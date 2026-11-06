Concepción FC busca dar el primer golpe en Salta para acercarse a la final del Regional Amateur

Resumen para apurados
- Concepción FC visita este sábado a Villa San Antonio en Salta por la semifinal de ida del Regional Amateur, buscando una ventaja para avanzar a la final.
- Tras eliminar a Ateneo Parroquial Alderetes, el DT Mario Suárez dispondrá un solo cambio en el once titular, acompañado por una masiva movilización de hinchas tucumanos.
- El resultado en el estadio Martearena marcará la serie de cara a la revancha en Tucumán, donde el "Cuervo" buscará sellar su clasificación a la final regional.
Concepción FC afrontará este sábado un desafío importante en Salta. Desde las 22, visitará a Villa San Antonio en el Padre Ernesto Martearena, por el partido de ida de las semifinales de la Región Norte del Regional Federal Amateur. El objetivo será conseguir un resultado favorable que le permita llegar mejor posicionado a la revancha, que se disputará en Tucumán.
La expectativa también se refleja en los hinchas. Se espera una importante movilización de simpatizantes de Concepción FC, que viajarán en colectivos, trafic y vehículos particulares para acompañar al equipo. Las entradas estarán disponibles en las boleterías del estadio desde las 18.
El equipo que prepara Mario Suárez
En el aspecto futbolístico, el entrenador Mario Suárez realizaría una sola modificación respecto de la formación que viene de superar a Ateneo Parroquial Alderetes. Marcos Valor ingresaría en el lateral izquierdo de la defensa en lugar de Tomás Romero.
El arquero Pedro Villarreal destacó la importancia de afrontar esta instancia con concentración y personalidad. “Son finales, que nos entregaremos al 100%. Hay que ser inteligentes, estar muy concentrados y tratar de aprovechar las situaciones que se nos presenten”, expresó. “Definimos en casa y con nuestra gente nos hacemos muy fuertes. Igual sabemos que nos acompañarán en Salta porque hay una gran expectativa”.
Del otro lado estará Villa San Antonio, dirigido por Hernán Hechalar, que intentará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Tucumán.
Las probables formaciones
Villa San Antonio: Ángel Soria; Aldo Gorillo, Gabriel Kelly y Tomás Haro Nallim; Gonzalo Gómez, Tomás Basualdo Martínez, Tomás Bordón y Lautaro Matorras; Enzo Vargas y Leonardo Villa. DT: Hernán Hechalar.
Concepción FC: Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Marcos Valor; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Marcos Carrera y Hernán Lastra; Matías Barboza y Facundo Cruz. DT: Mario Suárez.
Estadio: Padre Ernesto Martearena.
Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero).
Horario: 22.