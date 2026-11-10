Dos ausencias, una reunión clave y una señal que ilusiona: lo que dejó la vuelta de San Martín

Resumen para apurados
- El plantel de San Martín de Tucumán y Alejandro Orfila retomaron las prácticas este martes en el complejo Natalio Mirkin para iniciar la planificación de la próxima temporada.
- Tras el descanso, el DT unificó al grupo mientras la dirigencia comenzó a negociar bajas contractuales y gestionar la continuidad de jugadores clave solicitados por Orfila.
- Definido el éxodo y las renovaciones, el club saldrá al mercado de pases para incorporar los refuerzos pedidos por el entrenador antes del regreso a la actividad en enero.
Después de varios días de silencio, el complejo Natalio Mirkin volvió a llenarse de voces, pelotas y botines. Este martes, desde temprano, los futbolistas de San Martín llegaron al predio para retomar una rutina que habían dejado en pausa tras el cierre de la temporada. El regreso tuvo algo de reencuentro y algo de punto de partida: el de un 2027 que empezó a construirse mucho antes de que ruede la pelota.
La convocatoria fue casi completa. Entre saludos, bolsos y las primeras charlas del día, solo se notaron dos ausencias: las de Matías Ignacio García y Laureano Rodríguez, dos de los futbolistas que no continuarán en el club. El resto respondió al llamado después de unos días de licencia junto a sus familias.
En el centro de la escena estuvo Alejandro Orfila, renovado hasta fines de 2027 y con su primera pretemporada propia por delante. Un allegado al plantel le describió a LA GACETA cómo vivió el entrenador el regreso. “Se lo vio muy positivo y muy enfocado desde el inicio de las prácticas”, contó.
Un solo grupo
La primera imagen que dejó la mañana tuvo que ver con los que se van. El lunes, los futbolistas que no seguirán se habían entrenado por separado, bajo las órdenes de un preparador físico del club. Este martes, por decisión de Orfila, ya no hubo dos grupos: todos se sumaron al plantel profesional y trabajarán de manera conjunta hasta que resuelvan sus respectivas situaciones.
Así, Darío Sand, Nahuel Manganelli, Rodrigo Ayala, Milton Ríos, Jorge Juárez, Nicolás Castro, Diego Diellos y Matías “Caco” García compartieron ejercicios con quienes sí formarían parte del próximo proyecto. La escena tuvo un sabor particular: compañeros de toda una temporada, unos con la mirada puesta en el futuro y otros a la espera de cerrar su etapa en La Ciudadela.
La jornada alternó trabajos físicos y ejercicios con pelota, entre el gimnasio y la cancha principal del predio. El plantel se entrenará hasta la primera semana de diciembre; después será licenciado por las fiestas y volverá a la actividad en los primeros días de enero.
Fuera de la cancha
En paralelo, el armado también avanzaba a un costado. Rafael Ponce de León, vicepresidente del club, siguió de cerca el regreso y aprovechó la jornada para reunirse con Orfila. La charla tuvo un objetivo claro: empezar a ordenar la lista de bajas y terminar de definir la rescisión de los contratos de los futbolistas que no seguirán.
No será un trámite sencillo en todos los casos. Sand y Ayala tienen vínculo hasta diciembre de 2027, al igual que Matías Ignacio García, mientras que Ríos llegó a préstamo desde Huracán. Para el resto de las bajas, el final llegará con el vencimiento de sus contratos, a fin de año.
El otro tema de la reunión fue la lista de los que seguirán, que prácticamente sería la base de los futbolistas que no fueron anunciados como bajas. Allí aparecen Ezequiel Parnisari, Víctor Salazar, Nahuel Gallardo, Agustín Graneros, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal, Álvaro Veliez y Gonzalo Rodríguez, cuyos contratos vencen en diciembre. También están los casos de Bruno Cabrera, cuya continuidad es la prioridad del DT, y de Luca Arfaras, ambos a préstamo.
En ese terreno, el clima es de optimismo. Muchos futbolistas quieren seguir en San Martín, una señal que entusiasma después de un año para el olvido. Nada, sin embargo, está cerrado. Cada caso se resuelve en el día a día, en conversaciones que pueden cambiar el panorama.
Lo que viene
Recién cuando estén definidas las bajas y las continuidades, el club avanzará en el mercado de pases. La intención es que, para el regreso de enero, las nuevas incorporaciones ya estén encaminadas. Una fuente de la dirigencia lo había adelantado. “Queremos que el entrenador tenga el grupo definido desde el primer día de trabajo, con los refuerzos que él pida”, había deslizado.
Mientras tanto, en los pasillos de La Ciudadela los movimientos no se detienen. Teléfonos que suenan, charlas con representantes y reuniones que se suceden forman parte de la rutina diaria. Orfila pretende un rol central en esa búsqueda, tal como lo planteó en la conferencia de prensa del 30 de octubre, en la que el club confirmó su continuidad. “Para mí es muy importante poder hacer un trabajo en equipo y conformar un plantel del que yo sea pura y exclusivamente responsable”, explicó aquel día.
La primera práctica dejó la sensación de que, después de tantas frustraciones, algo empezó a moverse. San Martín quiere dar vuelta la página, y en el conjunto de Bolívar y Pellegrini saben que la próxima temporada empezará a ganarse en estas semanas, lejos de los partidos, entre decisiones, firmas y despedidas.