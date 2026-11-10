“Si tuvieras mi rodilla me entenderías”: Neymar sorprendió al hablar de su posible retiro del fútbol
El delantero de Santos dejó entrever que podría ponerle fin a su carrera profesional antes de 2030. Durante una transmisión de la Kings League, hizo referencia a los problemas físicos que arrastra y que condicionaron su continuidad en los últimos años.
Resumen para apurados
- En un streaming de la Kings League Brasil, Neymar insinuó que podría retirarse del fútbol antes de 2030 debido al desgaste físico y las reiteradas lesiones en su rodilla izquierda.
- El delantero de Santos arrastra cirugías y tratamientos en la rodilla izquierda, lo que limitó severamente su continuidad en las canchas desde su regreso al club paulista en 2025.
- Aunque fue habilitado para jugar el tramo final del Brasileirao, las declaraciones del astro brasileño anticipan el cierre cercano de su carrera deportiva de alto rendimiento.
Neymar volvió a generar incertidumbre sobre su futuro en el fútbol profesional. El delantero brasileño, que cumplirá 35 años en febrero, sorprendió durante una transmisión en vivo de la Kings League Brasil al insinuar que podría retirarse antes de 2030. Aunque realizó el comentario entre risas, su respuesta dejó en evidencia el desgaste físico que atraviesa después de varias temporadas marcadas por las lesiones.
La conversación se produjo mientras participaba de una transmisión junto al creador de contenido Cris Guedes. En medio del intercambio, Neymar aseguró que en 2030 estaría jugando en la Kings League, una competencia que combina fútbol y entretenimiento.
Su acompañante le respondió que todavía tenía condiciones para mantenerse en el fútbol profesional durante cinco o seis temporadas más. Sin embargo, el exjugador de Barcelona y PSG contestó con una frase que rápidamente llamó la atención.
“Si tuvieras mi rodilla me entenderías”, expresó entre risas. Aunque no confirmó una fecha para su despedida, sus palabras volvieron a instalar interrogantes sobre cuánto tiempo más podrá competir al máximo nivel.
Las lesiones que complicaron los últimos años de Neymar
La rodilla izquierda se convirtió en uno de los principales obstáculos de la carrera reciente del brasileño. En diciembre de 2025 debió someterse a una artroscopia para tratar las molestias que arrastraba y, antes del Mundial 2026, recurrió a un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas para intentar llegar en condiciones.
Los problemas físicos también condicionaron su regreso a Santos, concretado en 2025. Desde entonces, el delantero tuvo dificultades para sostener la continuidad y debió alternar períodos de recuperación con sus apariciones dentro de la cancha.
En el último mes apenas disputó tres encuentros. Durante ese período, convirtió un doblete frente a Flamengo, aunque también protagonizó una expulsión en el partido contra Bahía.
La irregularidad física se convirtió en una preocupación recurrente para el futbolista, que intenta recuperar protagonismo en el club donde comenzó su carrera.
Neymar fue habilitado para volver a jugar en Santos
En paralelo a sus declaraciones sobre el futuro, Neymar recibió una noticia favorable relacionada con su situación disciplinaria en el Brasileirao.
Después de ser expulsado frente a Bahía y alcanzar el límite de cinco tarjetas amarillas, el atacante había recibido dos jornadas de suspensión que le impidieron participar de los encuentros contra Palmeiras y Bragantino.
Sin embargo, la dirigencia de Santos presentó una apelación ante el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil, que dio lugar al pedido y habilitó al futbolista para reaparecer durante el tramo final del campeonato.
De esta manera, Neymar podrá volver a estar a disposición del cuerpo técnico en una etapa importante de la temporada.
Mientras tanto, sus declaraciones en la Kings League dejaron abierta una pregunta sobre su futuro. A pesar de que todavía no anunció oficialmente su retiro, el brasileño reconoció, con una mezcla de humor y resignación, que las lesiones comenzaron a condicionar sus planes.
A los 34 años, Neymar continúa intentando recuperar la regularidad que alguna vez lo convirtió en una de las principales figuras del fútbol mundial. Sin embargo, sus propias palabras sugieren que el final de su carrera profesional podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.