Por qué se suspendieron los cuartos de final del hockey femenino y qué pasará con los partidos

Resumen para apurados
- La ATAH suspendió este viernes los cuartos de final del hockey femenino en Tucumán por cuestiones administrativas y sanciones que alteran la clasificación de los equipos.
- La medida frena los play-offs de las Líneas A, B y C previstos para el sábado, cuyos cruces de Primera ya estaban definidos a la espera de las sanciones no detalladas.
- Los partidos podrían reprogramarse entre semana, lo que postergaría el calendario original de semifinales y la gran final del torneo anual de hockey tucumano.
La Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) suspendió los play-offs de las Líneas A, B y C que estaban previstos para este fin de semana. La decisión, comunicada este viernes a través de sus redes sociales, deja en pausa los cuartos de final del Clausura femenino de Primera, que iban a jugarse el sábado desde las 16.45.
Según explicó la entidad, la medida responde a cuestiones administrativas y a sanciones que modifican la clasificación y, en consecuencia, el desarrollo de las instancias decisivas. El comunicado no detalló qué clubes alcanzan esas sanciones.
La continuidad de la programación dependerá de las resoluciones correspondientes. De acuerdo con lo que se defina, los encuentros podrían reprogramarse para disputarse durante la semana.
Los cruces que quedaron en suspenso
Los cuartos de la Línea A ya tienen rivales definidos tras la última fecha. Los Tarcos, el mejor de la fase regular, recibirá a Universitario en el ex Aeropuerto; Huirapuca será local de San Martín en Concepción; Natación y Gimnasia se medirá con Lawn Tennis en el Parque 9 de Julio, y Jockey enfrentará a Tucumán Rugby en Yerba Buena.
En semifinales, el ganador de Los Tarcos-Universitario jugará con el de Jockey-Tucumán Rugby, y el de Huirapuca-San Martín, con el de Natación y Gimnasia-Lawn Tennis. El cronograma original las ubicaba el sábado 21, mientras que la final estaba prevista para el sábado 28.
Por ahora, los ocho equipos deberán esperar una nueva resolución de la ATAH para saber cuándo volverán a la cancha en busca del título.