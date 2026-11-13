Es oficial: Lionel Messi volverá al Monumental para enfrentar a River con Inter Miami

Resumen para apurados
- River confirmó que enfrentará a Inter Miami con Lionel Messi el 19 de enero de 2027 en el Monumental, en un amistoso que formará parte de la pretemporada.
- Organizado por COC Global, el duelo marcará el reencuentro de Messi con River tras el Mundial de Clubes 2015 y su vuelta a Núñez luego de retirarse de la Selección.
- El encuentro servirá de preparación para la temporada 2027 del club argentino y representará la primera presentación de la franquicia estadounidense en el país.
Lionel Messi volverá a jugar en el estadio Monumental, esta vez con la camiseta de Inter Miami. River confirmó este viernes en sus redes sociales que enfrentará al equipo estadounidense en un amistoso el martes 19 de enero de 2027, en Núñez. “Se viene Un encuentro Monumental: River Plate vs. Inter Miami”, anunció el club junto a una placa promocional.
El partido, organizado por la empresa COC Global, formará parte de la pretemporada de ambos equipos. Por ahora no se informaron el horario ni los detalles de la venta de entradas, que se darán a conocer más adelante.
Será la vuelta del rosarino a ese estadio poco más de tres meses después de su despedida de la selección argentina, el 6 de octubre, en la goleada 3-0 ante Benín. Aquella noche, River lo nombró socio honorario y le entregó una camiseta personalizada y una plaqueta conmemorativa.
ð Se viene Un encuentro Monumental: River Plate ð Inter Miami CF ð 19 de enero 2027 ðï¸ Estadio Monumental ð https://t.co/7FDxJDbDcA https://t.co/LdlHpGLKiL— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 13, 2026
Un reencuentro con historia
Messi no enfrenta a River desde el 20 de diciembre de 2015, cuando Barcelona le ganó 3-0 la final del Mundial de Clubes en Yokohama, Japón. Aquel día, el rosarino marcó un gol y Luis Suárez, hoy su compañero en Inter Miami, convirtió los otros dos.
Inter Miami llegará con varios argentinos en su plantel, como Rodrigo De Paul, Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende y Mateo Silvetti, además de Suárez, Casemiro y Sergio Reguilón. River, en tanto, podría contar con Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel.
El entrenador del “Millonario”, Cristian “Kily” González, ya había anticipado que existía una “posibilidad muy fuerte” de que el partido se concretara. El amistoso le servirá a River como preparación para la temporada 2027, mientras que Inter Miami buscará seguir ampliando su presencia internacional con su primera presentación en la Argentina.