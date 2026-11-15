Tragedia en Salta: qué se sabe de la muerte de un padre y sus tres hijas en el monte

Resumen para apurados
- Un padre y sus tres hijas murieron por deshidratación el fin de semana en Rivadavia, Salta, tras quedar varados en moto y perder su provisión de agua en el monte.
- La familia viajaba desde Formosa cuando la caída de la moto habría roto su bidón de agua. Desesperados por el calor, intentaron buscar auxilio pero se desorientaron.
- La fiscalía investiga la mecánica del hecho, mientras el caso conmociona a la zona y alerta sobre los peligros mortales del aislamiento y el clima extremo en el norte.
Un trágico desenlace sacudió al norte de Salta tras confirmarse el hallazgo sin vida de Adrián Pérez, de 24 años, y de sus tres hijas de 8, 5 y 4 años en un camino rural del departamento Rivadavia. La familia había permanecido desaparecida desde el viernes al mediodía, cuando partió en motocicleta desde la localidad formoseña de María Cristina con destino a Alto de la Sierra. El reporte médico forense del Ministerio Público Fiscal de Salta ratificó que las cuatro víctimas fallecieron a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por insolación y deshidratación aguda.
El caso está a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, encabezada por el fiscal Gonzalo Ariel Vega. Las actuaciones judiciales buscan esclarecer la cronología de los hechos ocurridos en una de las zonas más hostiles del Chaco Salteño, donde las elevadas temperaturas y las extensas distancias entre parajes convierten cualquier imprevisto técnico o climático en un peligro letal.
La reconstrucción preliminar indica que el viaje transcurría con normalidad hasta que la pareja de Pérez perdió todo contacto telefónico con ellos durante la tarde del viernes. Frente a la falta de novedades, la mujer radicó la denuncia formal ante las autoridades policiales, lo que puso en marcha un operativo urgente de rastrillaje sobre la ruta de desplazamiento habitual.
Las tareas de búsqueda terrestre debieron suspenderse durante la noche del viernes debido a la nula visibilidad y las severas dificultades que presenta el terreno salvaje. Las patrullas policiales retomaron las labores con la primera luz del sábado, desplegándose a lo largo de los caminos vecinales que conectan la frontera de Formosa con el departamento salteño de Rivadavia.
El hallazgo en el monte de Salta y la hipótesis del recipiente roto
Los efectivos policiales localizaron los cuerpos en las cercanías de Alto de la Sierra, sobre una huella rural ubicada a unos 20 kilómetros del paraje Bragado. Durante las primeras horas de la madrugada, las patrullas hallaron el cadáver de Pérez tendido al costado de la motocicleta. Poco después, los peritos descubrieron los restos de las tres niñas en distintos sectores de la zona, distanciados unos 500 metros entre sí.
Entre las principales líneas de investigación que analiza la fiscalía se destaca la hipótesis de un accidente vial inicial. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la motocicleta habría sufrido un vuelco durante el trayecto, del cual los cuatro ocupantes habrían salido ilesos. Sin embargo, el impacto habría provocado la rotura del bidón en el que transportaban el agua potable para el viaje.
Sin reservas hídricas y bajo el sol inclemente del monte, Pérez habría intentado extraer líquido de pencas y frutos silvestres para hidratar a sus hijas. Ante la desesperante situación, el joven habría salido a caminar en busca de ayuda, al tiempo que las menores intentaron solicitar auxilio por sus propios medios, terminando desorientadas entre la densa vegetación.
Desde la Fiscalía de Tartagal aclararon que, si bien esta secuencia constituye la reconstrucción lógica sobre la que trabajan los investigadores, la mecánica exacta del siniestro permanece bajo pericia oficial. En el lugar trabajaron especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y personal de Criminalística para recolectar elementos de prueba.
La tragedia causó una honda conmoción en las comunidades rurales del límite entre Salta y Formosa. Autoridades del municipio de Santa Victoria Este colaboraron activamente con la organización de los servicios fúnebres, mientras que vecinos de la zona acompañaron con una emotiva caravana el traslado de los restos del padre y de las tres niñas.