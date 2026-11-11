Florencia Torrente reveló el problema de salud que le detectaron y confesó: “Me puse a llorar”

La reflexión de Florencia Torrente sobre los chequeos médicos

A partir de esta situación que atravesó, Torrente compartió una reflexión personal y destacó la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y realizarse controles periódicos. “Hágase chequeos todos los años. Denle b*** a su cuerpo y, si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”, expresó sobre lo acontecido en su vida durante este último mes.