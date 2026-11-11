El pasaporte argentino, entre los más fuertes del mundo: a cuántos países permite viajar sin visa

Resumen para apurados
- En noviembre de 2026, el pasaporte argentino se ubicó 32º a nivel global en el ranking Passport Reports al permitir viajar a 145 países sin tramitar visa tradicional.
- El documento da acceso al 73,2% de los destinos evaluados. En Sudamérica quedó segundo detrás de Brasil, tras haber ocupado el puesto 33 en 2024 y el puesto 31 en 2025.
- La posición consolida la alta movilidad internacional de los argentinos en la región, aunque destinos clave como EE.UU. y Canadá aún mantienen la exigencia de visa consular.
El pasaporte argentino se mantiene entre los documentos de viaje con mayor capacidad de movilidad del mundo. Según la última clasificación de Passport Reports, correspondiente a noviembre de 2026, Argentina ocupa el puesto 32 a nivel global y el segundo lugar en Sudamérica, detrás de Brasil y por delante de Chile.
El informe, que analiza los pasaportes de 199 países, le asigna a la Argentina una puntuación de movilidad de 145. Esto significa que sus ciudadanos cuentan con posibilidades de ingresar al 73,2% de los destinos evaluados sin necesidad de gestionar una visa convencional antes de viajar.
De acuerdo con los datos actualizados al 1 de noviembre y revisados el 8 de noviembre, los titulares del pasaporte argentino pueden ingresar a 105 destinos sin visa. A ellos se suman otros 31 países que permiten obtener el visado al llegar o cuentan con procedimientos de entrada facilitados, y nueve que exigen una autorización electrónica de viaje (eTA).
En total, son 145 destinos con alguna de estas modalidades de acceso. Los 53 restantes requieren una visa previa, incluidas las autorizaciones electrónicas que la plataforma clasifica dentro de esa categoría.
A qué países pueden viajar los argentinos sin visa
Entre los destinos a los que los ciudadanos argentinos pueden ingresar sin tramitar una visa figuran Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, China y Japón.
Sin embargo, en otros países existen requisitos adicionales. Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel, por ejemplo, aparecen dentro de la categoría de destinos que requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).
También hay alternativas de visa al llegar, como sucede en Egipto e Indonesia, donde el informe contempla estadías de hasta 30 días. En Singapur, por su parte, se exige una tarjeta de llegada, mientras que Tailandia figura con un procedimiento similar y una referencia de permanencia de 90 días.
En el otro extremo, Estados Unidos y Canadá continúan entre los países que exigen una visa a los titulares de pasaportes argentinos.
En qué puesto quedó Argentina en Sudamérica
En la clasificación regional, Brasil ocupa el primer lugar, seguido por Argentina y Chile. La posición argentina también se refleja en otras comparaciones internacionales elaboradas por Passport Reports.
Dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el país ocupa el segundo puesto entre 33 naciones. La misma posición alcanza en la clasificación de los cinco países del Mercosur considerados por la plataforma.
En otras agrupaciones, Argentina aparece en el puesto 11 entre los 19 pasaportes nacionales incluidos en el G20, en el quinto lugar entre 132 países del Grupo de los 77 (G77) y en la posición 42 entre los 159 integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Además, ocupa el segundo puesto entre los 20 países vinculados al idioma español, detrás de España. También se ubica en el segundo lugar entre las repúblicas presidenciales federales contempladas en el relevamiento, nuevamente por detrás de Brasil.
Cómo evolucionó el pasaporte argentino en el ranking mundial
La clasificación muestra algunos cambios en la posición argentina durante los últimos años. En 2024, el pasaporte nacional había ocupado el puesto 33; en 2025 había escalado hasta la posición 31 y en la actualización de 2026 quedó en el puesto 32.
Por otra parte, Passport Reports incluye un indicador diferente que mide qué tan acogedor es cada país para los visitantes extranjeros. En esa clasificación, Argentina ocupa el puesto 74 entre 199 naciones.
Este último dato no mide la capacidad de los argentinos para viajar al exterior, sino las condiciones de ingreso que ofrece el país a los ciudadanos de otras nacionalidades.