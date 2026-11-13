Insólito en Necochea: escuchó ruidos extraños, pensó que era su perro y se llevó una sorpresa al abrir la puerta

Una situación tan inesperada como insólita sorprendió a un vecino de Necochea, en la costa bonaerense. Durante la madrugada de este jueves, un elefante marino apareció descansando en la entrada de su vivienda, ubicada en el barrio Paseo La Ribera. El hombre creyó inicialmente que los ruidos que escuchaba provenían de su perro, pero al salir se encontró con un visitante completamente inesperado.