Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 7 de noviembre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas TucumánNúmeros de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato? Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas” Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80 Ranking notas premium El doctor inverosímil Nelson Castro El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato? Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80 El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60