Casación confirmó que Lázaro Báez seguirá preso en Ezeiza

Problemas de salud

El eje del reclamo de la defensa de Báez giraba en torno a presuntos problemas de salud que, según sus abogados, hacían inviable su permanencia en un pabellón común. Sin embargo, la justicia determinará que las patologías crónicas que presentan el condenado no le impiden continuar bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. El juez Javier Carbajo, autor del primer voto, fue contundente respecto a los límites de este tipo de pedidos humanitarios. “La mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente para proceder, sin más, a la concesión de la prisión domiciliaria”, argumentó.