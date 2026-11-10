Dos ausencias, una reunión clave y una señal que ilusiona: lo que dejó la vuelta de San Martín

El otro tema de la reunión fue la lista de los que seguirán, que prácticamente sería la base de los futbolistas que no fueron anunciados como bajas. Allí aparecen Ezequiel Parnisari, Víctor Salazar, Nahuel Gallardo, Agustín Graneros, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal, Álvaro Veliez y Gonzalo Rodríguez, cuyos contratos vencen en diciembre. También están los casos de Bruno Cabrera, cuya continuidad es la prioridad del DT, y de Luca Arfaras, ambos a préstamo.