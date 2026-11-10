Día de la Tradición en Argentina: el legado de José Hernández y la huella del 10 de noviembre de 1970 en Tucumán

Argentina conmemora este 10 de noviembre el Día de la Tradición a 192 años del nacimiento de José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro y referente insoslayable de la literatura nacional. Sin embargo, más allá de la evocación de las costumbres criollas y rurales, la fecha invita a repasar la trayectoria de un hombre de acción que combatió en las batallas de Cepeda y Pavón, ejerció el periodismo de denuncia y presidió la Cámara de Diputados de Buenos Aires.