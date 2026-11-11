La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo un Eikon de Oro por su comunicación institucional

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo el Eikon de Oro 2026 en la categoría Comunicación de Gestión de Gobierno Municipal, por una propuesta que reunió distintas iniciativas de la administración encabezada por la intendenta Rossana Chahla. El reconocimiento fue entregado el 3 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires, durante la ceremonia de uno de los principales certámenes de comunicación institucional del país.