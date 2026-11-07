Ambientalistas de Gualeguaychú le entregarán una carta al papa León XIV para pedirle que intervenga por el río Uruguay

La visita del papa León XIV a la Argentina será una oportunidad para que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú lleve uno de sus reclamos históricos hasta el Vaticano. La organización preparó una carta dirigida al Pontífice en la que solicita su intervención para proteger el río Uruguay, evitar la instalación de nuevas industrias contaminantes y fortalecer las políticas de preservación ambiental.