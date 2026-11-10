“Si tuvieras mi rodilla me entenderías”: Neymar sorprendió al hablar de su posible retiro del fútbol

Neymar volvió a generar incertidumbre sobre su futuro en el fútbol profesional. El delantero brasileño, que cumplirá 35 años en febrero, sorprendió durante una transmisión en vivo de la Kings League Brasil al insinuar que podría retirarse antes de 2030. Aunque realizó el comentario entre risas, su respuesta dejó en evidencia el desgaste físico que atraviesa después de varias temporadas marcadas por las lesiones.