Córdoba: una autopartista que fabrica asientos para Renault cerrará su planta y hay temor por los despidos

La crisis de la industria automotriz golpea a Córdoba. La autopartista Magna, fabricante de asientos para Renault, dejará de operar en su planta de esa provincia y avanzará con una reorganización de su producción. La decisión encendió la preocupación entre los trabajadores, ya que todavía no hay precisiones sobre cuántos puestos de trabajo podrían perderse.