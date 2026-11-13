DeportesHockey

Por qué se suspendieron los cuartos de final del hockey femenino y qué pasará con los partidos

La ATAH frenó los play-offs de las Líneas A, B y C previstos para este sábado. Los encuentros podrían reprogramarse entre semana.

EN ESPERA. San Martín y Natación y Gimnasia, dos de los ocho equipos que aguardan una nueva fecha para sus cruces.
EN ESPERA. San Martín y Natación y Gimnasia, dos de los ocho equipos que aguardan una nueva fecha para sus cruces. Gussosport
Por Redacción Deportes 13 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La ATAH suspendió este viernes los cuartos de final del hockey femenino en Tucumán por cuestiones administrativas y sanciones que alteran la clasificación de los equipos.
  • La medida frena los play-offs de las Líneas A, B y C previstos para el sábado, cuyos cruces de Primera ya estaban definidos a la espera de las sanciones no detalladas.
  • Los partidos podrían reprogramarse entre semana, lo que postergaría el calendario original de semifinales y la gran final del torneo anual de hockey tucumano.
Resumen generado con IA

La Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) suspendió los play-offs de las Líneas A, B y C que estaban previstos para este fin de semana. La decisión, comunicada este viernes a través de sus redes sociales, deja en pausa los cuartos de final del Clausura femenino de Primera, que iban a jugarse el sábado desde las 16.45.

Según explicó la entidad, la medida responde a cuestiones administrativas y a sanciones que modifican la clasificación y, en consecuencia, el desarrollo de las instancias decisivas. El comunicado no detalló qué clubes alcanzan esas sanciones.

La continuidad de la programación dependerá de las resoluciones correspondientes. De acuerdo con lo que se defina, los encuentros podrían reprogramarse para disputarse durante la semana.

Los cruces que quedaron en suspenso

Los cuartos de la Línea A ya tienen rivales definidos tras la última fecha. Los Tarcos, el mejor de la fase regular, recibirá a Universitario en el ex Aeropuerto; Huirapuca será local de San Martín en Concepción; Natación y Gimnasia se medirá con Lawn Tennis en el Parque 9 de Julio, y Jockey enfrentará a Tucumán Rugby en Yerba Buena.

En semifinales, el ganador de Los Tarcos-Universitario jugará con el de Jockey-Tucumán Rugby, y el de Huirapuca-San Martín, con el de Natación y Gimnasia-Lawn Tennis. El cronograma original las ubicaba el sábado 21, mientras que la final estaba prevista para el sábado 28.

Por ahora, los ocho equipos deberán esperar una nueva resolución de la ATAH para saber cuándo volverán a la cancha en busca del título.

Temas TucumánConcepciónTucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaLos Tarcos Rugby ClubYerba BuenaTucumán Lawn Tennis ClubUniversitario Rugby Club Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido
5

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Ranking notas premium
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO
2

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
3

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita
4

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
5

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT

Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Estafas millonarias en Concepción: solicitaron 30 años de prisión para el líder de la banda

Estafas millonarias en Concepción: solicitaron 30 años de prisión para el líder de la banda

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Comentarios