Boca prepara cambios para enfrentar a Banfield: dos posibles regresos y las dudas de Arruabarrena
El “Xeneize” vuelve a los entrenamientos después de conquistar la tabla anual. Bareiro está listo para regresar, Battaglia podría reaparecer y el entrenador evalúa variantes en el ataque para la semifinal de la Copa Argentina.
Resumen para apurados
- Boca retomó las prácticas en Ezeiza para visitar a Banfield este sábado en Mendoza, buscando el pase a la final de la Copa Argentina con posibles regresos en el plantel.
- Tras ganar la tabla anual, el DT Arruabarrena evalúa cambios en ataque y cuenta con el alta de Leandro Paredes, más las recuperaciones de Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia.
- El vencedor de la semifinal clasificará al partido decisivo frente a Platense, consolidando a Boca con mayores alternativas ofensivas para el cierre de la temporada.
Después de los festejos por la consagración en la tabla anual 2026, Boca vuelve a enfocarse en sus próximos objetivos. El plantel retomará este martes los entrenamientos en el predio de Ezeiza, desde las 15, con la mirada puesta en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena comenzará a definir la formación y la lista de convocados para un encuentro que puede depositar al “Xeneize” en otra final. Y tendrá varias novedades: dos futbolistas que estuvieron alejados de las canchas podrían regresar a la convocatoria, mientras que la situación física de Leandro Paredes dejó de ser una preocupación.
Bareiro y Battaglia, cerca de volver
La principal novedad es la recuperación de Adam Bareiro. El delantero paraguayo completó satisfactoriamente los trabajos físicos de las últimas semanas y está en condiciones de reincorporarse al grupo. Después de seis meses sin competencia, el cuerpo técnico tiene previsto incluirlo en la delegación que viajará a Mendoza.
Su regreso le permitirá a Arruabarrena sumar una alternativa en el frente ofensivo, aunque tendrá una competencia importante por el puesto. Miguel Merentiel y Enner Valencia atraviesan un buen presente, por lo que resulta difícil imaginar que Bareiro pueda recuperar inmediatamente un lugar entre los titulares.
Otro futbolista que podría reaparecer es Rodrigo Battaglia. El mediocampista se encuentra en la etapa final de su recuperación tras haber sido intervenido quirúrgicamente en el tendón de Aquiles, aunque todavía debe superar las últimas evaluaciones físicas.
Si durante los próximos entrenamientos no presenta molestias en la zona afectada, el cuerpo técnico lo incluirá entre los convocados. De todas maneras, su presencia todavía no está asegurada y dependerá de cómo responda a las exigencias de la semana.
Las dudas de Arruabarrena en el ataque
Más allá de las recuperaciones, el entrenador también analiza introducir modificaciones en el equipo titular. La principal incógnita está en el tridente ofensivo, donde Tomás Aranda y Leonel Flores aparecen como alternativas para ingresar desde el comienzo.
Aranda, que volvió a sumar minutos frente a Defensa y Justicia después de más de dos meses de inactividad, tiene posibilidades de reemplazar a Alan Velasco. El juvenil surgido de Boca Predio es una de las opciones que más considera el cuerpo técnico para darle una variante al ataque.
Por su parte, Flores compite por un lugar con Sebastián Villa, aunque el colombiano corre con ventaja para mantener la titularidad después de su destacada actuación en La Bombonera.
Por ahora, Arruabarrena no definió si repetirá el equipo que derrotó a Defensa y Justicia o si realizará una o dos modificaciones en la ofensiva. En principio, el resto de las líneas no sufriría cambios.
Alivio por Leandro Paredes
Otra noticia positiva para Boca tiene como protagonista a Paredes. El capitán había encendido las alarmas durante el último partido, cuando solicitó el cambio por una molestia física. Sin embargo, las evaluaciones posteriores descartaron una lesión muscular.
El mediocampista solamente presentó cansancio acumulado y se encuentra en condiciones de afrontar la semifinal. Salvo algún imprevisto, será titular frente a Banfield.
Además, Arruabarrena podrá contar con Merentiel y el arquero Álvaro Montero, quienes no fueron convocados por las selecciones de Uruguay y Colombia, respectivamente, para la fecha FIFA de noviembre.
Cuándo viaja Boca a Mendoza
La delegación tiene previsto viajar el viernes 13 de noviembre al mediodía rumbo a Mendoza. Allí se hospedará en el hotel Hilton, ubicado en Guaymallén, donde quedará concentrada hasta el encuentro del sábado.
El ganador de la semifinal entre Boca y Banfield enfrentará a Platense, que ya aseguró su lugar en la definición tras eliminar por penales a Atlético Tucumán.
Con la posibilidad de disputar otra final, Arruabarrena deberá resolver durante los próximos entrenamientos qué futbolistas recupera y qué modificaciones realiza. La buena noticia es que, después de una seguidilla exigente, Boca comienza a sumar alternativas para afrontar la etapa decisiva de la temporada.