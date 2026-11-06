Concepción FC busca dar el primer golpe en Salta para acercarse a la final del Regional Amateur

El arquero Pedro Villarreal destacó la importancia de afrontar esta instancia con concentración y personalidad. “Son finales, que nos entregaremos al 100%. Hay que ser inteligentes, estar muy concentrados y tratar de aprovechar las situaciones que se nos presenten”, expresó. “Definimos en casa y con nuestra gente nos hacemos muy fuertes. Igual sabemos que nos acompañarán en Salta porque hay una gran expectativa”.