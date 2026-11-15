Benjamín Vicuña, en alerta por la causa Icardi: la versión judicial que preocupa al actor

La controversia judicial que rodea al futbolista Mauro Icardi tras la denuncia penal formulada por su exesposa Wanda Nara sumó un foco de derivación colateral en el ambiente artístico. El actor Benjamín Vicuña se encuentra en estado de alerta por la situación de sus hijos menores, fruto de su relación previa con Eugenia "La China" Suárez. La inquietud del artista chileno cobró fuerza luego de que trascendiera que los nombres de los niños figurarían mencionados en las actuaciones de la causa que investiga la Justicia.