Por qué se suspendieron los cuartos de final del hockey femenino y qué pasará con los partidos

La Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) suspendió los play-offs de las Líneas A, B y C que estaban previstos para este fin de semana. La decisión, comunicada este viernes a través de sus redes sociales, deja en pausa los cuartos de final del Clausura femenino de Primera, que iban a jugarse el sábado desde las 16.45.