Polémica en Colombia por un arquero de Boca: Néstor Lorenzo explicó por qué no lo convocó y respondió a las críticas

La decisión de Néstor Lorenzo de no convocar a Álvaro Montero para los amistosos de noviembre de la Selección Colombia desató una polémica que terminó involucrando a Boca. El entrenador argentino debió salir a explicar los motivos de la ausencia del arquero y respondió a las críticas de Lucas González Vélez, técnico de Atlético Nacional, quien cuestionó las diferencias en la cesión de futbolistas durante las etapas decisivas de las competencias locales.