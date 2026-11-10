Boca prepara cambios para enfrentar a Banfield: dos posibles regresos y las dudas de Arruabarrena

Después de los festejos por la consagración en la tabla anual 2026, Boca vuelve a enfocarse en sus próximos objetivos. El plantel retomará este martes los entrenamientos en el predio de Ezeiza, desde las 15, con la mirada puesta en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.