Horóscopo: cómo le irá a cada signo en la temporada de escorpio

Aunque se habla de que escorpio es uno de los signos más fogosos y pasionales en el amor, no es un signo de fuego. Por el contrario, el escorpión lleva impresa la marca del agua, por lo que tienden a ser puros, nobles y cristalinos, rasgos que impactarán de lleno en todas las casas de la astrología en los próximos días.
Un escorpiano nunca oculta lo que piensa o siente. No tiende a guardarse percepciones ni sensaciones y tienden a ser sinceros, lo que hace que se vuelven personas sumamente frontales. Esta característica se vuelve un punto negativo según quién sea sujeto de esa sinceridad.
La temporada de escorpio inició el 23 de octubre y terminará el 22 de noviembre. Según la astrología, todos los demás signos del zodíaco se alinearán en el orden del octavo signo y se impregnarán de algunas de sus características durante esta temporada.
Predicción del horóscopo en la temporada de escorpio
Aries
La temporada de Escorpio le da a Aries ( que comparte regente, Marte) la oportunidad de explorar en sus vínculos, para llegar más profundo. A veces en medio del caos y otras con alegrías, muestra donde están nuestros límites personales. También es buena época para mejoras financieras.
Tauro
Este periodo pone de relieve los desequilibrios en las relaciones de pareja, lo que impulsa a entablar conversaciones sinceras y abiertas, afrontando los problemas con una mirada resolutiva y de más entendimiento. Los taurinos no están muy cómodos en este período pero les ayuda a dejar de lado algunas barreras del ego.
Géminis
Es un tiempo perfecto para ocuparse de la salud, de las rutinas diarias que repercuten en el bienestar. Escorpio con su poder transformador ayuda a hacer los cambios necesarios. Puede ser una dieta, dejar de fumar, comenzar una nueva terapia, por ejemplo.
Cáncer
La estación de Escorpio despierta la creatividad y la autoexpresión en el signo del cangrejo. Es el momento de confiar en tu intuición y dedicarte a actividades que te aporten alegría y plenitud. El sol está en la quinta casa, del romance y la autoexpresión, te que ayuda a dejar temores de lado y mostrar nuestro lado más auténtico.
Leo
El hogar y los asuntos familiares, la cuarta casa astrológica, se convierten en un punto focal para Leo. La estación de Escorpio te invita a abordar asuntos no resueltos y a fortalecer los lazos familiares. Es un periodo para nutrir tu entorno hogareño y crear un espacio que apoye el bienestar emocional.
Virgo
El Sol ilumina tu tercera casa de la comunicación, empujándote a decir "sí" a todas las invitaciones, por lo que la vida social mejora. Para los nativos de Virgo esta temporada es ideal para darle un nuevo giro a sus pensamientos y tener diálogos donde la comunicación sea clara y significativa.
Libra
La estación de Escorpio incita a Libra a reevaluar las finanzas y los valores personales. Todo lo que significa seguridad, estabilidad financiera, adquiere una relevante importante. Lo mejor es hacer ajustes que apunten al largo plazo porque hay objetivos que lo requieren.
Escorpio
Como el sol ilumina tu propia estación, Escorpio, este es un periodo de transformación personal, de decidir qué necesitas en tu vida y salir del piloto automático. Reflexiona sobre tu identidad, tus objetivos y la forma en que te presentas al mundo, porque es el momento perfecto para tomar impulso.
Sagitario
Este es un momento para la introspección profunda, lo que le permite a Sagitario ganar claridad en su camino de vida y creencias espirituales. Abrazar los momentos de tranquilidad y explorar las profundidades de su mundo interior será mucho más sencillo en la temporada del escorpión.
Capricornio
Los círculos sociales y el trabajo en red se acentúan para Capricornio. Este es un gran momento para ampliar sus conexiones y comprometerse con nuevas comunidades, fortalecer vínculos que aporten más crecimiento, hay ganas de expandir los límites, de arriesgar.
Acuario
La vida profesional y el reconocimiento pasan a primer plano para Acuario durante la temporada de Escorpio. Es un momento excelente para mostrar tus habilidades y buscar el reconocimiento por tu arduo trabajo, sin falsas expectativas sino con esfuerzo y confianza, ya que el clima astrológico es propicio.
Piscis
La aventura y el aprendizaje destacan para Piscis. El Sol se moverá por tu novena casa de la aventura y el aprendizaje superior, por lo que cualquier oportunidad de ampliar tus horizontes será realmente satisfactoria. Pueden surgir viajes, nuevas formas de expandir la mente con conocimientos y experiencias.