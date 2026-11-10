Un futbolista dejó de pertenecer a San Martín: la salida concretada y las que todavía se negocian

Su paso por La Ciudadela tuvo dos caras. Llegó en enero como jugador libre desde Independiente Rivadavia, tras formarse en San Martín de Mendoza y pasar por Almagro. Con Andrés Yllana se ganó un lugar en el doble “5” junto a Nicolás Castro, como volante de marca y equilibrio. Con Alejandro Orfila, en cambio, quedó relegado: Agustín Graneros ocupó su puesto desde el debut del uruguayo y su dupla con Santiago Briñone se volvió fija. Se va con 19 partidos, 13 como titular, y sin goles.