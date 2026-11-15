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Cómo hacer galletas saladas sin harina: el secreto para que queden crocantes y duren semanas

Con polenta instantánea, almidón de maíz y queso rallado se pueden preparar unas galletas caseras sin TACC. La receta requiere pocos ingredientes, se hornea en 10 minutos y permite conservarlas durante varias semanas.

Galletas saladas sin harina: la receta económica que se prepara en solo 15 minutos
Galletas saladas sin harina: la receta económica que se prepara en solo 15 minutos Bon Viviur
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En redes, el cocinero @matycocinaok difundió una receta de galletas saladas sin harina a base de polenta para ofrecer una opción económica sin TACC.
  • La preparación combina polenta, almidón de maíz y queso rallado, se hornea en diez minutos y puede almacenarse semanas en frascos herméticos.
  • La propuesta gana popularidad como una alternativa casera y accesible ante la creciente demanda y el costo de los productos industriales sin gluten.
Resumen generado con IA

Las galletas saladas sin harina se convirtieron en una de las recetas más compartidas en las redes sociales por su preparación sencilla, sus ingredientes económicos y su textura crocante. Se elaboran con polenta, almidón de maíz y queso rallado, y son una alternativa sin TACC para acompañar desayunos, meriendas o picadas.

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El cocinero de la cuenta @matycocinaok compartió el paso a paso para prepararlas en casa en pocos minutos. Además, explicó cómo conservarlas en frascos herméticos durante varias semanas para que mantengan su sabor y textura.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletas saladas sin harina

Una de las ventajas de esta receta es que requiere pocos ingredientes y no demanda técnicas complicadas. La combinación de polenta instantánea, almidón de maíz y queso rallado permite conseguir unas galletas sabrosas y crocantes.

Para preparar esta receta se necesitan:

  • 100 gramos de polenta instantánea.
  • 100 gramos de almidón de maíz.
  • Media cucharada de sal fina.
  • Una cucharada de polvo para hornear.
  • Dos huevos.
  • 50 gramos de queso rallado.
  • 25 centímetros cúbicos de aceite de girasol.

Si la mezcla queda muy seca, se pueden agregar unas gotas de agua para hidratarla. En cambio, si está demasiado húmeda, alcanza con incorporar un poco más de polenta. La textura buscada debe permitir manipular la masa sin que se pegue en los dedos.

Después, hay que colocarla sobre la mesada y estirarla con un palo de amasar hasta conseguir una superficie lisa. El espesor no debe superar el medio centímetro.

Con un cortante circular, una copita de licor o un vaso, se recortan las galletas del tamaño deseado. Los sobrantes de masa también se pueden aprovechar: basta con hidratarlos con unas gotas de agua y volver a unirlos para repetir el procedimiento.

Una vez listas, se distribuyen las piezas sobre una placa sin necesidad de enmantecarla. Finalmente, se llevan al horno precalentado a 180 grados durante unos 10 minutos.

Cómo conservar las galletas para que se mantengan crocantes

La conservación es otro de los aspectos destacados de esta preparación. Para evitar que las galletas pierdan su textura, es fundamental dejarlas enfriar por completo antes de guardarlas.

Luego, se pueden colocar en frascos de vidrio o recipientes herméticos y mantenerlas en un lugar fresco y seco. De esta manera, según explicó el cocinero, pueden conservarse durante varias semanas sin perder su sabor ni su consistencia.

Si con el paso de los días absorben humedad y dejan de estar crocantes, existe una alternativa para recuperarlas: llevarlas nuevamente al horno durante unos minutos, a temperatura muy baja.

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