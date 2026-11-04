DeportesFútbol

Concepción FC visita a Villa San Antonio en Salta: el estadio donde ascendió en 2015 vuelve a alimentar su ilusión

El “Cuervo” jugará este sábado, desde las 22, la ida de las semifinales del Regional Federal Amateur. Más de mil hinchas acompañarían al equipo tucumano, que buscará dar el primer paso hacia la final en un escenario cargado de recuerdos.

Concepción FC visita a Villa San Antonio en Salta: el estadio donde ascendió en 2015 vuelve a alimentar su ilusión
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Concepción FC visita este sábado a Villa San Antonio en Salta por la ida de semifinales del Torneo Regional Amateur, buscando acercarse a la final.
  • El equipo tucumano regresa al estadio Martearena, donde ascendió en 2015, y llega como líder invicto en la liga local tras eliminar a Ateneo Parroquial.
  • Más de mil hinchas viajarán para alentar al club, que intentará sacar ventaja en esta serie de 180 minutos para clasificar a la final de la Región Norte.
Resumen generado con IA

Concepción FC volverá este sábado a un escenario que ocupa un lugar especial en su historia. El estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, será sede del partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, donde el “Cuervo” enfrentará a Villa San Antonio desde las 22, con el arbitraje del santiagueño Francisco Acosta.

El conjunto del sur tucumano atraviesa un presente alentador. Además de instalarse entre los cuatro mejores equipos de la Región Norte, es el único líder e invicto de la Zona E del Torneo Clausura de la Liga Tucumana. Esa regularidad alimenta la ilusión de un plantel que buscará dar el primer paso hacia una nueva final.

La expectativa también se trasladó a las tribunas. El encuentro contará con ambas parcialidades y se estima que más de mil simpatizantes de Concepción FC viajarán a Salta para acompañar al equipo.

Un estadio que despierta recuerdos de gloria

El Martearena tiene un significado especial para el “Cuervo”. El 16 de febrero de 2015, Concepción FC consiguió allí su histórico ascenso al entonces Torneo Argentino A, actual Federal A, después de superar a Mitre de Salta.

Aunque perdió 3-2 en la revancha, hizo valer la ventaja obtenida en la ida para quedarse con la serie por un global de 6-2.

De aquel plantel, dirigido por Víctor Nazareno Godoy, formaba parte Víctor Rodríguez. El mediocampista regresará ahora a ese escenario como capitán, con la posibilidad de protagonizar otro capítulo importante para la institución.

El posible equipo de Concepción FC

El entrenador Mario Suárez estudió los últimos encuentros de Villa San Antonio frente a Libertad de Metán, una serie que los salteños resolvieron por penales después de dos empates.

La intención del técnico sería mantener la formación que viene de superar a Ateneo Parroquial Alderetes, con un esquema 4-4-1-1 basado en la solidez defensiva, las transiciones rápidas y el aprovechamiento de la pelota parada.

El probable equipo sería: Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Marcos Carrera y Hernán Lastra; Matías Barboza; y Facundo Cruz.

La delegación partirá este viernes a las 14, después de una última práctica y un almuerzo grupal. En Salta quedará concentrada en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol.

Concepción FC sabe que la serie se resolverá en 180 minutos, pero buscará regresar de Salta con un resultado favorable. Del otro lado del cuadro esperan Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla, los otros aspirantes a disputar la final regional.

Temas Concepción Fútbol ClubArgentinaTorneo Regional AmateurRegional Federal Amateur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Regional Amateur: Concepción FC se metió en semifinales en una tarde de festejo y escándalo en Alderetes

Regional Amateur: Concepción FC se metió en semifinales en una tarde de festejo y escándalo en Alderetes

Paliza en Burruyacú y festejo del campeón: Unión del Norte y Graneros dieron los grandes golpes en la Liga Tucumana

Paliza en Burruyacú y festejo del campeón: Unión del Norte y Graneros dieron los grandes golpes en la Liga Tucumana

Lo más popular
Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime
1

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos
2

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas
3

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump
4

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán
5

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
1

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
2

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
3

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
4

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
5

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Más Noticias
Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

Una jugadora de San Martín revisó Instagram entre clases de la facultad y se enteró que estaba convocada a Las Leoncitas

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Colapinto en la Fórmula 1: en qué horarios y dónde ver el GP de Brasil en vivo

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Comentarios