La misa de León XIV en Luján reunió a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner en medio de la interna del PJ
Los principales referentes de distintos sectores del peronismo coincidieron en la celebración encabezada por el Papa en la Basílica de Luján. Javier Milei no tenía previsto asistir y despedirá al Pontífice en Ezeiza.
Resumen para apurados
- Kicillof, Massa y Máximo Kirchner coincidieron este miércoles en Luján para asistir a la última misa del papa León XIV en el país, en plena disputa interna del PJ.
- El encuentro se dio en la Basílica de Luján durante la despedida papal antes de su viaje a Perú, con la ausencia de Javier Milei, quien lo despedirá en Ezeiza.
- Aunque no implica una reconciliación partidaria, la postal conjunta exhibe una tregua temporal y abre expectativas sobre el reordenamiento del peronismo.
La visita del papa León XIV a la Argentina generó este miércoles una imagen particular en el escenario político nacional. En medio de las diferencias internas que atraviesan al Partido Justicialista (PJ), Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner coincidieron en la ciudad bonaerense de Luján para participar de la última misa del Pontífice en el país, antes de su partida rumbo a Perú.
La celebración religiosa reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo y abrió un paréntesis en las disputas políticas del espacio. Aunque la coincidencia se produjo en el marco de un acontecimiento religioso, la presencia de los tres referentes adquirió relevancia por el contexto de tensiones internas del PJ.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegó varias horas antes del comienzo de la ceremonia a la Basílica de Luján. Lo hizo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, en su condición de mandatario de la provincia anfitriona de la celebración.
También asistió Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien arribó a la ciudad durante las horas previas a la misa. Su presencia se sumó a la del diputado nacional Máximo Kirchner, uno de los principales referentes de La Cámpora.
De esta manera, dirigentes que representan diferentes sectores del justicialismo compartieron un mismo escenario durante una de las actividades centrales de la visita papal.
La presencia de otros dirigentes y la ausencia de Milei
La convocatoria también reunió a representantes de otros espacios políticos. Decenas de dirigentes llegaron a Luján para participar de la celebración. Entre ellos estuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.
En tanto, el presidente Javier Milei no tenía previsto asistir a la misa. Su participación en el cierre de la visita papal estaba programada para el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde despedirá a León XIV antes de que continúe su gira por Perú.
La presencia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner no implica necesariamente un acercamiento político entre los distintos sectores del peronismo. Sin embargo, dejó una imagen de coincidencia pública en un momento en el que las diferencias internas forman parte de la agenda del PJ.
La misa de León XIV se convirtió así en un punto de encuentro para dirigentes de distintas fuerzas políticas, en una jornada marcada por la despedida del Pontífice y por una convocatoria religiosa multitudinaria.