Un futbolista de Boca declaró como imputado en una investigación por tráfico de drogas
Carlos Palacios se presentó ante la Policía de Chile por una camioneta de su propiedad vinculada a la causa. Su suegro está detenido y su abogado negó cualquier participación del jugador en los hechos investigados.
Resumen para apurados
- Carlos Palacios, futbolista de Boca, declaró este lunes como imputado en Chile porque una camioneta a su nombre fue vinculada a una causa por tráfico de drogas.
- Su suegro está detenido por el decomiso de 1.400 kilos de cocaína; la defensa sostiene que el rodado se utilizó sin el aval del jugador y que no pesan cargos sobre él.
- El episodio genera malestar dirigencial en Boca Juniors ante el cierre de temporada y el futbolista aguardará la evolución judicial sin medidas restrictivas.
En medio de los festejos por la consagración de Boca en la tabla anual, Carlos Palacios quedó involucrado en una investigación judicial en Chile. El mediocampista de 26 años debió presentarse este lunes ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas que tiene a su suegro en prisión preventiva.
La investigación está vinculada con una camioneta Mercedes-Benz registrada a nombre del futbolista que, según los antecedentes policiales, habría sido utilizada para transportar pasta base de cocaína. El expediente contempla distintos procedimientos en los que se decomisaron más de 1.400 kilos de sustancias ilícitas.
Palacios llegó a la dependencia policial acompañado por su abogado, Felipe Moraga, y permaneció allí alrededor de dos horas. Su aparición generó una fuerte repercusión mediática, especialmente por su presente en Boca y por la gravedad de los hechos que investiga la Justicia chilena.
La reacción de Carlos Palacios ante los periodistas
El futbolista se presentó encapuchado en la sede de la PDI y se mostró visiblemente molesto por la presencia de los medios de comunicación.
“Sacame el micrófono de la cara”, le reclamó a uno de los periodistas que intentaban consultarlo sobre su situación judicial.
Cuando le preguntaron por qué había sido citado, respondió con ironía: “Porque vine a ver el partido de ayer”, en referencia al encuentro entre Ñublense y Colo-Colo que había presenciado durante su estadía en Chile.
Una vez finalizada su declaración, abandonó el edificio sin responder nuevas preguntas.
Qué dijo el abogado de Palacios sobre la investigación
Tras la presentación, Felipe Moraga explicó cuál es la situación procesal del futbolista y aseguró que no existe evidencia que lo vincule directamente con el tráfico de drogas.
“Carlos Palacios no está formalizado ni sujeto a medidas cautelares”, aclaró el abogado, quien explicó que la Fiscalía lo convocó para obtener información sobre la camioneta incautada y solicitarle documentación que acreditara su adquisición.
La distinción es importante: aunque fue citado a declarar en calidad de imputado, el jugador no fue formalizado, es decir, no se le comunicaron cargos formalmente ante un juez ni se dispusieron medidas restrictivas en su contra.
Según Moraga, Palacios adquirió el vehículo legalmente, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. Cuando se trasladó a la Argentina para incorporarse a Boca en 2025, dejó la camioneta en una propiedad familiar de Santiago.
La defensa sostiene que el suegro del futbolista utilizó el rodado sin autorización y que Palacios desconocía lo sucedido.
“Sin su venia, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido”, afirmó Moraga.
El abogado también explicó que la declaración permitió presentar los antecedentes de compra del vehículo y evaluar su eventual restitución.
Cómo repercutió la situación en Boca y qué dijo sobre Riquelme
El viaje de Palacios a Chile tenía inicialmente dos objetivos: visitar a sus hijos y asistir al partido de Colo-Colo en Chillán. Sin embargo, su aparición en la transmisión televisiva del encuentro habría precipitado la citación judicial.
El futbolista tenía previsto regresar a Buenos Aires durante la tarde del lunes, pero debió modificar su vuelo para presentarse ante las autoridades.
Moraga reconoció que la situación también provocó inconvenientes en el ámbito profesional del jugador y mencionó directamente al presidente de Boca, Juan Román Riquelme.
“Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación”, sostuvo.
Se trata de una apreciación del abogado, ya que no trascendió una declaración oficial de Riquelme sobre el episodio.
Por ahora, Palacios deberá aguardar el avance de la investigación, mientras su defensa insiste en que no tuvo participación ni conocimiento del presunto uso ilegal de su camioneta. El episodio se produjo en un momento importante para Boca, que afronta las definiciones de la temporada y necesita contar con su plantel para los próximos compromisos.