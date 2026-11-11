Encontraron enterrado vivo a un bebé de 11 meses dentro de una jaula para perros
El pequeño Koah Sharp había desaparecido mientras su abuela hacía diligencias en Carolina del Sur. Tras un día de búsqueda, los rescatistas lo encontraron dentro de una jaula envuelta en una toalla y enterrada a poca profundidad. Su padre fue detenido.
Resumen para apurados
- Rescatistas hallaron vivo a un bebé de 11 meses enterrado en una jaula en Carolina del Sur tras desaparecer el lunes; su padre fue arrestado por el hecho.
- La policía halló tierra removida cerca de la casa familiar. El niño sobrevivió bajo tierra gracias a una toalla que formó una bolsa de aire y al clima fresco.
- El bebé permanece internado en observación mientras la fiscalía define cargos adicionales contra el padre, quien se encuentra detenido sin derecho a fianza.
La desaparición de un bebé de 11 meses en Carolina del Sur movilizó a decenas de socorristas, que recorrieron el campo en busca del “niño brillante con cabello rubio rojizo”. El pequeño, identificado como Koah Sharp, había desaparecido el lunes mientras su abuela hacía diligencias.
Tras un día completo de búsqueda, las autoridades encontraron tierra removida no lejos de la casa del abuelo del niño. Este martes comenzaron a excavar y pronto dieron con el bebé, quien “se aferraba a la vida” después de haber sido enterrado vivo dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, informó la policía, consignó el diario Clarín.
“Ciertamente, Dios es bueno”, declaró el comandante policial del condado de Lexington, Jay Koon, durante una conferencia de prensa el martes, poco después de que encontraran a Koah.
“Estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo es algo bueno para un bebé”, agregó.
El padre del niño, Michael Comer, de 25 años, fue arrestado el lunes por la noche y permanecía detenido sin derecho a fianza por un cargo de robo, indicó Koon. Además, señaló que los investigadores trabajaban con los fiscales para confirmar cargos adicionales.
Qué permitió que el bebé sobreviviera
La toalla probablemente creó una bolsa de aire que permitió al bebé respirar, explicó el jefe policial. Las temperaturas frescas también pudieron haber ayudado a que sobreviviera.
Koah, quien desapareció el lunes en el condado ubicado al oeste de Columbia, fue trasladado a un hospital. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información sobre su estado de salud.
Cómo encontraron al pequeño Koah Sharp
Los agentes que registraron la casa de la abuela encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé en el interior, pero no vieron al padre ni al niño, señaló el jefe policial. Entonces comenzó la excavación en el terreno.
“Era poco profundo”, comentó Koon. “Creo que una vez que esa jaula tocó el suelo, probablemente había al menos alrededor de un pie (30 centímetros) desde la parte superior de esa jaula hasta la superficie”.