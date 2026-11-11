El pasaporte argentino, entre los más fuertes del mundo: a cuántos países permite viajar sin visa

De acuerdo con los datos actualizados al 1 de noviembre y revisados el 8 de noviembre, los titulares del pasaporte argentino pueden ingresar a 105 destinos sin visa. A ellos se suman otros 31 países que permiten obtener el visado al llegar o cuentan con procedimientos de entrada facilitados, y nueve que exigen una autorización electrónica de viaje (eTA).