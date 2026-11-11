Florencia Torrente reveló el problema de salud que le detectaron y confesó: “Me puse a llorar”
La actriz contó que, durante sus chequeos anuales, le detectaron placas en las carótidas y niveles de colesterol mucho más altos de lo deseado. Además, explicó cómo fue el tratamiento que debió iniciar y reflexionó sobre la importancia de los controles médicos.
Resumen para apurados
- La actriz Florencia Torrente reveló en Instagram que le detectaron placas en las carótidas y colesterol elevado de origen hereditario tras realizarse sus chequeos anuales.
- Torrente inició una terapia farmacológica de por vida, pero debió cambiar la medicación tras sufrir dolores musculares y bajas de presión durante los primeros dos meses.
- La actriz inicia un nuevo tratamiento y aprovechó el alcance del diagnóstico para concientizar sobre la necesidad de escuchar al cuerpo y realizarse controles preventivos.
Florencia Torrente atraviesa un delicado momento de salud. A través de un video que publicó en Instagram, contó que, al realizarse los chequeos anuales, el médico le informó que tenía placas en las carótidas y los niveles de colesterol mucho más altos de lo deseado. “Lo único que pensé fue: ‘Me voy a morir mañana’”, admitió.
Si bien su primera reacción fue de angustia, preocupación y llanto, rápidamente se puso en acción. La actriz contó detalles del tratamiento que debe realizar de por vida e hizo una profunda reflexión sobre la importancia de los controles médicos.
“Yo aquí, la que heredó colesterol. Como todos los años, me hago chequeos anuales y este no podía ser la excepción. Estoy haciéndome la ecografía de carótida y el médico me dice: ‘¿Cuántos años tenés? Tenés placas en la carótida’. Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental, psicológico, terapia, lo único que pensó fue: ‘Me iba a morir mañana’”, expresó Torrente en el video que publicó en Instagram.
“Yo ahora me hago la graciosa, lo cuento gracioso, pero en realidad no fue nada gracioso. Salí de ahí, me puse a llorar”, admitió.
Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su cardiólogo, quien le explicó que tenía el colesterol “por las nubes” y que, para que los niveles bajaran y las placas desaparecieran, iba a tener que tomar una pastilla “de por vida”. Asimismo, le aclaró que no había nada que ella pudiera hacer, puesto que se trata de algo hereditario.
“Si bien no me copaba nada tener que tomar una pastilla, dije: ‘Okay, bueno, puede desaparecer’”, contó. Sin embargo, el tratamiento inicial no funcionó.
“Pasan dos meses y empecé a sentirme pésimo. Me dolían los músculos, las articulaciones. Me bajaba la presión, no podía hacer nada, no podía salir de mi casa. Tuve que bajar el nivel de trabajo y calmarme”, explicó.
Frente a esta situación, los médicos le indicaron que dejara esa medicación y, una semana después, empezó a sentirse mejor. Ahora, comienza un nuevo tratamiento con otra medicación, a la espera de ver cómo reacciona su cuerpo.
La reflexión de Florencia Torrente sobre los chequeos médicos
A partir de esta situación que atravesó, Torrente compartió una reflexión personal y destacó la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y realizarse controles periódicos. “Hágase chequeos todos los años. Denle b*** a su cuerpo y, si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”, expresó sobre lo acontecido en su vida durante este último mes.
“Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tómense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos. Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir”, concluyó.