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Un puma se refugió debajo de un auto y sorprendió a los vecinos de un barrio de Córdoba

Efectivos de la Patrulla Rural y especialistas del Ente BioCórdoba desplegaron un operativo para rescatarlo. El examen clínico confirmó que estaba en buen estado de salud.

CÓRDOBA. Un puma se refugió debajo de un auto y sorprendió a los vecinos.
CÓRDOBA. Un puma se refugió debajo de un auto y sorprendió a los vecinos.
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un puma adulto fue rescatado este martes tras refugiarse bajo un auto en Villa Unión, Córdoba, luego de que vecinos alertaran al 911 para resguardar la zona.
  • Efectivos de la Patrulla Rural y BioCórdoba redujeron al felino sin personas heridas y constataron que se encontraba en buen estado de salud general.
  • El puma fue trasladado al Hospital de Fauna Silvestre, donde especialistas definirán su destino final mientras se investiga cómo llegó a la zona urbana.
Resumen generado con IA

Un inesperado visitante sorprendió este martes a los vecinos del barrio Villa Unión, en la ciudad de Córdoba. Un puma adulto fue encontrado refugiado debajo de un automóvil estacionado frente a una vivienda y obligó a desplegar un operativo para retirarlo de manera segura.

El episodio ocurrió en calle Río Yuspe al 1600, durante la tarde, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un felino de gran tamaño debajo de un vehículo.

Personal de la Patrulla Rural Centro llegó al lugar y constató que se trataba de un ejemplar adulto de puma. Debido a las dimensiones del animal, los efectivos solicitaron la intervención de profesionales del Ente BioCórdoba.

Ambos equipos trabajaron de manera coordinada para reducir y contener al felino, que finalmente pudo ser retirado sin que se registraran personas heridas.

Cómo se encuentra el puma

Una vez asegurado, los especialistas le realizaron un examen clínico para evaluar su estado general. La revisión determinó que el animal se encontraba en buenas condiciones sanitarias, sin lesiones ni alteraciones que requirieran atención inmediata.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Fauna Silvestre del Ente BioCórdoba, donde quedó bajo el cuidado de profesionales especializados.

Por el momento, las autoridades no informaron de dónde provenía el ejemplar ni cómo llegó hasta esa zona residencial de Córdoba capital. Tampoco precisaron cuál será su destino definitivo, una decisión que dependerá de las evaluaciones que realicen los especialistas del establecimiento.

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