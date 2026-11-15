Tragedia en Salta: qué se sabe de la muerte de un padre y sus tres hijas en el monte

Un trágico desenlace sacudió al norte de Salta tras confirmarse el hallazgo sin vida de Adrián Pérez, de 24 años, y de sus tres hijas de 8, 5 y 4 años en un camino rural del departamento Rivadavia. La familia había permanecido desaparecida desde el viernes al mediodía, cuando partió en motocicleta desde la localidad formoseña de María Cristina con destino a Alto de la Sierra. El reporte médico forense del Ministerio Público Fiscal de Salta ratificó que las cuatro víctimas fallecieron a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por insolación y deshidratación aguda.