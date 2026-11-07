Matt Damon reveló el dramático momento que vivió con su esposa, la argentina Luciana Barroso

Resumen para apurados
- Matt Damon reveló a la revista GQ que su esposa, la argentina Luciana Barroso, fue operada de urgencia en marzo de 2024 en EE.UU. tras sufrir un aneurisma cerebral.
- La cirugía ocurrió una semana antes de los premios Oscar 2024; tras una compleja recuperación, Barroso logró reponerse para asistir junto al actor a la fiesta posterior.
- Pese al habitual bajo perfil de la pareja, el testimonio visibilizó la gravedad del episodio superado con éxito y la fortaleza del vínculo familiar ante la adversidad.
La historia de Matt Damon y Luciana Barroso suele mantenerse lejos de la exposición mediática. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor sorprendió al revelar uno de los episodios más difíciles que atravesó su familia: la argentina sufrió un aneurisma cerebral en 2024 y debió ser operada de urgencia.
Durante una charla con la revista GQ, Damon repasó distintos momentos de su carrera y recordó algunas situaciones vinculadas con las ceremonias de los premios Oscar. En ese contexto, explicó por qué no había estado presente en una de las noches más importantes para su trayectoria y terminó contando el dramático problema de salud que enfrentó su esposa.
El problema de salud de Luciana Barroso que preocupó a Matt Damon
El episodio ocurrió en marzo de 2024, durante la temporada de premios de Hollywood, cuando Oppenheimer se encontraba entre las grandes protagonistas de la ceremonia. Según relató el actor, su familia atravesó una situación de extrema preocupación después de que Luciana sufriera un aneurisma cerebral.
“Gracias a Dios, ella está perfectamente bien, pero la operaron del cerebro la semana anterior a los Oscar. Esa noche fue la primera que se sintió lo suficientemente bien como para levantarse y recuperar su energía”, contó Damon al recordar aquellos días.
La intervención quirúrgica había sido compleja y obligó a la pareja a modificar sus planes para la entrega de premios. La recuperación de Barroso fue la prioridad durante los días previos a la ceremonia.
Pese a la difícil situación, la argentina tuvo un gesto que emocionó al actor. Apenas se sintió con fuerzas, decidió acompañarlo a la fiesta posterior a los Oscar.
“Se puso un vestido y fuimos a la fiesta posterior, porque recordó que la última vez que pasó, yo no lo hice. Y me dijo: ‘Esta vez vamos a salir’. Fue un gesto muy heroico y significativo de su parte”, recordó.
La otra ausencia de Matt Damon en los premios Oscar
Durante la entrevista, el protagonista de Los infiltrados también recordó otro episodio que lo había dejado fuera de una ceremonia importante. Ocurrió cuando Martin Scorsese obtuvo el Oscar a mejor director por esa película.
En aquella oportunidad, Damon vivía en Miami junto a Luciana y tenían un bebé. Ambos siguieron la transmisión desde la cama y celebraron con entusiasmo cuando Scorsese recibió la estatuilla.
Sin embargo, el actor no había imaginado que Los infiltrados también podía ganar el premio a mejor película. Cuando se anunció el resultado, comprendió que debería haber estado presente en la ceremonia.
“Me giré hacia Lucy y le dije: ‘Deberíamos haber estado allí’”, recordó. Después recibió llamados de integrantes del elenco y del estudio que querían saber por qué no había asistido.