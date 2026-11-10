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Día de la Tradición en Argentina: el legado de José Hernández y la huella del 10 de noviembre de 1970 en Tucumán

A 192 años del nacimiento de José Hernández, la celebración patria rescata al periodista y legislador que combatió en Cepeda y Pavón, al tiempo que en Tucumán la fecha evoca el inicio del Segundo Tucumanazo de 1970.

Establecido en 1939 en Buenos Aires y elevado a nivel nacional en 1975 mediante la Ley 21.154, el Día de la Tradición rinde tributo al nacimiento de José Hernández y a las costumbres rurales del país.
Establecido en 1939 en Buenos Aires y elevado a nivel nacional en 1975 mediante la Ley 21.154, el Día de la Tradición rinde tributo al nacimiento de José Hernández y a las costumbres rurales del país. FOTO: La Bancaria
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Argentina conmemora este 10 de noviembre el Día de la Tradición por el natalicio de José Hernández, fecha que en Tucumán evoca además el Segundo Tucumanazo de 1970.
  • Instituida a nivel nacional en 1975, la fecha honra al autor del Martín Fierro por su labor política, a la par de la huelga obrera y estudiantil frente al régimen de facto.
  • La efeméride consolida la identidad gaucha y preserva el valor de las demandas populares y la justicia social en la memoria histórica del país.
Resumen generado con IA

Argentina conmemora este 10 de noviembre el Día de la Tradición a 192 años del nacimiento de José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro y referente insoslayable de la literatura nacional. Sin embargo, más allá de la evocación de las costumbres criollas y rurales, la fecha invita a repasar la trayectoria de un hombre de acción que combatió en las batallas de Cepeda y Pavón, ejerció el periodismo de denuncia y presidió la Cámara de Diputados de Buenos Aires. 

Gloria eterna al “Martín Fierro” y a José Hernández

Gloria eterna al “Martín Fierro” y a José Hernández

A la par de este legado, para los tucumanos la jornada encierra un significado histórico particular al coincidir con el inicio del Segundo Tucumanazo de 1970.

De las batallas de Cepeda y Pavón a la denuncia del Martín Fierro

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón, ubicada en el actual partido bonaerense de General San Martín. Durante su infancia cursó estudios en el Liceo de San Telmo y en 1846 se trasladó con su familia al sur bonaerense, donde tomó contacto con las faenas rurales y los hábitos campesinos que más tarde nutrirían su obra poética.

Su juventud estuvo marcada por una intensa actividad política y militar. En 1858, a los 24 años, emigró a Paraná junto a otros dirigentes opositores al gobierno de Valentín Alsina. En ese periodo de conflictos civiles se incorporó a las fuerzas conducidas por Justo José de Urquiza, participando activamente en las batallas de Cepeda y Pavón.

De manera simultánea, volcó su compromiso público a través de la prensa escrita. Como redactor del diario Nacional Argentino, firmó una serie de artículos periodísticos en los que condenó el asesinato del caudillo riojano Vicente "Chacho" Peñaloza, escritos que recopiló y publicó en 1863 bajo el título Vida del gaucho.

Con el paso de los años, fue electo diputado provincial y en 1880, mientras ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, defendió la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente se desempeñó como senador provincial entre 1881 y 1885, antes de su fallecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1886, a los 51 años.

Toda esa vivencia en el frente militar y político cimentó la escritura de su obra cumbre, difundida en dos partes: El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879). Mediante el relato de un gaucho reclutado por la fuerza para servir en los fortines de frontera, Hernández denunció los abusos e injusticias que padecía la población rural del siglo XIX.

De la ley bonaerense al Salón Martín Fierro en la Casa Rosada

La institucionalización del Día de la Tradición requirió varias décadas. La festividad tuvo su primer antecedente normativo en la provincia de Buenos Aires en 1939 mediante la Ley N° 4.756, impulsada por la Agrupación Bases a partir de una iniciativa del periodista y poeta Francisco Timpone.

Décadas después, el 30 de septiembre de 1975, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 21.154, que declaró el 10 de noviembre como Día de la Tradición en todo el territorio argentino y reconoció a San Martín como Ciudad de la Tradición.

La presencia de este legado cultural se conserva también en la sede del Poder Ejecutivo nacional: en el primer piso de la Casa Rosada funciona el Salón Martín Fierro, un espacio institucional dedicado a mantener presente la figura del emblemático personaje literario.

El 10 de noviembre en la memoria colectiva tucumana

En la provincia de Tucumán, la fecha patria del 10 de noviembre guarda además una estricta coincidencia con una de las protestas sociales de mayor relieve en el mapa político del siglo XX.

El Tucumanazo: uno de los grandes hitos del ascenso revolucionario que se abrió con el Cordobazo en 1969. El Tucumanazo: uno de los grandes hitos del ascenso revolucionario que se abrió con el Cordobazo en 1969. FOTO: La Izquierda Diario

Un día como hoy, pero de 1970, se inició en la ciudad de San Miguel de Tucumán el Segundo Tucumanazo. La jornada marcó el comienzo de una huelga y movilización conjunta de estudiantes y trabajadores contra el programa económico y social implementado por la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desde 1966, bajo el mando del general Roberto Marcelo Levingston.

Cartas de lectores: ¡Tucumanazo!

De esta manera, el 10 de noviembre entrelaza el reconocimiento a la literatura de denuncia social de José Hernández con el recuerdo histórico de las luchas populares en el ámbito local.


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