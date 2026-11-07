Orgullo "decano": Clever Ferreira recibió una nueva convocatoria a la selección de Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este sábado la lista de 27 futbolistas que integrarán la delegación de la “Albirroja” para su gira asiática. Entre los elegidos aparece Ferreira, de 23 años, quien consiguió consolidarse como una de las piezas importantes de la defensa del “Decano” y continúa ganándose un lugar en la consideración del entrenador argentino.