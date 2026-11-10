Fórmula 1: confirmaron los GP de Qatar y Abu Dabi pese a la guerra y así queda el calendario de Colapinto

La Fórmula 1 despejó una de las principales incógnitas de su calendario. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó este martes que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se disputarán según lo previsto, pese a la guerra en Medio Oriente, que había generado incertidumbre sobre la realización de las últimas dos carreras de la temporada 2026.