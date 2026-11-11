Encontraron enterrado vivo a un bebé de 11 meses dentro de una jaula para perros

Tras un día completo de búsqueda, las autoridades encontraron tierra removida no lejos de la casa del abuelo del niño. Este martes comenzaron a excavar y pronto dieron con el bebé, quien “se aferraba a la vida” después de haber sido enterrado vivo dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, informó la policía, consignó el diario Clarín.