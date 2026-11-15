Devolución por un cobro duplicado: un supermercado deberá pagar más de $5 millones a un cliente

Resumen para apurados
- Un juzgado comercial porteño condenó a supermercados Día a pagar $5 millones a un cliente por cobrarle dos veces la misma compra en 2022 y negarse a reintegrar el dinero.
- El cliente pagó con QR y le exigieron abonar con tarjeta. Día desconoció el débito, pero reintegró el monto en pleno juicio, incurriendo en una evidente contradicción procesal.
- El fallo sienta un precedente clave en el derecho del consumidor, castigando la temeridad y malicia empresarial ante reclamos por errores e inconsistencias en cobros digitales.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18 condenó a la cadena de supermercados Día Argentina S.A. a indemnizar a un cliente con $5.020.000 más intereses y costas, tras haberle cobrado dos veces una misma compra. La resolución judicial fijó una contundente sanción por daños punitivos y una multa del 10% por temeridad y malicia, motivada por la conducta contradictoria de la empresa durante el litigio.
El episodio se originó el 30 de abril de 2022 a las 20:30, cuando el consumidor intentó abonar una compra de $3.553,50 mediante un código QR a través de la aplicación Mercado Pago. Ante inconvenientes en la conexión, el cajero del establecimiento sostuvo que la transacción no figuraba acreditada en el sistema de la caja y le exigió al cliente realizar un segundo pago con tarjeta de crédito para poder retirar la mercadería. Al regresar a su domicilio y verificar su resumen bancario, el comprador comprobó que la primera transferencia por QR sí se había debitado de forma correcta.
Pese a los reiterados reclamos administrativos presentados ante el supermercado, la compañía negó haber percibido el importe inicial y se rehusó a reintegrar el dinero. Frente a la falta de respuesta corporativa, el damnificado inició en noviembre de 2022 una demanda sumarísima por daños y perjuicios, reclamando originariamente la suma de $113.553,50 o lo que surgiera de la producción de pruebas.
La maniobra que desencadenó la multa judicial
Durante la tramitación de la causa caratulada “Trujillo, Christian Raúl Marín c/ Mercado Libre S.R.L. y otros s/ Sumarísimo”, la firma Día Argentina S.A. rechazó enfáticamente las acusaciones en su contestación de demanda. Sin embargo, en el transcurso del proceso judicial, el supermercado le restituyó voluntariamente al cliente el monto cobrado de más.
Esta devolución fue presentada por la representación legal del consumidor como un hecho nuevo ante la causa. La magistrada a cargo del juzgado, Valeria Pérez Casado, remarcó la clara inconsecuencia procesal del comercio, que negó los hechos en el expediente mientras restituía la suma por fuera de la estrategia defensiva. De la misma manera, las pericias contables confirmaron que la empresa nunca realizó los controles de arqueo de caja del día de la compra, los cuales habrían permitido verificar la acreditación del pago en su momento.
Paralelamente, la Justicia desestimó la acción legal entablada contra Mercado Libre S.R.L. y admitió la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L.. Las pruebas periciales determinaron que la plataforma tecnológica procesó y acreditó la operación sin fallas en la cuenta del supermercado, atribuyendo la responsabilidad exclusiva al comercio minorista.
Sanción por daños punitivos
La sentencia final, dictada en mayo de 2024, estableció una condena integrada por $5.000.000 en concepto de daños punitivos y $20.000 por daño moral, a lo que se sumaron los intereses y las costas del juicio. Además, la jueza Pérez Casado impuso al supermercado una sanción adicional del 10% del monto total de la condena por temeridad y malicia.
La resolución judicial consideró que la cadena comercial incurrió en una grave desatención de los derechos del consumidor y en una actitud procesal maliciosa al negar sistemáticamente un hecho que luego terminó admitiendo mediante el reembolso tácito.
Posteriormente, las actuaciones ascendieron a la Sala B de la Cámara Comercial por apelaciones vinculadas a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, donde los montos fijados fueron reducidos. El fondo de la sentencia condenatoria contra Día Argentina S.A. quedó firme y constituye un precedente clave sobre la responsabilidad empresarial en cobros digitales duplicados.