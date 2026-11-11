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Liga Tucumana: Ateneo se metió en zona de clasificación y San Ramón bajó al líder invicto

El "Expreso del Este" aplastó 5 a 2 a Experimental y se prendió en la pelea de la Zona D. En el sur, el "Cuervo" perdió su condición de imbatible. Deportivo Aguilares ya aseguró su boleto directo a octavos de final y se amplía la nómina de clasificados a los playoffs.

SE PRENDE. Ateneó ganó y acecha en la zona D.
SE PRENDE. Ateneó ganó y acecha en la zona D. Gentileza Gianluca Ortiz
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Ateneo venció 5-2 a Experimental y entró a zona de playoffs en la Liga Tucumana, mientras que San Ramón le quitó el invicto al líder Concepción FC al superarlo 2-1.
  • Ateneo alcanzó 18 puntos en la Zona D gracias a la goleada, al tiempo que Deportivo Aguilares aseguró su pase directo a octavos de final al liderar con comodidad la Zona F.
  • Con nueve clubes ya clasificados a dieciseisavos, las próximas jornadas definirán los cupos restantes y los cruces decisivos hacia la corona del Torneo Clausura.
Resumen generado con IA

La recta final del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol continúa entregando definiciones de alto voltaje. En una jornada clave para las aspiraciones de varios equipos, Ateneo Parroquial Alderetes pisó fuerte en el interzonal D-A, mientras que San Ramón dio la nota de la fecha al arrebatarle el invicto a Concepción FC en la Zona E.

En un duelo interzonal a puro gol, Ateneo Parroquial Alderetes firmó una actuación contundente y superó por 5 a 2 a Sportivo Experimental. El conjunto dirigido por la dupla técnica Maximiliano Romano - Sergio Lobo no dejó dudas de su poder de fuego: Exequiel Narese por duplicado, Matías Smith, Hernán Brylko y Mauricio Miranda anotaron para el elenco del este, mientras que Gonzalo Ontivero marcó los dos descuentos para los de El Colmenar.

Con este triunfo categórico, el "Expreso" trepó a los 18 puntos en la Zona D e ingresó en puestos de clasificación a los playoffs, igualando la línea de Almirante Brown y San Fernando. La expectativa en Alderetes es grande, ya que el equipo quedó a solo dos unidades del líder Bella Vista y a una de Famaillá, contando además con compromisos pendientes ante el propio Famaillá, San Fernando y los "Gauchos". Pese a la caída, Estación Experimental se mantiene en lo más alto de la Zona A con 22 puntos y ya tiene su boleto asegurado a la etapa final.

Batacazo en el sur: cayó el invicto de Concepción FC

La sorpresa de la jornada se dio en la Zona E, donde San Ramón consiguió una victoria resonante al derrotar por 2 a 1 al puntero Concepción FC. Raúl Romano y Carlos Juárez fueron los autores de los tantos que le permitieron al "Rojo" sumar 16 unidades para consolidarse en el cuarto puesto y, al mismo tiempo, despojar de su condición de invicto al "Cuervo" de la "Perla del Sur", que descontó por intermedio de Nicolás Roldán y permanece en la cima con 22 puntos.

El cuadro de clasificados empieza a tomar forma

Con el avance del certamen, la etapa final va completando su nómina. Deportivo Aguilares es hasta el momento el único equipo que garantizó su pase directo a los octavos de final, gracias a una campaña arrolladora que lo tiene cómodo en lo más alto de la Zona F con 29 unidades, beneficio reservado para los seis ganadores de grupo que sortearán la primera llave eliminatoria.

En tanto, ya son nueve los clubes que sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen: Experimental y Talleres de Tafí Viejo (Zona A); Argentinos del Norte y San Antonio de Ranchillos (Zona B); Unión del Norte, Atlético Concepción y Garmendia FC (Zona C); Concepción FC y Unión Simoca (Zona E); y Jorge Newbery (Zona F). En las próximas fechas se terminarán de dirimir las plazas restantes y los cruces definitivos camino a la corona liguista.

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