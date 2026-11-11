Autorizaron a una pareja a casarse con sus cinco mascotas como testigos de honor

Resumen para apurados
- El Registro Civil de Cipolletti autorizó a Luna San Martín y Gabriel Hernández a casarse este fin de semana con sus cinco mascotas como testigos de honor por su valor familiar.
- Los animales estamparán sus huellas con tinta no tóxica en un acta simbólica sin valor legal, replicando un caso similar registrado previamente en la provincia de Mendoza.
- La medida consolida una tendencia en los registros civiles hacia el reconocimiento de las familias multiespecie y abre la puerta a ceremonias similares en todo el país.
Una boda tendrá un detalle inusual en la localidad rionegrina de Cipolletti: una pareja dará el sí acompañada por sus cinco mascotas, que participarán como testigos de honor.
Se trata de Luna San Martín y Gabriel Hernández, quienes consiguieron la autorización del Registro Civil de Río Negro para que sus cuatro perros y su gata formen parte de la ceremonia. El casamiento se realizará el viernes a través de la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, a cargo de la jueza Erika Araneda.
La participación de los animales tendrá carácter simbólico. No podrán actuar como testigos legales ni reemplazar las firmas humanas obligatorias para formalizar el matrimonio civil. Sin embargo, la pareja propuso que puedan dejar las huellas de sus patas en un documento complementario, para lo cual utilizarán tinta no tóxica, apta para animales y de fácil remoción.
Quiénes son los cinco testigos de cuatro patas
Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina ocuparán un lugar especial en la celebración. Todos forman parte de la familia que Luna y Gabriel construyeron desde que comenzaron a convivir, después de conocerse en 2024 a través de amigos en común. Según contaron a medios locales, uno de los primeros puntos que los unió fue el amor por los animales.
Kiki es una galga de seis años que Luna rescató cuando era cachorra. Malú, por su parte, fue adoptada por Gabriel cuando tenía apenas 45 días de vida.
Benito es un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años que la pareja encontró en situación de calle. Tina, otra de las integrantes de la familia, llegó a la casa hace doce años, el 16 de junio, mientras se disputaba un partido de la Selección argentina.
“Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola”, contaron Luna y Gabriel a LMNeuquén. Sin embargo, pese a las publicaciones que realizaron en redes sociales, nadie apareció para reclamarla y finalmente resolvieron adoptarla.
La quinta integrante es Nina, una gata de un año que llegó a la familia “después de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad”, según explicó la pareja.
También formó parte de esta historia Simón, un perro que ambos rescataron y que murió en abril de 2025, luego de recibir tratamientos veterinarios y cuidados especiales debido a su delicado estado de salud.
El antecedente de Mendoza
La boda de Cipolletti será la segunda en la Argentina en la que las mascotas de los novios participan como testigos de honor. El antecedente ocurrió en Mendoza, en octubre de 2025, cuando Darío Hernández y Nicolás Da Col se casaron acompañados por sus perros.
En aquella oportunidad, el Registro Civil mendocino autorizó la participación de Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael. Al igual que sucederá este sábado en Río Negro, los animales pudieron dejar las huellas de sus patas en una hoja simbólica, mientras que los testigos humanos firmaron el acta oficial.