempre podés tender a relajarte. Como pasó, se nos acercaron muy fácil. Ahí era el momento de cambiar el chip”, explicó.
El desenlace permitió cerrar una temporada que había tenido altibajos y confirmar la fortaleza de un plantel que, según el pilar, encontró su principal virtud en el compromiso colectivo, independientemente del lugar que ocupara cada jugador.
Con la copa nuevamente en manos del “Verdinegro”, Muntaner se prepara para cambiar de país y comenzar otra etapa. Antes de partir, dejó una última expresión de deseo: que su regreso a Tucumán Rugby también pueda estar acompañado por una celebración.
“Cuando me toque volver, espero volver a vivirlo y sentir esta misma sensación de alegría”, concluyó.