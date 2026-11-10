DeportesSan Martín de Tucumán

Un futbolista dejó de pertenecer a San Martín: la salida concretada y las que todavía se negocian

La dirigencia empezó a formalizar las bajas anunciadas tras el cierre del año. Sand, Gonzalo Rodríguez, Cabrera y Arfaras también forman parte de las definiciones.

REENCUENTRO. El plantel de San Martín volvió a entrenarse este martes en el complejo Natalio Mirkin, tras varios días de licencia.
REENCUENTRO. El plantel de San Martín volvió a entrenarse este martes en el complejo Natalio Mirkin, tras varios días de licencia.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El volante Laureano Rodríguez rescindió este martes su contrato con San Martín de Tucumán tras la vuelta a las prácticas, iniciando la depuración del plantel para la nueva temporada.
  • El volante llegó libre en enero y fue titular con Andrés Yllana, pero perdió terreno tras la asunción de Alejandro Orfila, completando 19 partidos sin goles en el club.
  • Esta partida inaugura una reestructuración que incluye negociar la salida del arquero Darío Sand y resolver las continuidades de Gonzalo Rodríguez, Bruno Cabrera y Luca Arfaras.
Resumen generado con IA

El regreso a las prácticas en el complejo Natalio Mirkin dejó una ausencia que llamó la atención. Entre los futbolistas de San Martín que este martes volvieron a ponerse los botines no estuvo Laureano Rodríguez. El motivo llegó enseguida: según confiaron desde la institución, el volante rescindió su contrato. Así, la lista de bajas que el club había anunciado antes del cierre del torneo empezó a pasar de los papeles a los hechos.

LUCHA AÉREA. Laureano Rodríguez intenta rechazar un balón ante la carga del volante Nicolás Barrientos. LUCHA AÉREA. Laureano Rodríguez intenta rechazar un balón ante la carga del volante Nicolás Barrientos. Prensa SM

Su paso por La Ciudadela tuvo dos caras. Llegó en enero como jugador libre desde Independiente Rivadavia, tras formarse en San Martín de Mendoza y pasar por Almagro. Con Andrés Yllana se ganó un lugar en el doble “5” junto a Nicolás Castro, como volante de marca y equilibrio. Con Alejandro Orfila, en cambio, quedó relegado: Agustín Graneros ocupó su puesto desde el debut del uruguayo y su dupla con Santiago Briñone se volvió fija. Se va con 19 partidos, 13 como titular, y sin goles.

Casos abiertos

Es la primera de varias salidas que la dirigencia busca cerrar. La más sensible es la de Darío Sand, con vínculo hasta diciembre de 2027. La CD sigue en contacto con su representante para acordar la rescisión. Aun si se quedara, el arquero no sería tenido en cuenta: Orfila anticipó en la conferencia de prensa del 30 de octubre que buscará “otro perfil de arquero”.

CIERRE DE ETAPA. Darío Sand, en la derrota ante Quilmes. Orfila confirmó que no lo tendrá en cuenta en 2027 y que buscará “otro perfil de arquero”. CIERRE DE ETAPA. Darío Sand, en la derrota ante Quilmes. Orfila confirmó que no lo tendrá en cuenta en 2027 y que buscará “otro perfil de arquero”.

Distinta es la situación de Gonzalo Rodríguez. Su contrato vence en diciembre y en el club charlan con el futbolista para conocer su postura. De esa respuesta dependerá si continúa.

En la vereda de los cedidos, Luca Arfaras y Bruno Cabrera se mostraron optimistas. En la dirigencia aseguran que hacen “hasta lo imposible” para retener a Cabrera, a préstamo desde Lanús, mientras esperan una respuesta de Estudiantes de La Plata por extender el préstamo de Arfaras.

EN ESPERA. Luca Arfaras, a préstamo desde Estudiantes de La Plata, aguarda una respuesta por la extensión de su vínculo con San Martín. EN ESPERA. Luca Arfaras, a préstamo desde Estudiantes de La Plata, aguarda una respuesta por la extensión de su vínculo con San Martín.
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