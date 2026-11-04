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Qué pasa si ponés una hoja de laurel en el lavarropas: el curioso efecto en la ropa

Se trata de una planta que tiene muchos usos más allá de los culinarios.

El laurel puede desinfectar nuestras prendas de vestir
El laurel puede desinfectar nuestras prendas de vestir La 100
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Colocar hojas de laurel en el lavarropas durante el lavado permite desinfectar y perfumar prendas en el hogar, gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales.
  • Se introducen hojas dentro de una bolsa de red en el tambor para evitar su rotura. El método surge como alternativa ante olores rebeldes en telas sintéticas, toallas y sábanas.
  • El truco ofrece una solución ecológica y económica que previene hongos en el electrodoméstico y reduce el uso de químicos agresivos en el cuidado cotidiano de los textiles.
Resumen generado con IA

El secreto mejor guardado de las hojas de laurel, además de sus múltiples usos culinarios y propiedades medicinales, es que puede desinfectar, perfumar y suavizar la ropa. ¿Cómo utilizarlo para lavar nuestras prendas de vestir, también toallas y sábanas?

La mayoría de las prendas que se usan a diario están hechas de algodón, poliéster, u otros materiales sintéticos, precisamente este es el foco de suciedad donde se esconden los malos olores, sobre todo, si se deja la ropa húmeda o transpirada.

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En ese sentido, las hojas de laurel tienen un efecto de fragancia intensa, fresca y dulce, y con solo introducir un par de ellas en el lavarropas durante el proceso de lavado, dejará un agradable olor en todas las prendas.

Además, si dicho electrodoméstico es un foco de humedades y hongos, se pueden dejar las hojas de esta especia dentro del lavarropas para evitarlo. De esta manera, con las hojas puestas en las esquinas y paredes del aparato, los malos olores desaparecerán por completo.

¿Cómo actúa el laurel en el lavado de ropa?

Uno de los problemas más comunes a la hora de lavar ropa es la acumulación de malos olores, sobre todo cuando se trata de prendas húmedas o transpiradas, como toallas, ropa deportiva o sábanas. Aquí es donde el laurel entra en acción: sus propiedades antibacterianas y antifúngicas se liberan durante el ciclo de lavado, ayudando a eliminar bacterias y hongos que pueden haber quedado en las telas.

Además de mejorar la limpieza, el laurel neutraliza los olores persistentes, como los de sudor, humedad o tabaco. Su fragancia fresca y dulce se impregna en las prendas, dejando un aroma agradable que perdura incluso después del secado.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar laurel para lavar la ropa?

Desinfección profunda: las hojas de laurel tienen un efecto antibacteriano natural que ayuda a eliminar microorganismos presentes en la ropa, lo que es especialmente útil para textiles que suelen acumular bacterias, como las toallas y sábanas.

Neutralización de olores: a diferencia de algunos detergentes o suavizantes que solo enmascaran los olores, el laurel actúa a nivel molecular para neutralizarlos.

Protección del lavarropas: con el tiempo, los residuos de detergente y suavizante pueden acumularse en las paredes y esquinas del lavarropas, generando malos olores y favoreciendo el crecimiento de moho. Colocar hojas de laurel dentro del aparato ayuda a mantenerlo libre de estos problemas.

¿Cómo utilizar el laurel en el lavarropas?

El proceso es muy sencillo y solo hay que introducir unas pocas hojas de laurel en el tambor del lavarropas junto con la ropa sucia. Para evitar que las hojas se desintegren demasiado, podés colocarlas dentro de una pequeña bolsa de tela o una red para lavado de prendas delicadas. Asegurate de elegir un ciclo adecuado para la cantidad de ropa y dejá que el laurel haga su magia.

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