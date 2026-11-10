Súper Niño: Karina Milei y Diego Santilli viajarán a Corrientes para coordinar la asistencia por las inundaciones

El Gobierno nacional enviará esta semana una nueva comitiva a Corrientes para avanzar con las medidas de asistencia frente a las inundaciones provocadas por el fenómeno climático del "Súper Niño". La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajarán este jueves 12 de noviembre para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés y funcionarios provinciales.