Inadvertido anticipo

Pero lo más interesante es que Orphée también dio a conocer adelantos de su obra en LA GACETA. Hasta donde he logrado constatar, publica un fragmento de En el fondo en abril de 1969, el cuento “Ha muerto un santo” en mayo de 1971 y, en marzo de 1984, un texto titulado “Composición de la Teté”. Aunque en el diario no hay referencia alguna al respecto, este último sería nada menos que el primer capítulo de Basura y luna, novela que Orphée ya venía escribiendo y anunciando desde los setenta y que, como decía al comienzo, recién saldría a la luz este año en una edición póstuma. Reproducimos aquí el texto, según la versión que Orphée dejó corregida, y que presenta numerosos cambios respecto de la publicada en 1984. Parecen modificaciones orientadas, ante todo, a dar mayor fluidez a la prosa. El título “Composición de la Teté” se mantuvo.