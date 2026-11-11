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Falleció Ricardo "Negro" Rodríguez, ex DT de Atlético Tucumán y referente del fútbol de ascenso

El entrenador murió a los 72 años en Buenos Aires. Dirigió al "Decano" durante 56 partidos entre 2012 y 2013, con el recordado clásico por Copa Argentina como hito. En los últimos años, se había radicado en Tucumán y dirigió varios clubes en el ámbito liguista.

Falleció Ricardo Negro Rodríguez, ex DT de Atlético Tucumán y referente del fútbol de ascenso
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El entrenador Ricardo 'Negro' Rodríguez falleció a los 72 años en Buenos Aires debido a problemas de salud, tras una destacada trayectoria en Atlético Tucumán y el ascenso.
  • Dirigió al Decano entre 2012 y 2013, donde armó la base del ascenso a Primera División, ganó un clásico histórico en Copa Argentina y luego trabajó en varios clubes liguistas.
  • Su partida enluta al fútbol de ascenso, donde es recordado como un formador clave en All Boys y Atlético Tucumán, consolidando un legado imborrable en el deporte tucumano.
Resumen generado con IA

El exfutbolista y director técnico Ricardo Rodríguez falleció a los 72 años en Buenos Aires. Reconocido en el ambiente del fútbol como "El Negro" o "RRDT", forjó un vínculo cercano con la provincia de Tucumán a partir de su gestión al frente del plantel profesional de Atlético Tucumán en el torneo de la Primera B Nacional. Con los años, se terminó radicando de manera definitiva en nuestra provincia, hasta que por motivos de salud debió trasladarse a Buenos Aires.

El ciclo en el Monumental, la base del plantel histórico y el recuerdo del clásico copero

Su llegada al banco "decano" se concretó en julio de 2012 y se prolongó hasta noviembre de 2013, período en el que condujo al primer equipo a lo largo de 56 partidos oficiales. Además del protagonismo en la disputa de los primeros puestos del torneo, el ciclo de Rodríguez coincidió con la llegada y consolidación de futbolistas que conformaron la estructura base del posterior ascenso a Primera División y las participaciones en certámenes continentales, tales como Cristian Lucchetti, Bruno Bianchi, Nicolás Romat y Guillermo "Bebé" Acosta.

Pero lo más recordado para los hinchas fue sin duda el clásico del 6 de marzo de 2013, cuando Atlético venció 3 a 1 a San Martín por la Copa Argentina.

La etapa en la Liga Tucumana y su recorrido como futbolista y DT

El arraigo en el ámbito provincial lo llevó a continuar en actividad dentro del fútbol regional en los últimos años. En la Liga Tucumana de Fútbol, Rodríguez asumió la dirección técnica de Central Norte durante las temporadas 2020 y 2021, para luego hacerse cargo de la conducción de Juventud Unida de Tafí Viejo en 2022 y de Sportivo Guzmán en 2023.

Nacido el 4 de marzo de 1954, comenzó su trayectoria profesional en las inferiores de San Lorenzo, luego jugó en el Atlético de Madrid en 1975 y culminó su etapa de jugador en 1984 vistiendo la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires. En 1997 inició su carrera como entrenador en All Boys, institución en la que completó tres ciclos e dirigió en la máxima categoría. Su labor técnica abarcó también pasos por Platense, Defensa y Justicia, Racing de Córdoba, El Porvenir, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlante de México.

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