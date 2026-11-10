Recuperó la libertad Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras agredir a un policía

Según contó, desde chico buscó formas de pertenencia y expresión. Una de ellas fueron los tatuajes, que comenzó a hacerse a los 11 años junto a amigos del barrio. Ante la falta de recursos, se las ingeniaba vendiendo cobre para comprar planchas de tatuajes en un kiosco ubicado frente a su escuela. Su primer tatuaje significativo fue el nombre de su madre en los hombros, como gesto de afecto y reconocimiento hacia ella.