La industria argentina acumula una caída del 2,6% en 2026 y crece la preocupación por el empleo
La producción manufacturera cayó un 1,8% interanual en septiembre y diez de los 16 sectores industriales registraron retrocesos. Maquinaria, indumentaria y automotriz, entre las actividades más golpeadas por la contracción.
Resumen para apurados
- El INDEC informó que la industria argentina acumuló una caída del 2,6% entre enero y septiembre de 2026 por el retroceso de diez de sus dieciséis sectores productivos.
- En septiembre la actividad cayó 1,8% interanual, golpeada por desplomes en maquinaria (-26,8%), equipos, indumentaria y el sector automotor, pese a leves repuntes mensuales.
- La persistente contracción genera alarma por la pérdida de puestos de trabajo fabriles y definirá si los leves repuntes mensuales logran consolidar una reactivación del sector.
La industria argentina sigue sin encontrar un camino de recuperación. La producción manufacturera acumuló una caída del 2,6% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En septiembre, además, la actividad registró un retroceso interanual del 1,8%, una señal que vuelve a encender las alarmas sobre el futuro del sector y el impacto de la crisis en el empleo.
El informe oficial del organismo estadístico reveló que diez de las 16 divisiones industriales tuvieron caídas respecto de septiembre de 2025. Los números reflejan un escenario heterogéneo, aunque con retrocesos pronunciados en actividades centrales para la producción nacional y la generación de puestos de trabajo.
Qué sectores de la industria registraron las mayores caídas
Entre las actividades más afectadas aparece la fabricación de maquinaria y equipo, que sufrió un desplome interanual del 26,8%. También se destacó la contracción del 22% en otros equipos, aparatos e instrumentos, dos rubros que reflejan las dificultades que atraviesa la inversión productiva.
La industria de prendas de vestir, cuero y calzado registró una baja del 5,3%, mientras que la fabricación de muebles, colchones y otras manufacturas retrocedió un 4,9%. En tanto, los productos de metal cayeron un 4% y la producción de vehículos automotores y autopartes disminuyó un 3,5%.
Las industrias metálicas básicas también mostraron números negativos, con una contracción del 1,1%. El panorama genera especial preocupación en actividades como la metalurgia y el sector automotor, por su importancia en las cadenas de proveedores y la cantidad de trabajadores que involucran.
Los sectores que lograron crecer en septiembre
El relevamiento del INDEC también identificó algunas actividades que consiguieron mejorar sus niveles de producción. La fabricación de otros equipos de transporte encabezó las subas, con un crecimiento interanual del 11%.
Le siguieron madera, papel, edición e impresión, con un avance del 6,4%; productos minerales no metálicos, con el 5,1%; y sustancias y productos químicos, con el 3,9%.
También registraron variaciones positivas los productos textiles (2%) y el caucho y plástico (1,7%). Sin embargo, estos resultados no alcanzaron para compensar las caídas de las restantes ramas industriales.
La preocupación por el empleo industrial
La continuidad de los retrocesos productivos plantea interrogantes sobre la capacidad de las empresas para sostener sus planteles de trabajadores. Los sectores de indumentaria, calzado, metalurgia y automotriz se encuentran entre los que generan mayor preocupación por su exposición a la caída de la actividad.
Aunque el índice de producción industrial manufacturero mostró una mejora mensual del 0,7% en septiembre, ese dato todavía no permite hablar de una recuperación consolidada. La tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de fondo de la actividad, registró una baja del 0,4%.
La combinación de una caída interanual y un retroceso acumulado durante los primeros nueve meses del año mantiene la presión sobre las empresas y sus trabajadores. El problema ya no pasa solamente por cuánto produce la industria, sino también por cuántos puestos de trabajo puede sostener en un escenario de actividad debilitada.
La construcción mostró una recuperación
En contraste con el desempeño manufacturero, la construcción registró una mejora interanual del 5,1% en septiembre. También avanzó un 7,8% respecto de agosto y acumuló un crecimiento del 1,3% durante los primeros nueve meses de 2026.
De todos modos, la recuperación del sector presenta diferencias entre actividades y continúa condicionada por las dificultades de la obra pública y la dependencia de la inversión privada.
Los datos muestran así dos velocidades dentro de la actividad económica: mientras la construcción exhibe algunos indicadores positivos, la industria manufacturera todavía acumula pérdidas y enfrenta un panorama complejo. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si los repuntes mensuales se convierten en una recuperación efectiva o si la contracción continúa trasladándose al mercado laboral.