Autorizaron a una pareja a casarse con sus cinco mascotas como testigos de honor

Quiénes son los cinco testigos de cuatro patas

Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina ocuparán un lugar especial en la celebración. Todos forman parte de la familia que Luna y Gabriel construyeron desde que comenzaron a convivir, después de conocerse en 2024 a través de amigos en común. Según contaron a medios locales, uno de los primeros puntos que los unió fue el amor por los animales.