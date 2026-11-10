Fórmula 1: confirmaron los GP de Qatar y Abu Dabi pese a la guerra y así queda el calendario de Colapinto
La FIA dio luz verde a las últimas dos carreras de la temporada 2026, pese al conflicto en Medio Oriente. Las fechas y los circuitos de los tres Grandes Premios que le quedan al piloto argentino.
Resumen para apurados
- La FIA confirmó que los GP de Qatar y Abu Dabi se correrán según lo previsto a fin de año, pese a la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente.
- El conflicto bélico ya había cancelado la carrera en Arabia Saudita y trasladado Baréin a Malasia. Aunque se analizó mudar el cierre a Ímola, la opción fue descartada.
- El calendario cerrará con Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, asegurando las últimas fechas del año para Franco Colapinto, bajo estricto monitoreo de seguridad regional.
La Fórmula 1 despejó una de las principales incógnitas de su calendario. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó este martes que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se disputarán según lo previsto, pese a la guerra en Medio Oriente, que había generado incertidumbre sobre la realización de las últimas dos carreras de la temporada 2026.
La confirmación llegó a través del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien aseguró que están dadas las condiciones para avanzar con la organización de ambas competencias, aunque la seguridad de los participantes continuará siendo una prioridad.
“Estamos listos para Qatar y Abu Dabi. Estamos completamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana excepcionales y un final espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1”, expresó el dirigente mediante sus redes sociales.
Además, destacó el trabajo conjunto con las autoridades y los organizadores locales. “Esperamos recibir a los pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos emblemáticos para un final de temporada inolvidable”, agregó.
La guerra había puesto en duda las últimas carreras
La incertidumbre se instaló a raíz del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán y que ya obligó a modificar el calendario durante 2026.
El Gran Premio de Arabia Saudita fue cancelado, mientras que la competencia originalmente prevista en Baréin debió trasladarse al circuito de Sepang, en Malasia.
Ante ese escenario, la organización también había comenzado a evaluar alternativas para las últimas fechas. Una de ellas era disputar una carrera en Imola, Italia, en caso de que las condiciones de seguridad impidieran viajar a Medio Oriente.
Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada. Según informó Reuters, la Fórmula 1 comunicó la decisión a los organizadores italianos y a las 11 escuderías, que respaldaron la continuidad del calendario original.
De todas maneras, la confirmación no significa que las carreras estén completamente al margen de los acontecimientos internacionales. La FIA y la Fórmula 1 continuarán evaluando la situación de seguridad, por lo que todavía podrían producirse modificaciones si el conflicto se agrava.
Cuándo se corren los últimos tres Grandes Premios de Fórmula 1
Con la decisión confirmada, la temporada 2026 terminará con tres competencias consecutivas en Estados Unidos y Medio Oriente.
Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre, con la carrera el sábado 21.
Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre, en el circuito internacional de Lusail.
Gran Premio de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre, en el circuito de Yas Marina.
De esta manera, el campeonato concluirá el domingo 6 de diciembre, con un total de 23 Grandes Premios disputados durante el año.
La definición de ambas sedes también permitirá completar el calendario de la Fórmula 2, que tendrá sus últimas competencias en Catar y Abu Dabi.
Aunque el campeonato de pilotos ya quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, la categoría todavía tiene tres fines de semana por delante. Por ahora, el objetivo de la organización es completar la temporada sin nuevas alteraciones, después de un año en el que la situación internacional también condicionó al automovilismo.