Súper Niño: Karina Milei y Diego Santilli viajarán a Corrientes para coordinar la asistencia por las inundaciones
La secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete se reunirán este jueves con el gobernador Juan Pablo Valdés. La agenda incluye la coordinación del operativo de emergencia por las inundaciones que afectan al litoral.
Resumen para apurados
- Karina Milei y Diego Santilli viajarán este jueves a Corrientes para coordinar con el gobernador Valdés la asistencia ante las graves inundaciones por el fenómeno del Súper Niño.
- Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay dejaron más de 2.000 evacuados en el Litoral, activando un operativo del Gobierno nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.
- La visita anticipa la llegada de Javier Milei a Corrientes y posiciona a la provincia como un epicentro político clave para el oficialismo durante las próximas semanas.
El Gobierno nacional enviará esta semana una nueva comitiva a Corrientes para avanzar con las medidas de asistencia frente a las inundaciones provocadas por el fenómeno climático del "Súper Niño". La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajarán este jueves 12 de noviembre para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés y funcionarios provinciales.
La actividad central está prevista para las 11 y tendrá como eje la coordinación de las tareas de emergencia y los recursos destinados a las zonas afectadas por las intensas lluvias. También participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Medios, Fabián Fernández.
El encuentro se realizará en medio de una situación que preocupa a las provincias del litoral. En Corrientes hay más de 2.000 personas afectadas por las inundaciones, mientras que en Chaco también se registraron viviendas anegadas y evacuaciones. Entre Ríos, por su parte, comenzó a registrar complicaciones en las márgenes de los ríos Uruguay y Paraná.
El operativo del Gobierno por las inundaciones en Corrientes y el litoral
La administración de Javier Milei puso en marcha un operativo especial para responder a las consecuencias de El Niño. El esquema contempla la coordinación entre Nación, las provincias y los gobiernos locales, además del despliegue de personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Las precipitaciones intensas en las cuencas altas provocaron crecidas de los ríos y complicaciones en distintas localidades ribereñas. La situación también genera preocupación por sus consecuencias sobre la producción agropecuaria, la ganadería, la pesca y la actividad turística.
La visita de Karina Milei y Santilli permitirá revisar las acciones implementadas y analizar las necesidades de asistencia junto con las autoridades correntinas.
En agosto, la secretaria General de la Presidencia ya había participado de un encuentro de coordinación en Resistencia, Chaco, en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. De aquella reunión también formó parte el gobernador Juan Pablo Valdés.
Javier Milei también viajará a Corrientes en noviembre
La agenda del oficialismo nacional en Corrientes continuará durante las próximas semanas. Javier Milei tiene previsto viajar a la provincia dentro de dos semanas para participar del cierre del Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad.
La entidad es una de las primeras organizaciones que funcionaron como usina de pensamiento libertario y que acompañaron al actual Presidente antes de su llegada a la Casa Rosada.
Antes de esa actividad, la provincia recibirá el Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza, previsto para este sábado en un hotel de la costanera correntina. El encuentro es organizado por el diputado nacional Lisandro Almirón y contará con la participación de referentes juveniles del espacio, entre ellos Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez.
Aunque la visita de los funcionarios nacionales estará centrada en la emergencia climática, la sucesión de actividades también convertirá a Corrientes en uno de los principales puntos de movimiento político de La Libertad Avanza durante noviembre.
Qué es El Niño y por qué provoca inundaciones en el litoral
El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Sus efectos modifican los patrones de precipitaciones y pueden provocar lluvias más intensas en distintas regiones de Sudamérica.
En Argentina, sus consecuencias se sienten especialmente en la cuenca del Plata, integrada por sistemas fluviales como los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú.
Las crecidas afectan principalmente a las poblaciones ribereñas, que pueden sufrir inundaciones, evacuaciones y pérdidas materiales. También generan consecuencias económicas por los daños en las tierras productivas y las dificultades para desarrollar actividades agropecuarias, pesqueras y turísticas.
El fenómeno se presenta de manera irregular, con intervalos que suelen oscilar entre tres y siete años, y tiene como contraparte a La Niña, asociada a condiciones de sequía en distintas zonas del continente.