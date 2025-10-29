Secciones
SociedadEstilo de vida

Horóscopo: cómo le irá a cada signo en la temporada de escorpio

Los signos del zodíaco recibirán el influjo de escorpio hasta fin de mes.

Horóscopo semanal: las predicciones del 21 al 27 de octubre Horóscopo semanal: las predicciones del 21 al 27 de octubre
Hace 1 Hs

Aunque se habla de que escorpio es uno de los signos más fogosos y pasionales en el amor, no es un signo de fuego. Por el contrario, el escorpión lleva impresa la marca del agua, por lo que tienden a ser puros, nobles y cristalinos, rasgos que impactarán de lleno en todas las casas de la astrología en los próximos días.

Horóscopo semanal: ¿cómo te irá en el amor y el trabajo del 28 de octubre al 3 de noviembre?

Horóscopo semanal: ¿cómo te irá en el amor y el trabajo del 28 de octubre al 3 de noviembre?

Un escorpiano nunca oculta lo que piensa o siente. No tiende a guardarse percepciones ni sensaciones y tienden a ser sinceros, lo que hace que se vuelven personas sumamente frontales. Esta característica se vuelve un punto negativo según quién sea sujeto de esa sinceridad.

La temporada de escorpio inició el 23 de octubre y terminará el 22 de noviembre. Según la astrología, todos los demás signos del zodíaco se alinearán en el orden del octavo signo y se impregnarán de algunas de sus características durante esta temporada.

Predicción del horóscopo en la temporada de escorpio

Aries

La temporada de Escorpio le da a Aries ( que comparte regente, Marte)  la oportunidad de explorar en sus vínculos, para llegar más profundo. A veces en medio del caos y otras con alegrías, muestra donde están nuestros límites personales. También es buena época para mejoras financieras.

Tauro

Este periodo pone de relieve los desequilibrios en las relaciones de pareja, lo que impulsa a entablar conversaciones sinceras y abiertas, afrontando los problemas con una mirada resolutiva y de más entendimiento. Los taurinos no están muy cómodos en este período pero les ayuda a dejar de lado algunas barreras del ego.

Géminis

Es un tiempo perfecto para ocuparse de la salud, de las rutinas diarias que repercuten en el bienestar. Escorpio con su poder transformador ayuda a hacer los cambios necesarios. Puede ser una dieta, dejar de fumar, comenzar una nueva terapia, por ejemplo.

Cáncer

La estación de Escorpio despierta la creatividad y la autoexpresión en el signo del cangrejo.  Es el momento de confiar en tu intuición y dedicarte a actividades que te aporten alegría y plenitud. El sol está en la quinta casa, del romance y la autoexpresión, te que ayuda a dejar temores de lado y mostrar nuestro lado más auténtico.

Horóscopo: cómo le irá a cada signo en la temporada de escorpio

Leo

El hogar y los asuntos familiares, la cuarta casa astrológica, se convierten en un punto focal para Leo. La estación de Escorpio te invita a abordar asuntos no resueltos y a fortalecer los lazos familiares. Es un periodo para nutrir tu entorno hogareño y crear un espacio que apoye el bienestar emocional.

Virgo

El Sol ilumina tu tercera casa de la comunicación, empujándote a decir "sí" a todas las invitaciones, por lo que la vida social mejora. Para los nativos de Virgo esta temporada es ideal para darle un nuevo giro a sus pensamientos y tener diálogos donde la comunicación sea clara y significativa.

Libra

La estación de Escorpio incita a Libra a reevaluar las finanzas y los valores personales. Todo lo que significa seguridad, estabilidad financiera, adquiere una relevante importante. Lo mejor es hacer ajustes que apunten al largo plazo porque hay objetivos que lo requieren.

Escorpio

Como el sol ilumina tu propia estación, Escorpio, este es un periodo de transformación personal, de decidir qué necesitas en tu vida y salir del piloto automático. Reflexiona sobre tu identidad, tus objetivos y la forma en que te presentas al mundo, porque es el momento perfecto para tomar impulso.

Sagitario

Este es un momento para la introspección profunda, lo que le permite a Sagitario ganar claridad en su camino de vida y creencias espirituales. Abrazar los momentos de tranquilidad y explorar las profundidades de su mundo interior será mucho más sencillo en la temporada del escorpión.

Capricornio

Los círculos sociales y el trabajo en red se acentúan para Capricornio. Este es un gran momento para ampliar sus conexiones y comprometerse con nuevas comunidades, fortalecer vínculos que aporten más crecimiento, hay ganas de expandir los límites, de arriesgar.

Acuario

La vida profesional y el reconocimiento pasan a primer plano para Acuario durante la temporada de Escorpio. Es un momento excelente para mostrar tus habilidades y buscar el reconocimiento por tu arduo trabajo, sin falsas expectativas sino con esfuerzo y confianza, ya que el clima astrológico es propicio.

Piscis

La aventura y el aprendizaje destacan para Piscis. El Sol se moverá por tu novena casa de la aventura y el aprendizaje superior, por lo que cualquier oportunidad de ampliar tus horizontes será realmente satisfactoria. Pueden surgir viajes, nuevas formas de expandir la mente con conocimientos y experiencias.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo del domingo 26 de octubre: ¿qué le deparan los astros a cada signo hoy?

Horóscopo del domingo 26 de octubre: ¿qué le deparan los astros a cada signo hoy?

Horóscopo del fin de semana: tres signos tendrán grandes reencuentros amorosos

Horóscopo del fin de semana: tres signos tendrán grandes reencuentros amorosos

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
2

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
3

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
4

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
5

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025

Más Noticias
Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios