Ambientalistas de Gualeguaychú le entregarán una carta al papa León XIV para pedirle que intervenga por el río Uruguay
La Asamblea Ciudadana Ambiental aprovechará la visita del Pontífice a la Argentina para solicitar su intervención en defensa del ambiente. El documento repasa más de 20 años de reclamos contra las pasteras y será entregado el lunes 9 de noviembre.
Resumen para apurados
- La Asamblea de Gualeguaychú entregará el 9 de noviembre una carta al papa León XIV en la UCA para pedir su intervención por la protección ambiental del río Uruguay.
- El pedido surge tras dos décadas de protestas contra plantas de celulosa como UPM y busca garantizar el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte de La Haya.
- Con eje en la encíclica Laudato si', buscan que el aval papal frene nuevos proyectos contaminantes y reactive las políticas públicas de conservación en la región.
La visita del papa León XIV a la Argentina será una oportunidad para que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú lleve uno de sus reclamos históricos hasta el Vaticano. La organización preparó una carta dirigida al Pontífice en la que solicita su intervención para proteger el río Uruguay, evitar la instalación de nuevas industrias contaminantes y fortalecer las políticas de preservación ambiental.
El documento, que reúne los principales antecedentes de más de dos décadas de movilizaciones y acciones judiciales, será entregado personalmente el lunes 9 de noviembre por el asambleísta Nahuel Gieco, durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Gieco fue invitado por el Vaticano en su carácter de secretario general de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo. Su participación permitirá que el reclamo ambiental de Gualeguaychú llegue directamente a manos del Papa.
Antes de la entrega, la Asamblea convocó a los vecinos que quieran acompañar la iniciativa a sumar sus adhesiones.
Un reclamo que lleva más de dos décadas
La carta reconstruye la historia de la lucha ambiental de Gualeguaychú y recuerda algunos de sus acontecimientos más significativos. Entre ellos, el histórico Abrazo al río Uruguay de 2007, una movilización que reunió a más de 130.000 personas en rechazo a la instalación de plantas de celulosa sobre la costa uruguaya.
También menciona la presentación del conflicto por las pasteras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se convirtió en uno de los episodios centrales de la controversia ambiental entre Argentina y Uruguay.
Uno de los principales puntos de preocupación de la Asamblea es el funcionamiento de la planta de UPM, anteriormente conocida como Botnia, ubicada en Fray Bentos. La organización cuestiona especialmente el incremento de su capacidad productiva respecto de los parámetros considerados durante el proceso judicial internacional.
En ese contexto, los ambientalistas solicitarán al Papa que contribuya a fortalecer la protección del río Uruguay y a evitar la instalación de nuevos emprendimientos industriales que puedan afectar el ambiente.
Además, pedirán que se garantice el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que se recuperen políticas públicas destinadas a preservar los recursos naturales en la Argentina.
El cuidado de la Casa Común, en el centro del pedido
Para fundamentar su solicitud, la Asamblea también recurrió a las enseñanzas de la Iglesia católica sobre el cuidado de la naturaleza. En particular, hizo referencia a la encíclica Laudato si', que plantea la necesidad de proteger la denominada Casa Común y asumir una responsabilidad colectiva frente al deterioro ambiental.
El documento recuerda, además, algunos avances que la organización atribuye a su trayectoria, como la incorporación de la problemática ambiental a la agenda pública, la creación de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la relocalización del proyecto industrial de la empresa Ence.
Más allá de los reclamos concretos, los ambientalistas buscan transmitir que su compromiso con la protección del río Uruguay sigue vigente después de más de 20 años.
La carta concluye con un mensaje dirigido a León XIV que resume el sentido de la iniciativa: “No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Al igual que usted, queremos ser buenos ancestros para las generaciones venideras”.