La misa de León XIV en Luján reunió a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner en medio de la interna del PJ

La visita del papa León XIV a la Argentina generó este miércoles una imagen particular en el escenario político nacional. En medio de las diferencias internas que atraviesan al Partido Justicialista (PJ), Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner coincidieron en la ciudad bonaerense de Luján para participar de la última misa del Pontífice en el país, antes de su partida rumbo a Perú.