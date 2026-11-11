La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo un Eikon de Oro por su comunicación institucional

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ganó el Eikon de Oro el 3 de noviembre en Buenos Aires por su estrategia de comunicación institucional en la gestión de Rossana Chahla.
- El plan galardonado incluyó iniciativas de transparencia y modernización como SMT en Datos y el monitoreo urbano COMM, desarrollado junto a la consultora Gabriela Gatica Ruiz.
- El galardón marca un hito al ser el primer Eikon de Oro para el Estado tucumano, sentando un precedente de modernización y rendición de cuentas para las administraciones del NOA.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo el Eikon de Oro 2026 en la categoría Comunicación de Gestión de Gobierno Municipal, por una propuesta que reunió distintas iniciativas de la administración encabezada por la intendenta Rossana Chahla. El reconocimiento fue entregado el 3 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires, durante la ceremonia de uno de los principales certámenes de comunicación institucional del país.
El trabajo premiado, denominado "El Giro Histórico: Cercanía, Transparencia y la Nueva Era de la Ciudad", fue desarrollado y presentado por la consultora Gabriela Gatica Ruiz & Asociados, a partir de las políticas municipales y los contenidos elaborados por el equipo de comunicación institucional que dirige Pablo Haro.
La propuesta articuló distintas acciones de gobierno bajo tres ejes: cercanía con los vecinos, transparencia y modernización. Entre las iniciativas incluidas figuran el programa de los primeros 180 días de gestión, la plataforma de información pública SMT en Datos, la campaña ambiental SEPARÁ y el concurso audiovisual SMT en Escena, que reunió 107 producciones.
También se incorporaron las acciones de comunicación vinculadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM), que cuenta con nuevas cámaras de vigilancia y herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la seguridad urbana.
La distinción fue recibida por la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, acompañada por Gabriela Gatica Ruiz. Chahla no participó de la ceremonia debido a compromisos institucionales en Tucumán.
Se trata del primer Eion de Oro obtenido por una institución gubernamental de la provincia. El premio reconoce la planificación, implementación y los resultados de estrategias de comunicación desarrolladas por organismos públicos, empresas y organizaciones.