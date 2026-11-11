SociedadActualidad

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo un Eikon de Oro por su comunicación institucional

La gestión de Rossana Chahla fue distinguida en la categoría Comunicación de Gestión de Gobierno Municipal. Es la primera vez que una institución gubernamental tucumana recibe este reconocimiento

Camila Giuliano, secretaría de gobierno de la Municipalidad, junto a la consultora Gabriela Gatica Ruiz.
Camila Giuliano, secretaría de gobierno de la Municipalidad, junto a la consultora Gabriela Gatica Ruiz.
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ganó el Eikon de Oro el 3 de noviembre en Buenos Aires por su estrategia de comunicación institucional en la gestión de Rossana Chahla.
  • El plan galardonado incluyó iniciativas de transparencia y modernización como SMT en Datos y el monitoreo urbano COMM, desarrollado junto a la consultora Gabriela Gatica Ruiz.
  • El galardón marca un hito al ser el primer Eikon de Oro para el Estado tucumano, sentando un precedente de modernización y rendición de cuentas para las administraciones del NOA.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo el Eikon de Oro 2026 en la categoría Comunicación de Gestión de Gobierno Municipal, por una propuesta que reunió distintas iniciativas de la administración encabezada por la intendenta Rossana Chahla. El reconocimiento fue entregado el 3 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires, durante la ceremonia de uno de los principales certámenes de comunicación institucional del país.

El trabajo premiado, denominado "El Giro Histórico: Cercanía, Transparencia y la Nueva Era de la Ciudad", fue desarrollado y presentado por la consultora Gabriela Gatica Ruiz & Asociados, a partir de las políticas municipales y los contenidos elaborados por el equipo de comunicación institucional que dirige Pablo Haro.

La propuesta articuló distintas acciones de gobierno bajo tres ejes: cercanía con los vecinos, transparencia y modernización. Entre las iniciativas incluidas figuran el programa de los primeros 180 días de gestión, la plataforma de información pública SMT en Datos, la campaña ambiental SEPARÁ y el concurso audiovisual SMT en Escena, que reunió 107 producciones.

También se incorporaron las acciones de comunicación vinculadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM), que cuenta con nuevas cámaras de vigilancia y herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la seguridad urbana.

La distinción fue recibida por la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, acompañada por Gabriela Gatica Ruiz. Chahla no participó de la ceremonia debido a compromisos institucionales en Tucumán.

Se trata del primer Eion de Oro obtenido por una institución gubernamental de la provincia. El premio reconoce la planificación, implementación y los resultados de estrategias de comunicación desarrolladas por organismos públicos, empresas y organizaciones.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios