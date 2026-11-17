Elvira Orphée y LA GACETA
Un recorrido por la contradictoria relación de la escritora tucumana con su provincia natal y su vínculo con estas páginas, donde publicó casi un centenar de mordaces reseñas y dio a conocer, en 1984 y de manera inadvertida, el capítulo inicial de Basura y luna, novela póstuma que recientemente rescató Edunt.
Resumen para apurados
- Un análisis rescata en Tucumán el vínculo de la escritora Elvira Orphée con LA GACETA, donde publicó casi cien reseñas y anticipó su novela póstuma "Basura y luna".
- Pese a su rechazo a su provincia y la exclusión de la crítica local, la autora colaboró activamente en el diario entre 1984 y 1990 con mordaces comentarios bibliográficos.
- La reciente edición póstuma de "Basura y luna" por Edunt revaloriza la figura de Orphée y salda una deuda histórica con una de las voces más originales de la literatura argentina.
Por Soledad Martínez Zuccardi
Para LA GACETA - TUCUMÁN
“Tucumana pero repugnada”, así describe Hugo Foguet en Pretérito perfecto al personaje de la Negra Fortabat, una ficcionalización -apenas disimulada- de Elvira Orphée (1922-2018). Y es que el vínculo de un escritor con su lugar de origen es complejo y, muchas veces, contradictorio. A diferencia de Foguet, o de otros autores como los poetas del grupo La Carpa -protagonistas del campo literario que comenzaba a configurarse en Tucumán hacia 1940-, Orphée se aleja muy joven de la provincia y desarrolla su carrera sobre todo en Buenos Aires. El gesto coincide, en parte, con el de Juan José Hernández, quien también ingresa, como Orphée, al campo literario porteño por la revista Sur y vía Pepe Bianco.
“El día que me fui de Tucumán fue el más feliz de mi vida”, afirmaría Orphée décadas después de su partida. Pero reconocería también, a sus casi 90 años: “Todavía sigo añorando los naranjos y sus azahares en septiembre”. Lo cierto es que la autora no deja de inscribir la provincia en su obra, desde Dos veranos (1956), su primer libro, pasando por varios de sus cuentos y por su novela fundamental, Aire tan dulce (1966), hasta Basura y luna, la novela que escribió durante décadas y dejó inédita. Con Flaminia Ocampo, hija de Orphée, nos ocupamos de editar Basura y luna, que apareció en forma póstuma hace pocos meses por el sello Edunt. Se convirtió en el primer libro de Orphée publicado en Tucumán. Creo que eso le habría divertido.
Excluida
La crítica literaria del siglo XX excluyó a Orphée de las denominadas “literatura de Tucumán” y “literatura del noroeste argentino”. Acaso por su condición de escritora mujer en la época, o por su despectivo rechazo de Tucumán, o por los signos terribles con los que construye el universo provinciano en su obra: carencia, falsedad, destrucción, mal. En contraste con esta exclusión operada por la crítica académica, el periodismo cultural tucumano sí parece haber seguido los pasos de Orphée, con atención y con admiración. Así, en la sección literaria de LA GACETA la autora estuvo muy presente. Se trata, quizá, de uno de los pocos lazos que la vinculaban con la vida literaria local.
Comentarios
En los sesenta y los setenta, LA GACETA publica entrevistas y conversaciones de escritores tucumanos con Orphée, y comentarios sobre sus libros. En una edición de noviembre de 1968, Julio Ardiles Gray conversa con la autora sobre “la novela en cantera” En el fondo. En octubre de 1970, Arturo Álvarez Sosa dedica una nota extensa a un paseo compartido con Orphée durante el que discurren sobre Tucumán, sobre Alejandra Pizarnik, sobre la escritura. El mismo Álvarez Sosa comenta el libro de relatos Su demonio preferido en julio de 1973. Antes, en 1969, Federico Pelzter reseña la ya mencionada En el fondo, que califica como uno de esos “libros ejemplares”, “que se imponen como una necesidad y desde adentro”.
El comentario más elogioso aparece en abril de 1967 y está firmado por Rodolfo Alonso, quien se ocupa de Aire tan dulce: “De entrada nomás nos damos cuenta que estamos ante un libro excepcional”, “hondamente auténtico y original”, “realmente un fuera de serie”. Lo describe como “una pieza única”, con “palabras que van a hacerse carne y sangre dentro de uno”. Décadas después, en diciembre de 1990, el propio director de la sección literaria del diario, Daniel Alberto Dessein, comenta La muerte y los desencuentros. Destaca su “atmósfera de encantamiento” y la singularidad del lenguaje de Orphée.
Orphée como crítica
Desde 1984 hasta comienzos de la década de 1990, Orphée se dedica en forma sistemática a comentar libros para LA GACETA. El dato es poco conocido, como conversábamos con Daniel Dessein en la presentación de la antología La Gaceta Literaria 1949-2026, que incluye una semblanza de la autora. En el archivo del diario he podido hallar casi un centenar de reseñas firmadas por ella, a razón de una por mes o poco más. ¿Una posible salida laboral, hacia el final de su carrera?
Son comentarios de los libros más diversos, de autores como Margaret Atwood, Tom Wolfe, Isabel Allende, Ana María Shua, Juan José Manauta, Enrique Anderson Imbert, Luis Gusmán, Marco Denevi, Mario Vargas Llosa, Danielle Steel, entre muchos otros. Los dedicados a Yo el supremo de Augusto Roa Bastos y a una Antología personal de Juan Rulfo son los más extensos y elogiosos.
La crítica de libros revela a Orphée como una lectora incisiva, mordaz, notablemente lúcida y nada preocupada por agradar. Algunas reseñas tienen remates como estos: “Para resumir, un libro que se lee sufriendo por tener que llegar al final”, o “Naturalmente, la literatura está ausente en este libro. Acompañada en su ausencia con otras nobles condiciones: las ideas, la poesía, la creación”. Los títulos de algunos comentarios son de una concisión feroz: “Solo pasatiempo”, “Se usa demasiado lo obvio”, “Ameno, entretenido y sin otras pretensiones”, o el genial “Muchas páginas y poco libro”.
Inadvertido anticipo
Pero lo más interesante es que Orphée también dio a conocer adelantos de su obra en LA GACETA. Hasta donde he logrado constatar, publica un fragmento de En el fondo en abril de 1969, el cuento “Ha muerto un santo” en mayo de 1971 y, en marzo de 1984, un texto titulado “Composición de la Teté”. Aunque en el diario no hay referencia alguna al respecto, este último sería nada menos que el primer capítulo de Basura y luna, novela que Orphée ya venía escribiendo y anunciando desde los setenta y que, como decía al comienzo, recién saldría a la luz este año en una edición póstuma. Reproducimos aquí el texto, según la versión que Orphée dejó corregida, y que presenta numerosos cambios respecto de la publicada en 1984. Parecen modificaciones orientadas, ante todo, a dar mayor fluidez a la prosa. El título “Composición de la Teté” se mantuvo.
El afán de absoluto
Teté y su amiga Diana, las protagonistas de Basura y luna, son personajes atravesados por el afán de absoluto, al igual que Atalita Pons en Aire tan dulce, y por la búsqueda de belleza en un territorio precario y brutal, marcado por contrastes violentos, por la maravilla y el “veloz mal olor”. Como esos terrenos baldíos de la infancia, sucios de excrementos y resplandecientes de luna.
© LA GACETA
Soledad Martínez Zuccardi - Doctora en Letras, directora de Edunt, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras.