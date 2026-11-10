Un futbolista de Boca declaró como imputado en una investigación por tráfico de drogas

En medio de los festejos por la consagración de Boca en la tabla anual, Carlos Palacios quedó involucrado en una investigación judicial en Chile. El mediocampista de 26 años debió presentarse este lunes ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas que tiene a su suegro en prisión preventiva.