Final del Regional del NOA: cómo será el ingreso, dónde estacionar y qué tribuna ocupará cada hinchada
La Unión de Rugby de Tucumán difundió las recomendaciones para el partido entre Tucumán Rugby y Huirapuca, que se disputará este sábado desde las 16.10 en Natación y Gimnasia. Habrá sectores diferenciados para ambas parcialidades, pantalla gigante y TMO.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby y Huirapuca jugarán este sábado la final del Regional del NOA en Natación y Gimnasia para definir al campeón del certamen.
- La URT dispuso accesos especiales, estacionamiento y tribunas separadas: la este para Tucumán Rugby, la oeste para Huirapuca y la baja para el público.
- El evento contará con TMO, pantalla gigante y patio gastronómico, buscando garantizar una jornada festiva y segura ante la gran concurrencia prevista.
La final del Torneo Regional del NOA ya tiene todo preparado para recibir a los hinchas. Este sábado 14 de noviembre, desde las 16.10, Tucumán Rugby y Huirapuca se enfrentarán en las instalaciones de Natación y Gimnasia, en un partido que definirá al campeón regional.
Ante la expectativa que genera el encuentro, la Unión de Rugby de Tucumán (URT), organizadora del evento, difundió una serie de recomendaciones relacionadas con el ingreso al predio, el estacionamiento, la distribución de las tribunas y las medidas de seguridad.
Dónde estacionar y cómo ingresar al estadio
Según informó la URT, el estacionamiento estará habilitado exclusivamente en la sede Juan Luis Aráoz, con accesos por las avenidas Benjamín Aráoz y Papa Francisco.
En ese mismo sector se instalarán las boleterías, con el objetivo de facilitar el ingreso de los espectadores y evitar aglomeraciones en las inmediaciones del campo de juego.
Además, se dispondrá de un corredor peatonal seguro para conectar el sector de acceso con la cancha. La organización recordó que estará prohibido estacionar vehículos sobre las veredas aledañas, una medida destinada a garantizar la circulación de los asistentes.
Desde la Unión recomendaron llegar con suficiente anticipación para evitar demoras, especialmente por la importante concurrencia que se espera para la definición del campeonato.
Cómo se distribuirán las hinchadas
Uno de los puntos principales del operativo será la distribución de las parcialidades en las tribunas del estadio.
Los simpatizantes de Tucumán Rugby ocuparán la tribuna este, mientras que los de Huirapuca tendrán asignada la tribuna oeste de cemento. Por su parte, la tribuna baja oeste estará destinada al público en general.
La organización también recordó que, por razones de seguridad, estará prohibido subirse a las barandas de las tribunas y al cerco perimetral del campo de juego, con el objetivo de evitar accidentes y daños en las instalaciones.
Pantalla gigante, TMO y opciones gastronómicas
La final contará con un despliegue especial. Entre las novedades se destacan la instalación de una pantalla gigante y la utilización del Television Match Official (TMO), que permitirá al equipo arbitral revisar determinadas jugadas mediante imágenes de video.
Además, los asistentes tendrán distintas alternativas gastronómicas durante la jornada. Estarán habilitadas la cantina del club y un sector de food trucks, para quienes deseen almorzar en el predio o consumir alimentos durante el encuentro.
De esta manera, la URT busca garantizar que la definición del Regional del NOA se desarrolle en un marco de organización y seguridad, tanto para los protagonistas dentro de la cancha como para los hinchas que acompañarán desde las tribunas.