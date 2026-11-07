La industria argentina acumula una caída del 2,6% en 2026 y crece la preocupación por el empleo

La industria argentina sigue sin encontrar un camino de recuperación. La producción manufacturera acumuló una caída del 2,6% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En septiembre, además, la actividad registró un retroceso interanual del 1,8%, una señal que vuelve a encender las alarmas sobre el futuro del sector y el impacto de la crisis en el empleo.