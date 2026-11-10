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Recuperó la libertad Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras agredir a un policía

Está imputado por lesiones y resistencia a la autoridad y continúa a disposición de la Justicia.

EN ENTRE RÍOS. Recuperó la libertad Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras agredir a un policía.
EN ENTRE RÍOS. Recuperó la libertad Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras agredir a un policía.
Por Redacción Seguridad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, fue liberado este martes en Entre Ríos tras pasar 72 horas detenido por golpear a un policía que le impidió entrar a un casino cerrado.
  • El hecho ocurrió el sábado cuando el cantante lesionó en el rostro al agente con sus anillos. Tras el arresto, el músico emitió un comunicado disculpándose con la víctima.
  • Aunque recuperó la libertad, Noir continúa imputado por lesiones y resistencia a la autoridad a disposición de la Justicia entrerriana mientras avanza la causa penal.
Resumen generado con IA

Después de pasar más de 72 horas detenido, Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, recuperó la libertad este martes por decisión de la Justicia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El cantante había sido arrestado durante la mañana del sábado, luego de agredir a un policía que le impidió ingresar a un casino que se encontraba cerrado. En la causa está imputado por lesiones y resistencia a la autoridad.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.45, cuando Noir golpeó al agente, que cumplía tareas de seguridad, y le provocó lesiones en el rostro. Una fotografía del efectivo, de 40 años, permitió observar la gravedad de las heridas y la violencia del ataque.

En el lugar también se encontraba un amigo del músico, identificado como Nicolás Gómez, de 29 años. De acuerdo con el reporte policial, los efectivos utilizaron la “fuerza mínima e indispensable” para detener a ambos hombres. Las fuentes señalaron que Noir estaba alterado y se mostró violento ante la presencia policial. Según medios locales, los cortes en el rostro del agente habrían sido provocados por los anillos que llevaba puestos el cantante.

La causa quedó en manos del fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, quien dispuso el traslado de Noir a la alcaidía de la Comisaría Primera.

El pedido de disculpas de Emanuel Noir

Tras el episodio, el cantante difundió un mensaje a través de su equipo en el que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas. “Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó”, expresó.

En particular, se dirigió al policía agredido, a quien identificó como Jonathan Benítez, y también a su familia. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia”, manifestó.

Además, expresó su deseo de poder disculparse personalmente: “Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”.

Recuperó la libertad Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras agredir a un policía

El músico también extendió sus disculpas a su familia, a los vecinos de Concepción del Uruguay y a quienes siguen su carrera. Describió el momento que atraviesa como una etapa de “profunda angustia, soledad y reflexión”.

“No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido”, sostuvo. Y remarcó que su intención es expresar un “arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad” que le corresponde.

Quién es Emanuel Noir

Emanuel Noir nació en Entre Ríos en 1989. En una reciente entrevista con el conductor Mario Pergolini, el líder de Ke Personajes habló sobre su infancia, marcada por la vulnerabilidad social, la ausencia de su padre y las dificultades económicas.

Según contó, desde chico buscó formas de pertenencia y expresión. Una de ellas fueron los tatuajes, que comenzó a hacerse a los 11 años junto a amigos del barrio. Ante la falta de recursos, se las ingeniaba vendiendo cobre para comprar planchas de tatuajes en un kiosco ubicado frente a su escuela. Su primer tatuaje significativo fue el nombre de su madre en los hombros, como gesto de afecto y reconocimiento hacia ella.

En la entrevista también describió el contexto en el que creció, atravesado por la presencia de drogas. Según relató, en apenas cuatro manzanas de su barrio había 11 puntos de venta de estupefacientes.

A los 13 años comenzó a consumir marihuana. Definió ese inicio como un camino que “no empezó tan oscuro, pero terminó en el negro más completo”. Con el tiempo, el consumo se agravó con psicofármacos y alcohol, sustancias a las que recurría para intentar controlar su carácter eufórico y agresivo, aunque sus efectos eran momentáneos.

La depresión llegó a uno de sus momentos más críticos con varios intentos de suicidio. El último ocurrió en 2020. Noir recordó que atravesaba episodios de paranoia y tenía pensamientos que lo llevaban a considerar la muerte como única salida.

“Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza solo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento”, contó.

También relató que, durante uno de esos episodios, al mirarse al espejo sintió que su propio reflejo se burlaba de él. Finalmente, acompañado por un amigo, decidió pedir ayuda y se internó en una institución de rehabilitación en Santa Fe.

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