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Rescataron un halcón peregrino en el Parque 9 de Julio

El ave fue salvada por efectivos policiales tras un llamado al 911. Quedó bajo resguardo hasta que intervenga la Dirección de Flora y Fauna para su posterior reinserción.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Un ejemplar de halcón peregrino fue rescatado en la zona del Parque 9 de Julio luego de que un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertara sobre la presencia del ave.

Tras recibir el aviso, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 6 Capital se trasladaron hasta el lugar y procedieron a resguardar al animal. Una vez allí, constataron que se trataba de un ejemplar de halcón peregrino.

Luego del rescate, los uniformados se comunicaron con las autoridades de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que dispusieron que el ave permanezca alojada temporalmente en la sede de la unidad especial, bajo resguardo, hasta que personal del organismo pueda retirarla y avanzar con su posterior reinserción.

El procedimiento se realizó en el marco de la Ley Provincial N° 6.292, de Protección de la Flora y Fauna Silvestre, y fue supervisado por el director general de Delitos Rurales y Ambientales, comisario mayor Silvio Luna, y el subdirector, comisario mayor Adrián Hisa.

Temas Medio Ambiente
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