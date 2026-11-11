Scaloni mueve las piezas y busca el equipo para enfrentar a Uruguay

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay este viernes en La Bombonera, en el inicio de una nueva doble fecha FIFA.
- Tras el retiro de Messi, el DT evalúa al arquero Emiliano Martínez, quien usa máscara protectora, mientras prueba alternativas tácticas en defensa, mediocampo y ataque.
- Se espera el anuncio oficial de la renovación de Scaloni hasta 2030 antes de que el equipo viaje a Córdoba para medirse con Costa Rica el próximo martes 17.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El seleccionado argentino transita los últimos días de preparación antes de volver a salir a la cancha y Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo que enfrentará este viernes a Uruguay, en La Bombonera. El clásico será el primer compromiso de una doble fecha FIFA que tendrá su continuidad el martes 17, cuando el conjunto nacional se mida con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El seleccionado realizó este miércoles una nueva práctica, aunque debió modificar el horario previsto debido a la visita del Papa. Más allá de ese cambio en la planificación, el cuerpo técnico aprovechó la jornada para avanzar en la preparación futbolística y empezar a despejar algunas dudas de cara al choque frente a los uruguayos, programado para las 20.
Si bien Scaloni todavía no confirmó la formación titular, el entrenamiento dejó algunas señales sobre los nombres que podrían estar desde el comienzo. El entrenador entregó 13 pecheras y, entre los futbolistas que participaron de ese ensayo, hubo 10 que aparecen con grandes posibilidades de integrar el equipo inicial. Sin embargo, todavía quedan interrogantes en cada una de las líneas.
La primera incógnita está bajo los tres palos y tiene como protagonista a Emiliano Martínez. El arquero trabaja con una máscara protectora mientras continúa con su recuperación luego de la operación en la mandíbula, producto del fuerte golpe que sufrió en Chelsea. El deseo del “Dibu” es estar presente frente a Uruguay, pero la decisión final estará en manos del DT.
Scaloni deberá evaluar si le da la titularidad en el clásico o si prefiere esperar para que pueda reaparecer el martes, ante Costa Rica. En caso de que el arquero campeón del mundo no esté en condiciones de jugar, Gerónimo Rulli será el encargado de ocupar el arco. La evolución de Martínez durante las próximas horas será determinante para conocer quién comenzará el partido en La Bombonera.
En la defensa también hay cuestiones por resolver, aunque tres nombres parecen tener su lugar asegurado. Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez aparecen como las principales opciones para integrar la última línea. La disputa está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico tendría una leve ventaja sobre Facundo Medina.
La mitad de la cancha ofrece un panorama algo más definido. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son dos de las piezas que cuentan con mayores posibilidades de estar desde el arranque. A ellos se sumaría Exequiel Palacios. Valentín Barco también aparece entre las alternativas y pelea por meterse entre los titulares.
En ofensiva, Nicolás Paz y Julián Álvarez serían dos de los elegidos por Scaloni. El tercer puesto en el ataque también presenta una disputa. Gianluca Prestianni tendría ventaja sobre Thiago Almada, aunque la definición llegará después de los últimos ensayos. El entrenador busca encontrar la mejor combinación para un partido que tendrá una exigencia especial por tratarse de un clásico sudamericano.
El partido tendrá, además, un significado particular: será el primero del seleccionado desde la despedida de Lionel Messi, en el amistoso frente a Benín. La expectativa estará puesta en el rendimiento colectivo y en las respuestas que pueda ofrecer el equipo en una nueva presentación internacional.
Antes del clásico, Argentina realizará hoy, desde las 17, su último entrenamiento, a puertas cerradas. Será la oportunidad final para que Scaloni termine de definir los once titulares y ajuste los detalles tácticos. Luego, el entrenador brindará una conferencia de prensa en la que también se esperan novedades sobre su futuro al frente del seleccionado.
En ese sentido, se estima que durante la atención a los medios se concrete el anuncio oficial de la renovación de su contrato hasta el Mundial de 2030. Una noticia que aportaría certezas sobre la continuidad del proyecto deportivo que conduce al equipo nacional.
Después del compromiso frente a Uruguay, Argentina viajará con la mirada puesta en Córdoba. El martes 17 de noviembre, desde las 20, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en el cierre de la doble fecha FIFA y de la última ventana internacional del año. Por ahora, todas las miradas están puestas en el primer desafío.