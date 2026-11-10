Preocupación en Boca por Leandro Paredes: entrenó diferenciado a días de la semifinal de la Copa Argentina

Boca comenzó a preparar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputará este sábado en Mendoza, con una situación que encendió las alarmas. Leandro Paredes, capitán y uno de los principales referentes del equipo, trabajó de manera diferenciada durante el regreso a los entrenamientos en Boca Predio. Sin embargo, su ausencia en las actividades colectivas respondió a una medida preventiva y, por el momento, no está descartado para el encuentro.