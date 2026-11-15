Devolución por un cobro duplicado: un supermercado deberá pagar más de $5 millones a un cliente

El episodio se originó el 30 de abril de 2022 a las 20:30, cuando el consumidor intentó abonar una compra de $3.553,50 mediante un código QR a través de la aplicación Mercado Pago. Ante inconvenientes en la conexión, el cajero del establecimiento sostuvo que la transacción no figuraba acreditada en el sistema de la caja y le exigió al cliente realizar un segundo pago con tarjeta de crédito para poder retirar la mercadería. Al regresar a su domicilio y verificar su resumen bancario, el comprador comprobó que la primera transferencia por QR sí se había debitado de forma correcta.