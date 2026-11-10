Antes de ser Papa, León XIV recorrió Tucumán, Salta y Catamarca: qué lugares visitó
Robert Prevost visitó la Argentina en 2004 y 2013, antes de convertirse en el papa León XIV. Recorrió Salta, Tucumán y Catamarca, participó de encuentros religiosos y compartió actividades con Jorge Bergoglio, años antes de su elección como Francisco.
Resumen para apurados
- Antes de ser el papa León XIV, Robert Prevost visitó Argentina en 2004 y 2013 por tareas de la Orden de San Agustín en el norte y Buenos Aires.
- En sus viajes recorrió Salta, Tucumán y Catamarca, concelebró misas con Jorge Bergoglio y asistió a la ordenación episcopal de monseñor Bochatey.
- Estos antecedentes cobran relevancia ante su regreso al país, ahora como sumo pontífice, para visitar Buenos Aires, Luján y Córdoba.
La relación del papa León XIV con la Argentina comenzó mucho antes de su llegada al Vaticano. Robert Francis Prevost visitó el país en dos oportunidades, en 2004 y 2013, durante su etapa como superior general de la Orden de San Agustín. Esos viajes incluyeron actividades religiosas, encuentros institucionales y recorridas por distintas comunidades del interior.
Su vínculo con el territorio argentino también estuvo atravesado por su cercanía con Jorge Mario Bergoglio, con quien coincidió durante una de sus primeras visitas. Ahora, más de una década después de su último viaje, el pontífice vuelve al país por primera vez como máxima autoridad de la Iglesia católica.
La primera visita de León XIV a la Argentina: recorrió Salta y los Valles Calchaquíes
La primera llegada de Robert Prevost a la Argentina ocurrió en agosto de 2004. Por entonces se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín y permaneció alrededor de dos semanas en el país, con una agenda que combinó compromisos académicos, religiosos e institucionales.
En Buenos Aires participó del Congreso Agustiniano de Teología y de la inauguración de la Biblioteca Agustiniana, ubicada sobre la avenida Nazca. También expuso sobre Los agustinos y el estudio de la patrología, una temática vinculada con el pensamiento de los Padres de la Iglesia y su importancia para la tarea evangelizadora.
Durante esa estadía visitó la parroquia San Agustín, en el barrio porteño de Recoleta. Allí concelebró una misa que estuvo presidida por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien años más tarde sería elegido papa Francisco.
El recorrido de Prevost también incluyó distintas localidades del norte argentino. En Salta visitó comunidades religiosas de los Valles Calchaquíes, entre ellas San Carlos y Molinos. Su itinerario continuó por Amaicha del Valle y Colalao del Valle, en Tucumán, y Santa María, en Catamarca.
En esas localidades mantuvo encuentros con sacerdotes, religiosos y fieles, celebró misas y recorrió instituciones educativas vinculadas con la orden. Además, viajó a Mendoza, donde compartió actividades con integrantes de la comunidad agustina.
El segundo viaje de Prevost ocurrió días antes de la elección de Francisco
La segunda visita documentada de León XIV a la Argentina se produjo el 9 de marzo de 2013. En aquella oportunidad, Robert Prevost llegó al país para participar de la ordenación episcopal de monseñor Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata.
La invitación había sido realizada por Bochatey, con quien mantenía una amistad desde sus años de formación en Roma. La ceremonia se desarrolló en la Catedral de La Plata y fue presidida por el entonces arzobispo Héctor Aguer.
El encuentro religioso convocó al nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, obispos y arzobispos argentinos y latinoamericanos, y alrededor de 140 sacerdotes. Prevost participó de la imposición de manos y concelebró la celebración.
La fecha quedó asociada a un acontecimiento histórico para la Iglesia católica: apenas cuatro días después comenzó el cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio como papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano.
Durante su permanencia en el país, Prevost también volvió a la parroquia San Agustín de Recoleta, donde celebró una misa junto a Bochatey y compartió actividades con la comunidad educativa del colegio de la orden.
La amistad con Alberto Bochatey y el vínculo con Francisco
Tras la elección de León XIV, Alberto Bochatey recordó la relación de amistad que mantenía con Robert Prevost y destacó sus cualidades personales. Lo describió como un hombre “honesto, sin dobleces y un gran amigo”, y también resaltó su sencillez y cercanía.
Los dos viajes documentados permiten reconstruir una etapa de la vida de Prevost vinculada con sus responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín. Sus actividades en la Argentina incluyeron congresos, celebraciones religiosas, encuentros con comunidades y recorridas pastorales por distintas provincias.
Ahora, León XIV regresa al país con una agenda que contempla actividades en la ciudad de Buenos Aires, el santuario de Luján y Córdoba. Será su primera visita a la Argentina como pontífice, un regreso que vuelve a poner en primer plano los vínculos que construyó con el país antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.