Lesiones en serie: el círculo que San Martín deberá cortar si no quiere repetir la historia en 2027

Un patrón que se repitió

Para el DT, las roturas son parte del juego. “Esas lesiones son infortunios del deporte. Que le pasen cuatro en una temporada a un equipo no es normal, pero es producto del deporte. Les pasa a los que están bien preparados y a los que están más o menos, por la intensidad con la que se juega, los roces y la fuerza que hoy tienen los futbolistas”, sostuvo hace unas semanas en diálogo con LA GACETA.