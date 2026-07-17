Casación confirmó que Lázaro Báez seguirá preso en Ezeiza

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria del empresario Lázaro Báez. Los jueces determinaron que sus problemas de salud pueden ser atendidos adecuadamente dentro del penal de Ezeiza, donde cumple su condena de 14 años.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de denegarle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, quien se encuentra condenado a 14 años de prisión por maniobras de fraude y lavado de dinero en diversas causas de corrupción vinculadas a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La resolución fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Por mayoría, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron el recurso de queja presentado por la defensa del empresario, confirmando de esta manera la resolución previa del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4).
Problemas de salud
El eje del reclamo de la defensa de Báez giraba en torno a presuntos problemas de salud que, según sus abogados, hacían inviable su permanencia en un pabellón común. Sin embargo, la justicia determinará que las patologías crónicas que presentan el condenado no le impiden continuar bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. El juez Javier Carbajo, autor del primer voto, fue contundente respecto a los límites de este tipo de pedidos humanitarios. “La mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente para proceder, sin más, a la concesión de la prisión domiciliaria”, argumentó.