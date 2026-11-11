Liga Tucumana: Ateneo se metió en zona de clasificación y San Ramón bajó al líder invicto

Con este triunfo categórico, el "Expreso" trepó a los 18 puntos en la Zona D e ingresó en puestos de clasificación a los playoffs, igualando la línea de Almirante Brown y San Fernando. La expectativa en Alderetes es grande, ya que el equipo quedó a solo dos unidades del líder Bella Vista y a una de Famaillá, contando además con compromisos pendientes ante el propio Famaillá, San Fernando y los "Gauchos". Pese a la caída, Estación Experimental se mantiene en lo más alto de la Zona A con 22 puntos y ya tiene su boleto asegurado a la etapa final.