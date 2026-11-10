El Gobierno eliminó cierto tipo de pensiones: qué documentacion hay que presentar para no perder el beneficio

Resumen para apurados
- El Gobierno fijó en Argentina un plazo de 60 días para que miles de beneficiarios justifiquen pensiones por invalidez dadas de baja tras anularse medidas judiciales previas.
- La medida abarca a 21.800 titulares que habían recuperado el beneficio vía judicial; ahora deberán presentar certificados médicos en PAMI, sedes oficiales o la plataforma TAD.
- Quienes no aporten la documentación exigida dentro del plazo perderán definitivamente la prestación, ya que la rehabilitación no será automática y dependerá de cada revisión.
El Gobierno nacional estableció un plazo de 60 días corridos para que determinados beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral soliciten la rehabilitación de sus prestaciones, luego de que se dejara sin efecto la restitución de esos beneficios.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 3702/2026, publicada el 3 de noviembre en el Boletín Oficial por la Secretaría Nacional de Discapacidad. La normativa alcanza a un grupo específico de titulares que habían recuperado sus pensiones a partir de medidas judiciales y cuya restitución posteriormente fue revocada.
El plazo comienza a contarse desde la notificación individual que recibe cada beneficiario y no desde la fecha de publicación de la resolución. Por ese motivo, los titulares deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales para conocer cuándo vence el período disponible para realizar el trámite.
Qué pensionados tienen 60 días para presentar la documentación
La disposición no alcanza a todas las personas que cobran una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Está dirigida exclusivamente a quienes habían conseguido recuperar la prestación mediante una medida judicial, pero quedaron comprendidos en la decisión administrativa que dejó sin efecto esa restitución.
Los beneficiarios alcanzados están identificados en un anexo con los datos de las personas involucradas. La lista está vinculada con un universo de aproximadamente 21.800 titulares que podrían perder el beneficio.
La presentación de documentación permitirá que la Secretaría Nacional de Discapacidad analice nuevamente cada situación y determine si corresponde rehabilitar la pensión.
Qué documentación hay que presentar para recuperar la pensión
Los titulares que busquen recuperar el beneficio deberán aportar información que permita acreditar que continúan reuniendo las condiciones exigidas para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.
Entre los documentos que pueden presentar se encuentran:
- Documentación médica actualizada: certificados e informes que acrediten la situación de salud y las condiciones de invalidez laboral.
- Datos personales actualizados: información necesaria para identificar al titular y verificar sus antecedentes.
- Otros antecedentes: documentación que permita demostrar que se mantienen los requisitos para acceder a la prestación.
La entrega de estos documentos no implica una rehabilitación automática. Cada expediente será evaluado por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que deberá determinar si corresponde restablecer el pago.
Dónde presentar la documentación para solicitar la rehabilitación
Los beneficiarios alcanzados por la Resolución 3702/2026 cuentan con distintas vías para realizar la presentación de los antecedentes requeridos.
Las alternativas habilitadas son:
- Trámites a Distancia (TAD): a través de la opción "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".
- PAMI: en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) habilitadas.
- Secretaría Nacional de Discapacidad: en las dependencias autorizadas para recibir la documentación.
- Ministerio de Salud: mediante el formulario oficial de consultas.
Cómo se cuentan los 60 días para recuperar la pensión
Uno de los puntos centrales de la resolución es la forma en que se computa el plazo. Los 60 días son corridos, por lo que incluyen sábados, domingos y feriados.
Sin embargo, el período no comienza el 3 de noviembre, fecha en que se publicó la normativa en el Boletín Oficial. El cómputo se inicia cuando cada beneficiario recibe su notificación individual.
Por eso, las personas alcanzadas deberán verificar la fecha de recepción de la comunicación y reunir con anticipación los antecedentes médicos y administrativos necesarios para solicitar la rehabilitación de la prestación.