Scaloni mueve las piezas y busca el equipo para enfrentar a Uruguay

La cuenta regresiva ya está en marcha. El seleccionado argentino transita los últimos días de preparación antes de volver a salir a la cancha y Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo que enfrentará este viernes a Uruguay, en La Bombonera. El clásico será el primer compromiso de una doble fecha FIFA que tendrá su continuidad el martes 17, cuando el conjunto nacional se mida con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.