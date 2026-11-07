El papa León XIV llamó a “construir puentes” y destacó el mate como símbolo de unión durante su primera misa en Uruguay
Ante unos 40.000 fieles en Paysandú, el Pontífice habló sobre la importancia de fortalecer los vínculos, compartir y transmitir la fe. También recordó al beato Jacinto Vera, conocido como el “obispo gaucho”.
Resumen para apurados
- El papa León XIV dio este sábado su primera misa en Uruguay ante 40.000 fieles en Paysandú, donde llamó a construir puentes y fortalecer la unión comunitaria.
- En la homilía utilizó símbolos locales como el mate y el río Uruguay, y homenajeó a Jacinto Vera en el marco de su primera gira por Sudamérica que incluye a la Argentina.
- La visita papal marca un hecho histórico al ser la primera en 38 años en Uruguay, consolidando el diálogo regional antes de continuar su agenda pastoral en Montevideo.
El papa León XIV encabezó este sábado su primera misa en Uruguay, en el Parque París Londres de Paysandú, donde llamó a construir puentes entre las personas, fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir la fe. Durante la homilía, el Pontífice recurrió a símbolos de la región, como el puente internacional General Artigas, las palmeras y el mate, para reflexionar sobre la importancia de la unión y el encuentro.
La celebración se desarrolló durante el segundo día de su visita al país, ante unos 40.000 fieles, según las autoridades locales. Entre los asistentes también hubo peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para participar de la misa.
“Gracias por estar aquí”, fueron las primeras palabras del Papa ante la multitud, que lo recibió con aplausos.
El llamado a construir puentes entre las personas
Uno de los momentos centrales de la homilía llegó cuando León XIV mencionó el puente internacional General Artigas, que atraviesa el río Uruguay y conecta Paysandú con la provincia argentina de Entre Ríos.
“En esta ciudad de Paysandú se encuentra el puente internacional Artigas, que atraviesa el río y une dos países. No es difícil de imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación. Qué importante es ser constructores de puentes, es la vocación a la que todos estamos llamados. Unir”, expresó.
El Pontífice profundizó esa comparación al señalar que los vínculos necesitan bases sólidas para sostenerse frente a las dificultades. “Es necesario que el puente tenga buenos cimientos para que no sucumba ante la fuerza del viento y las aguas”, afirmó.
También exhortó a los creyentes a estar preparados para dar razones de su fe ante quienes se las soliciten y a no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas.
Para explicar la dimensión comunitaria de la Iglesia, utilizó otra imagen característica de la región: las palmeras.
“No crecen aisladas, son muchas, no están solas ni aisladas. La Iglesia es una comunidad de hermanos que une raíces. Sus fieles elevan la mirada para alabar a Cristo”, sostuvo.
El mate como símbolo de amistad y encuentro
Otra de las referencias que dejó la primera misa del Papa en Uruguay estuvo vinculada con una costumbre profundamente arraigada en la cultura sudamericana: el mate.
“El mate está en cada reunión de amigos; esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado pueden explicar mucho mejor que yo. También hasta Roma ha llegado el mate”, señaló.
León XIV destacó que esta tradición representa mucho más que el consumo de una bebida.
“Es un signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. El mate nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen. Es signo de integración, de valores comunes. Es un ritual lleno de simbolismos donde se dialoga sin palabras”, expresó.
El Pontífice también se refirió al mate como compañía en los momentos de soledad y reflexión.
“Pienso también en los mates que se toman cuando se está solo, que acompañan un momento de silencio, de oración. En uno de esos espacios de soledad, cuántas veces le habrán confiado a Dios sus deseos, sus preocupaciones”, agregó.
El homenaje al “obispo gaucho”
Durante la celebración, León XIV dedicó parte de su mensaje a recordar a Jacinto Vera, quien fue obispo de Montevideo y fue beatificado por el papa Francisco en 2023.
El Pontífice destacó su compromiso pastoral y su disposición para recorrer el territorio uruguayo, incluso en condiciones difíciles.
“Generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios”, recordó.
También lo definió como “el obispo gaucho”, que “recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes”.
Entre los episodios de su vida, mencionó su actuación durante la defensa de Paysandú, en 1864, cuando se instaló en la Isla de la Caridad para asistir a refugiados y heridos de ambos bandos.
Cómo sigue la visita del Papa a Uruguay
León XIV había llegado a Paysandú durante la mañana de este sábado, después de partir de Montevideo en avión a las 8.25. Tras aterrizar, fue recibido por las autoridades locales y se trasladó al Parque París Londres para presidir la celebración.
Después de la misa, tiene previsto regresar a Montevideo, con llegada estimada para las 13.30.
La agenda del Pontífice continuará con tres actividades en la capital uruguaya: una visita a Casavalle, un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay y otra actividad en el Estadio Centenario.
La visita forma parte de su primera gira latinoamericana, que también incluye Argentina y Perú. León XIV se convirtió en el segundo papa en visitar Uruguay, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II.