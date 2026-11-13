Insólito en Necochea: escuchó ruidos extraños, pensó que era su perro y se llevó una sorpresa al abrir la puerta
El hombre escuchó ruidos extraños a las 5.30 de la madrugada y pensó que provenían de su cachorro. Cuando salió a revisar, se encontró con una escena completamente inesperada en la entrada de su vivienda y tuvo que llamar a Defensa Civil.
Resumen para apurados
- Un vecino de Necochea halló este jueves de madrugada a un elefante marino descansando en la puerta de su casa tras confundir sus gruñidos con los de su perro.
- El hombre oyó ruidos a las 5:30 y, al salir, descubrió al animal. Defensa Civil y Guardaparques montaron un operativo para escoltar al ejemplar hasta la playa.
- El rápido accionar garantizó el retorno seguro del ejemplar al mar sin riesgos para la comunidad, en un inusual caso de avance de fauna marina en zonas urbanas.
Una situación tan inesperada como insólita sorprendió a un vecino de Necochea, en la costa bonaerense. Durante la madrugada de este jueves, un elefante marino apareció descansando en la entrada de su vivienda, ubicada en el barrio Paseo La Ribera. El hombre creyó inicialmente que los ruidos que escuchaba provenían de su perro, pero al salir se encontró con un visitante completamente inesperado.
El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 y motivó la intervención de Defensa Civil y Guardaparques, que organizaron un operativo para acompañar al animal hasta la playa y facilitar su regreso al mar.
Creyó que los ruidos eran de su perro, pero encontró un elefante marino
El protagonista de esta historia es Matías Issín, quien vive sobre la calle 15, en el barrio Paseo La Ribera de Necochea. Según relató al medio local Ecos Diario, comenzó a escuchar sonidos extraños que provenían del exterior de su casa. Eran similares a gruñidos o estornudos fuertes, por lo que pensó que su cachorro rottweiler, de apenas 11 meses, estaba haciendo algún ruido.
Sin embargo, cuando decidió salir para comprobar qué sucedía, se encontró con una escena que difícilmente hubiera imaginado: un elefante marino estaba echado en la entrada de su propiedad. La presencia del ejemplar transformó una madrugada habitual en una experiencia inolvidable para el vecino, que no dudó en pedir ayuda ante la aparición del animal.
Cómo fue el operativo para llevar al elefante marino hasta la playa
Después del inesperado hallazgo, Issín se comunicó con Defensa Civil y Guardaparques para informar sobre la presencia del elefante marino frente a su vivienda.
Los equipos llegaron aproximadamente 20 minutos después del llamado y organizaron un procedimiento para acompañar al ejemplar hasta la playa de la Sociedad Española.
El objetivo del operativo fue garantizar que el animal pudiera regresar al mar de manera segura, sin poner en riesgo su integridad ni la de las personas que se encontraban en el lugar.
La escena llamó la atención por el sitio elegido por el visitante: en lugar de permanecer sobre la costa, el elefante marino había avanzado hasta la entrada de una vivienda particular, donde decidió descansar durante la madrugada.