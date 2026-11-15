Benjamín Vicuña, en alerta por la causa Icardi: la versión judicial que preocupa al actor
El actor chileno sigue con atención las actuaciones derivadas del expediente penal iniciado tras la presentación de Wanda Nara contra el futbolista en Nordelta, donde trascendió que los nombres de los menores figurarían citados en las actuaciones.
Resumen para apurados
- Benjamín Vicuña está en alerta en Buenos Aires tras revelarse que sus hijos figuran citados en la causa penal iniciada por Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas agresiones.
- El conflicto inició tras la denuncia de Nara por lesiones leves agravadas contra Icardi en Nordelta, afectando el entorno donde conviven los menores junto a Eugenia Suárez.
- La Fiscalía evalúa peritajes médicos para definir responsabilidades, mientras el entorno procura mitigar el impacto de la alta exposición mediática sobre los niños involucrados.
La controversia judicial que rodea al futbolista Mauro Icardi tras la denuncia penal formulada por su exesposa Wanda Nara sumó un foco de derivación colateral en el ambiente artístico. El actor Benjamín Vicuña se encuentra en estado de alerta por la situación de sus hijos menores, fruto de su relación previa con Eugenia "La China" Suárez. La inquietud del artista chileno cobró fuerza luego de que trascendiera que los nombres de los niños figurarían mencionados en las actuaciones de la causa que investiga la Justicia.
La información sobre el estado de ánimo de Vicuña fue revelada durante una emisión del programa Implacables (El Nueve). Según explicó al aire la conductora Susana Roccasalvo, el entorno cercano al actor confirmó su preocupación paternal, originada en la convivencia cotidiana que los menores mantienen con su madre y su actual pareja, Icardi.
El dato central que encendió la alarma procesal surgió a partir de las declaraciones del panel televisivo, donde se indicó que los nombres de los pequeños habrían sido citados en el expediente por amenazas. No obstante, las fuentes tribunalicias y periodísticas aclararon que, hasta el momento, no trascendieron documentos oficiales de acceso público que precisen el encuadre formal en el que se efectuó dicha mención ni si los niños estuvieron presentes en los episodios objeto de investigación.
El episodio en Nordelta y las medidas dispuestas por la Fiscalía
El hecho que desencadenó las actuaciones policiales y judiciales tuvo lugar el viernes 6 de noviembre en una residencia que Mauro Icardi posee en el barrio privado Nordelta. De acuerdo con el escrito presentado por Wanda Nara, el procedimiento se inició luego de que la hija mayor que tiene en común con el deportista, la contactara telefónicamente para pedirle asistencia.
En su relato de los hechos ante las autoridades, la conductora televisiva manifestó que la niña le expresó haber sufrido agresiones físicas por parte de su padre y sentir temor. Frente a este llamado de auxilio, la presentadora resolvió interrumpir las grabaciones del ciclo MasterChef Celebrity para dirigirse de inmediato al inmueble, donde requirió la intervención de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal de asistencia médica.
La presentación dio origen a la apertura de un expediente caratulado bajo la figura penal de presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo. En la actualidad, el Ministerio Público Fiscal enfoca sus tareas en el análisis de las pericias médicas practicadas a la menor, debido a la detección de discrepancias entre las evaluaciones preliminares y las posteriores. Por tal motivo, los instructores judiciales ordenaron nuevas medidas probatorias con el fin de determinar las responsabilidades del caso.
El cruce mediático en redes y la postura de las partes
De forma paralela al curso de la investigación penal, el conflicto mediático se trasladó con virulencia a las plataformas digitales, donde se registraron cruces directos entre Wanda Nara, la China Suárez e Ivana Icardi. En ese contexto de alta exposición mediática, Vicuña optó por una estrategia comunicacional distante de los agravios directos.
El actor chileno llamó la atención de sus seguidores al difundir una fotografía de su hijo más pequeño. En la publicación compartida en sus redes sociales, se observa al pequeño de espaldas sobre el césped de un campo de juego, luciendo la camiseta número 10 de la Selección argentina durante la caída de la tarde, una imagen interpretada como un intento de preservar el plano familiar.
Por su parte, Ivana Icardi tomó partido en la contienda al respaldar públicamente a la China Suárez a través de sus historias de Instagram. La hermana del futbolista replicó las declaraciones escritas por la actriz contra Wanda Nara y agregó un comentario contundente para sellar su postura en el entramado familiar: "Dicho esto, pues ya estaría. No añadiría nada más".