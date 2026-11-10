Preocupación en Boca por Leandro Paredes: entrenó diferenciado a días de la semifinal de la Copa Argentina
El capitán del “Xeneize” no participó de los primeros trabajos colectivos de la semana por precaución. El mediocampista arrastra un importante desgaste físico, aunque desde el cuerpo técnico confían en que pueda estar disponible para enfrentar a Banfield.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes entrenó diferenciado en Boca Predio por precaución ante el desgaste físico, previo a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield el sábado en Mendoza.
- El capitán de Boca arrastra fatiga acumulada, un desgarro previo en el isquiotibial y sufrió calambres en el último encuentro frente a Defensa y Justicia.
- El cuerpo técnico regulará sus cargas esta semana para intentar que sea titular el sábado, buscando evitar una lesión que comprometa el fin de la temporada.
Boca comenzó a preparar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputará este sábado en Mendoza, con una situación que encendió las alarmas. Leandro Paredes, capitán y uno de los principales referentes del equipo, trabajó de manera diferenciada durante el regreso a los entrenamientos en Boca Predio. Sin embargo, su ausencia en las actividades colectivas respondió a una medida preventiva y, por el momento, no está descartado para el encuentro.
Después de los festejos por la reciente consagración, el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena retomó las prácticas con la mirada puesta en uno de los compromisos más importantes de la temporada. En ese contexto, el cuerpo técnico decidió regular las cargas físicas del mediocampista para evitar cualquier complicación.
Paredes salió al campo de entrenamiento con pantalón largo y un buzo sobre los hombros, pero no participó de los primeros ejercicios junto a sus compañeros. Durante la jornada conversó con integrantes del cuerpo técnico, intercambió algunas palabras con Lautaro Blanco y observó el tradicional “loco” apoyado sobre uno de los arcos.
El desgaste físico que preocupa en Boca
La decisión de preservar al capitán está relacionada con las molestias que arrastra en el tramo final de la temporada.
En el último partido frente a Defensa y Justicia, Paredes debió solicitar el cambio durante el segundo tiempo después de sufrir un calambre. Tras el encuentro, el futbolista llevó tranquilidad al explicar lo sucedido.
“Sí, estoy bien, me acalambré”, aseguró.
No obstante, el mediocampista reconoció que la acumulación de encuentros comenzó a pasarle factura.
“Estoy llegando con lo justo al final del año después de tantos partidos y tantas competencias”, admitió.
A ese desgaste se suma el antecedente de un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió meses atrás y que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios compromisos. Aquella lesión lo obligó a acelerar su recuperación para afrontar la recta decisiva del calendario.
¿Juega Leandro Paredes contra Banfield?
Pese a su entrenamiento diferenciado, la presencia del capitán en la semifinal de la Copa Argentina todavía no está descartada.
La intención del cuerpo técnico es administrar sus esfuerzos durante los próximos días para que pueda llegar en las mejores condiciones posibles al encuentro del sábado. Tanto Arruabarrena como el propio futbolista esperan que pueda formar parte del equipo titular.
Paredes, por su parte, dejó en claro que está dispuesto a realizar un esfuerzo adicional para acompañar al equipo en la definición de la temporada.
“Dar hasta lo que no tengo”, expresó al referirse a su mentalidad para los compromisos que vienen.
Por ahora, Boca seguirá de cerca su evolución y evaluará cómo responde físicamente a medida que avance la semana. La prioridad será contar con uno de sus futbolistas más importantes sin exponerlo a una recaída que pueda comprometer su continuidad.