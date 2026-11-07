El papa León XIV llamó a “construir puentes” y destacó el mate como símbolo de unión durante su primera misa en Uruguay

El papa León XIV encabezó este sábado su primera misa en Uruguay, en el Parque París Londres de Paysandú, donde llamó a construir puentes entre las personas, fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir la fe. Durante la homilía, el Pontífice recurrió a símbolos de la región, como el puente internacional General Artigas, las palmeras y el mate, para reflexionar sobre la importancia de la unión y el encuentro.