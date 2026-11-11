Falleció Ricardo "Negro" Rodríguez, ex DT de Atlético Tucumán y referente del fútbol de ascenso

Su llegada al banco "decano" se concretó en julio de 2012 y se prolongó hasta noviembre de 2013, período en el que condujo al primer equipo a lo largo de 56 partidos oficiales. Además del protagonismo en la disputa de los primeros puestos del torneo, el ciclo de Rodríguez coincidió con la llegada y consolidación de futbolistas que conformaron la estructura base del posterior ascenso a Primera División y las participaciones en certámenes continentales, tales como Cristian Lucchetti, Bruno Bianchi, Nicolás Romat y Guillermo "Bebé" Acosta.