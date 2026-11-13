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Violento temporal en Salta: hay al menos 150 heridos y un niño fue trasladado en código rojo

Un fuerte temporal azotó Embarcación, una localidad del departamento General José de San Martín, ubicada en el norte de la provincia de Salta. Hay al menos 150 heridos, viviendas dañadas, calles inundadas y cortes de luz.

Violento temporal en Salta: la imagen de los destrozos que dejó la tormenta en Embarcación
Violento temporal en Salta: la imagen de los destrozos que dejó la tormenta en Embarcación La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Un feroz temporal en Embarcación, Salta, dejó este jueves al menos 150 heridos y graves destrozos materiales por las intensas lluvias, ráfagas y descargas eléctricas.
  • Los vientos derribaron postes, volaron techos e inundaron calles, colapsando el hospital local y obligando a derivar a un niño grave en código rojo a Orán.
  • Con clases suspendidas y cortes de luz, la provincia evalúa abrir centros de evacuados mientras rige un alerta amarillo por nuevas tormentas en la región.
Resumen generado con IA

Un fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica azotó Embarcación, en el norte de Salta, durante la tarde del jueves. El fenómeno provocó importantes daños en viviendas, comercios y tendidos eléctricos. Al menos 150 personas debieron recibir asistencia médica y un niño fue trasladado de urgencia a Orán por un traumatismo grave en la cabeza.

Ante la magnitud de los destrozos, el Gobierno provincial activó el Comité de Emergencia Climática y desplegó equipos de distintas áreas para asistir a los damnificados, evaluar los daños y restablecer los servicios afectados. También se suspendieron las clases en los establecimientos educativos que sufrieron consecuencias por la tormenta.

Temporal en Embarcación: al menos 150 personas recibieron atención médica

El hospital San Roque de Embarcación atendió a por lo menos 150 personas que resultaron heridas durante el temporal. Debido a la cantidad de pacientes, el Ministerio de Salud Pública reforzó el operativo con ambulancias y profesionales de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

Entre los casos de mayor gravedad se encuentra el de un niño que debió ser trasladado en código rojo al hospital de Orán por un traumatismo severo en la cabeza.

Además, los equipos sanitarios asistieron a personas con fracturas de fémur y muñeca, lesiones en la zona de la ingle y heridas cortantes en brazos y piernas.

Viviendas destruidas, calles inundadas y cortes de luz

La tormenta provocó importantes destrozos en distintos sectores de Embarcación. Se reportaron daños en viviendas y locales comerciales, caída de árboles y postes de electricidad, además de calles anegadas y cortes en el suministro eléctrico.

Las consecuencias del fenómeno también alcanzaron a la región de Senda Hachada, donde quedaron afectadas instalaciones de la red eléctrica.

Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a recorrer los barrios para relevar las condiciones de las viviendas y brindar asistencia a las familias damnificadas. Las autoridades también analizan la posibilidad de habilitar un centro de evacuados para alojar a quienes no puedan permanecer en sus hogares.

El operativo de emergencia está encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y el intendente de Embarcación, Carlos Funes. También participan efectivos policiales de localidades cercanas y personal de Defensa Civil.

Suspendieron las clases en las escuelas afectadas por el temporal

Los daños ocasionados por el temporal también alcanzaron a establecimientos educativos de la zona. Por ese motivo, el Ministerio de Educación y Cultura de Salta resolvió suspender las actividades en las escuelas afectadas.

La medida se mantendrá mientras se realiza un relevamiento de las condiciones edilicias para determinar si los edificios están en condiciones de recibir nuevamente a estudiantes y docentes.

En paralelo, EDESA desplegó cuadrillas técnicas para reparar las instalaciones de media tensión que resultaron dañadas y avanzar con la normalización del servicio eléctrico en Embarcación y Senda Hachada.

Alerta amarilla por tormentas para el norte de Salta

Mientras continúan los operativos de asistencia y reparación, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento para el departamento General José de San Martín.

La advertencia meteorológica mantiene en alerta a la región, donde los equipos de emergencia continúan trabajando para atender a las familias afectadas y evaluar el alcance de los daños provocados por el temporal.

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