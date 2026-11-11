Córdoba: una autopartista que fabrica asientos para Renault cerrará su planta y hay temor por los despidos
La empresa Magna dejará de operar en su establecimiento cordobés y trasladará la producción a otras fábricas. La medida fue acordada con Renault y SMATA, pero todavía no se conoce cuántos trabajadores podrían perder sus empleos.
Resumen para apurados
- La autopartista Magna cerrará su planta en Córdoba por problemas de rentabilidad y caída productiva, acordando con Renault y SMATA un esquema que genera temor a despidos.
- La crisis se agravó tras la salida de Nissan del proyecto conjunto. Las tareas se redistribuirán entre Santa Isabel, Benavídez y Pacheco, evaluando traslados y desvinculaciones.
- El cierre se suma a la reciente salida de Adient en Rosario, evidenciando una profunda crisis en la industria autopartista nacional ante la retracción del mercado automotor.
La crisis de la industria automotriz golpea a Córdoba. La autopartista Magna, fabricante de asientos para Renault, dejará de operar en su planta de esa provincia y avanzará con una reorganización de su producción. La decisión encendió la preocupación entre los trabajadores, ya que todavía no hay precisiones sobre cuántos puestos de trabajo podrían perderse.
La empresa atraviesa dificultades económicas desde hace varios años y no consiguió recuperar la rentabilidad de su operación en el país. La caída de la producción de vehículos y los problemas estructurales que arrastra desde la adquisición de PABSA, en 2020, terminaron por acelerar su salida de Córdoba.
El cambio de esquema fue acordado con Renault en una negociación internacional y contó con la participación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Parte de las actividades será absorbida por otras plantas, aunque el futuro de los empleados sigue siendo incierto.
Por qué cierra la planta de Magna en Córdoba
Magna contaba con tres establecimientos industriales en la Argentina. En Pacheco fabrica y ensambla asientos para las camionetas Volkswagen Amarok y Ford Ranger; en Benavídez produce espumas de poliuretano y en Córdoba abastecía exclusivamente a Renault.
La planta cordobesa concentraba distintas etapas de fabricación. Allí se producían las estructuras metálicas mediante procesos de estampado, soldadura y pintura, se confeccionaban las fundas, se inyectaban las espumas y se realizaba el ensamblado final de los asientos.
Uno de los factores que complicó la actividad fue la salida de Nissan del proyecto industrial que compartía con Renault en Córdoba. La caída de la producción de las camionetas Frontier y Alaskan redujo el volumen de trabajo y profundizó los problemas financieros de la autopartista.
A esto se sumaron las dificultades que la compañía no logró resolver desde que adquirió PABSA, perteneciente al Grupo Damato. La combinación de menores niveles de actividad y costos industriales terminó por volver inviable la continuidad de la planta.
Qué pasará con los trabajadores de la autopartista
La principal preocupación está puesta en el impacto laboral del cierre. Hasta el momento no se informó cuántos empleados podrían ser despedidos ni cuántos tendrán posibilidades de continuar en otras instalaciones.
Según el esquema de reorganización, una parte de los trabajadores podría ser absorbida por la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba. Otros tendrían la posibilidad de ser reubicados en establecimientos de Magna ubicados en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, también se contemplan desvinculaciones con indemnizaciones de acuerdo con la legislación vigente. El entendimiento con SMATA busca preservar la paz social durante el proceso, aunque no despejó la incertidumbre sobre la cantidad de puestos de trabajo afectados.
Dónde se fabricarán ahora los asientos de Renault
El cierre de la fábrica de Magna en Córdoba no significa que Renault dejará de producir los asientos para sus vehículos. Las tareas que hasta ahora estaban concentradas en ese establecimiento se distribuirán entre otras plantas.
El nuevo esquema contempla que:
Santa Isabel: allí se realizará el ensamblado de los asientos para los proyectos Kangoo y Niagara.
Benavídez: recibirá la producción de espumas de poliuretano.
Pacheco: concentrará la fabricación de fundas y continuará con las actividades vinculadas a Ford Ranger.
Además, algunos proveedores que intervenían en la fabricación de piezas plásticas pasarán a trabajar directamente para Renault.
La crisis de las autopartistas suma otro cierre
La decisión de Magna se conoce en un contexto de dificultades para la industria automotriz argentina. La caída de los volúmenes de producción y la presión sobre los costos afectan especialmente a las empresas proveedoras, que dependen de los programas de fabricación de las terminales.
Hace menos de dos meses, Adient, otro de los principales fabricantes internacionales de asientos para automóviles, había abandonado su operación vinculada a General Motors en Rosario.
Los dos casos exponen las dificultades que atraviesa el sector autopartista y el impacto que la retracción de la actividad tiene sobre el empleo industrial. Mientras las compañías reorganizan sus operaciones para reducir costos, los trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos.