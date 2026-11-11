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ATE anunció medidas de fuerza en los aeropuertos: qué pasará este viernes en Ezeiza y Aeroparque

El gremio denunció falta de recursos, problemas operativos y pérdida de personal técnico en la ANAC. Este viernes 13 habrá controles intensivos en Ezeiza y Aeroparque, además de retención de tareas en las áreas administrativas de todo el país.

ATE DENUNCIA el desfinanciamiento en los aeropuertos.
ATE DENUNCIA el desfinanciamiento en los aeropuertos. MundoGremial.com
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • ATE realizará medidas de fuerza este viernes en Ezeiza, Aeroparque y el país para reclamar financiamiento para la ANAC, mejoras salariales y recursos operativos básicos.
  • La acción incluye controles estrictos y retención de tareas ante sueldos congelados y falta de insumos que ya provocó el cierre temporal de aeropuertos en tres provincias.
  • El plan de lucha continuará la próxima semana con retención en bomberos y el gremio elevará denuncias ante organismos internacionales como OACI e IATA por riesgos de seguridad.
Resumen generado con IA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció nuevas medidas de fuerza en los aeropuertos argentinos para este viernes 13 de noviembre, en reclamo de mayor financiamiento para la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mejoras salariales y recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios aeroportuarios.

El plan de lucha incluirá un «paro a la japonesa» en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, con controles exhaustivos durante la mañana, y retención de tareas durante toda la jornada en las dependencias administrativas de la ANAC en el país.

La protesta fue anunciada por la Coordinación Nacional de ATE ANAC, que advirtió sobre el deterioro de las condiciones operativas y laborales. Marcelo Belelli, integrante de la conducción gremial, denunció que hay aeropuertos con problemas para sostener sus servicios básicos por falta de equipamiento, mantenimiento y personal especializado.

ATE denunció problemas operativos en aeropuertos de tres provincias

Entre las situaciones más preocupantes, el gremio señaló dificultades en San Luis, Comodoro Rivadavia y Formosa.

Según explicó Belelli, el aeropuerto de San Luis lleva 15 días sin funcionar por la falta de camiones de bomberos en condiciones operativas. En Comodoro Rivadavia se redujeron las horas de servicio porque los cuarteles no cuentan con gas, mientras que el aeropuerto de Formosa permaneció una semana sin actividad.

Desde ATE sostienen que estas dificultades están relacionadas con la falta de inversión en la ANAC y advierten que el deterioro de los recursos disponibles compromete la capacidad operativa de los aeropuertos.

El reclamo de ATE por los $230.000 millones que recauda la ANAC

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al destino de los fondos que se recaudan a través de las tasas aeroportuarias.

Belelli aseguró que la ANAC obtiene alrededor de $230.000 millones anuales por ese concepto, pero que solamente recibe cerca del 10% de esos ingresos para financiar su funcionamiento.

«ANAC recauda alrededor de 230 mil millones de pesos anuales en materia de tasa aeroportuaria. Esa tasa es el impuesto que pagan los pasajeros por volar a la República Argentina. Ese impuesto fue aumentado durante la actual gestión de gobierno de Milei, pero solo llega a aproximadamente un 10% de esos ingresos al organismo», afirmó.

El gremio también anticipó que llevará sus denuncias ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Allí planteará la falta de recursos y los presuntos incumplimientos de recomendaciones internacionales vinculadas con la seguridad y la dotación de personal.

ATE advirtió por los salarios y la pérdida de trabajadores especializados

El conflicto también tiene un componente salarial. Desde el sindicato denunciaron que los trabajadores de la ANAC acumulan tres años sin paritarias y que los sueldos permanecen congelados desde enero de este año.

Belelli sostuvo que esta situación provocó la salida de trabajadores especializados y una sobrecarga de tareas para quienes continúan en funciones.

«Se ha ido degradando la capacidad técnica del organismo, la operativa y hay una merma en la capacidad profesional de los laburantes», señaló.

Además, advirtió sobre el desgaste que atraviesan los empleados por las condiciones laborales y los horarios.

«Los trabajadores tienen un gran desgaste. Hay una cuestión que este Gobierno va a generar en muchos casos, que es el desgaste entre los laburantes y el intento de la pérdida de la dignidad del laburante desde sus condiciones y sus horarios», agregó.

Cómo serán las medidas de fuerza en los aeropuertos y hasta cuándo durarán

El cronograma anunciado por ATE ANAC contempla dos etapas de protesta durante noviembre:

- Viernes 13 de noviembre: paro a la japonesa durante la mañana en Ezeiza y Aeroparque, con controles intensivos sobre las operaciones y los equipos.

- Viernes 13 de noviembre: retención de tareas durante toda la jornada en las áreas administrativas de la ANAC en todo el país.

- Del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos.

El sindicato reclama que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para sostener las operaciones, recuperar la capacidad técnica del organismo y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

La protesta se suma a los reclamos gremiales contra el ajuste en el sector público y abre un nuevo frente de conflicto en una actividad vinculada directamente con la seguridad y el funcionamiento del sistema aerocomercial argentino.

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