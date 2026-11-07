Orgullo "decano": Clever Ferreira recibió una nueva convocatoria a la selección de Paraguay

Resumen para apurados
- Gustavo Alfaro convocó este sábado a Clever Ferreira, zaguero de Atlético Tucumán, a la selección de Paraguay para jugar dos amistosos ante Singapur y Japón durante noviembre.
- El zaguero de 23 años se consolidó como titular en el Decano y ya había debutado en la Albirroja en septiembre ante Bolivia, tras un destacado rendimiento en la temporada.
- Esta citación afianza a Ferreira en la consideración de Alfaro y le otorga roce internacional de cara a la conformación del plantel para el próximo ciclo de la Albirroja.
Una nueva alegría para Clever Ferreira. Después de cerrar su participación en el Clausura con Atlético Tucumán, el defensor paraguayo recibió otra buena noticia: Gustavo Alfaro volvió a convocarlo a la selección de Paraguay para disputar los últimos dos amistosos internacionales de 2026, frente a Singapur y Japón.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este sábado la lista de 27 futbolistas que integrarán la delegación de la “Albirroja” para su gira asiática. Entre los elegidos aparece Ferreira, de 23 años, quien consiguió consolidarse como una de las piezas importantes de la defensa del “Decano” y continúa ganándose un lugar en la consideración del entrenador argentino.
No es la primera convocatoria del zaguero. En septiembre ya había sido citado por Alfaro para los amistosos frente a Bolivia y Colombia, en lo que representó un reconocimiento a su crecimiento futbolístico desde su llegada a Tucumán. Ahora, el nuevo llamado ratifica que sigue formando parte de las alternativas que evalúa el cuerpo técnico paraguayo.
El defensor cerró la temporada con una participación importante en el equipo de Julio César Falcioni, que alcanzó las semifinales de la Copa Argentina, aunque quedó eliminado de los playoffs del Clausura. Su rendimiento, especialmente por su firmeza defensiva y capacidad en el juego aéreo, le permitió afianzarse como titular.
Cuándo jugará Paraguay
La selección paraguaya disputará dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre, ambos en el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang.
El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre, desde las 9 (hora argentina), frente al seleccionado local. Posteriormente, el martes 17, a partir de las 10.10, enfrentará a Japón, en lo que será su última presentación internacional del año.
Ferreira compartirá plantel con futbolistas de experiencia como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Miguel Almirón y Julio Enciso, entre otros. Además, será uno de los representantes del fútbol argentino en la convocatoria, junto con Alexandro Maidana, de Talleres, y Allan Wlk, de Lanús.
La citación representa otro paso importante en la carrera del defensor, que llegó a Atlético a mediados de 2025 y encontró en el club tucumano la continuidad necesaria para dar el salto internacional.
Mientras el “Decano” comienza a planificar su plantel para 2027, Ferreira tendrá la oportunidad de cerrar el año representando a su país y seguir sumando experiencia en una selección que busca ampliar sus alternativas de cara al próximo ciclo.