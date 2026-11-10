Polémica en Colombia por un arquero de Boca: Néstor Lorenzo explicó por qué no lo convocó y respondió a las críticas
El entrenador de la Selección Colombia defendió su decisión de dejar afuera a Álvaro Montero para los amistosos de noviembre. La ausencia del arquero beneficiará a Boca, que podrá contar con él para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, y provocó cuestionamientos desde Atlético Nacional.
Resumen para apurados
- Néstor Lorenzo justificó no convocar al arquero Álvaro Montero a Colombia para los amistosos de noviembre, negando favoritismo hacia Boca tras las críticas de Atlético Nacional.
- La controversia surgió porque Atlético Nacional pierde figuras en semifinales locales, mientras Montero jugará la Copa Argentina. Lorenzo alegó una rotación planificada.
- La polémica reaviva el debate sobre la superposición de calendarios entre clubes y selecciones, condicionando la relación de los técnicos locales con el DT nacional.
La decisión de Néstor Lorenzo de no convocar a Álvaro Montero para los amistosos de noviembre de la Selección Colombia desató una polémica que terminó involucrando a Boca. El entrenador argentino debió salir a explicar los motivos de la ausencia del arquero y respondió a las críticas de Lucas González Vélez, técnico de Atlético Nacional, quien cuestionó las diferencias en la cesión de futbolistas durante las etapas decisivas de las competencias locales.
La ausencia de Montero representa una buena noticia para Boca. El arquero estará a disposición del equipo para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, después de haberse perdido el encuentro de cuartos de final contra Racing por su convocatoria anterior al seleccionado colombiano.
Sin embargo, Lorenzo aseguró que la decisión no estuvo relacionada con ningún pedido especial ni con un trato preferencial hacia el club argentino. Según explicó, se trata de una rotación que había planificado previamente entre los arqueros del plantel.
En la última fecha FIFA, el entrenador había convocado a Montero y dejado afuera a Camilo Vargas. Para esta ventana internacional, resolvió invertir los nombres, una determinación que, según sostuvo, responde exclusivamente a cuestiones deportivas.
El reclamo de Atlético Nacional que desató la polémica
La controversia comenzó cuando Lucas González Vélez cuestionó públicamente las consecuencias que tienen las convocatorias internacionales para los clubes colombianos.
El entrenador de Atlético Nacional lamentó que su equipo deba afrontar las semifinales de la Copa BetPlay frente a Once Caldas sin varios futbolistas importantes, entre ellos los juveniles Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo.
Según explicó, el conjunto colombiano perderá entre ocho y nueve jugadores por citaciones a las selecciones mayor, Sub-20 y Sub-17.
González Vélez planteó que los clubes del fútbol colombiano están obligados a ceder a sus futbolistas bajo amenaza de sanciones, mientras que Boca podrá conservar a Montero para disputar una instancia decisiva de la Copa Argentina.
La contundente respuesta de Néstor Lorenzo
Lejos de esquivar la discusión, Lorenzo respondió a los cuestionamientos y manifestó su malestar por la manera en que algunos entrenadores expresan sus reclamos.
El seleccionador consideró que los técnicos deberían comunicarse directamente con él antes de realizar declaraciones públicas, ya que podría explicarles los criterios utilizados para confeccionar cada convocatoria.
Además, sostuvo que Atlético Nacional debería sentirse orgulloso de aportar futbolistas a las distintas selecciones colombianas, porque representa un reconocimiento al trabajo realizado en sus divisiones inferiores.
Lorenzo también recordó que no es responsable de organizar los calendarios de las competencias nacionales y expuso lo que considera una contradicción en las críticas que recibe.
“Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo”, expresó.
Mientras la discusión continúa en Colombia, Boca aparece como uno de los beneficiados por la decisión. Montero podrá permanecer en Buenos Aires y estar disponible para una semifinal decisiva, sin necesidad de viajar para disputar los compromisos internacionales de su seleccionado.