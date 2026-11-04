Concepción FC visita a Villa San Antonio en Salta: el estadio donde ascendió en 2015 vuelve a alimentar su ilusión
El “Cuervo” jugará este sábado, desde las 22, la ida de las semifinales del Regional Federal Amateur. Más de mil hinchas acompañarían al equipo tucumano, que buscará dar el primer paso hacia la final en un escenario cargado de recuerdos.
Resumen para apurados
- Concepción FC visita este sábado a Villa San Antonio en Salta por la ida de semifinales del Torneo Regional Amateur, buscando acercarse a la final.
- El equipo tucumano regresa al estadio Martearena, donde ascendió en 2015, y llega como líder invicto en la liga local tras eliminar a Ateneo Parroquial.
- Más de mil hinchas viajarán para alentar al club, que intentará sacar ventaja en esta serie de 180 minutos para clasificar a la final de la Región Norte.
Concepción FC volverá este sábado a un escenario que ocupa un lugar especial en su historia. El estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, será sede del partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, donde el “Cuervo” enfrentará a Villa San Antonio desde las 22, con el arbitraje del santiagueño Francisco Acosta.
El conjunto del sur tucumano atraviesa un presente alentador. Además de instalarse entre los cuatro mejores equipos de la Región Norte, es el único líder e invicto de la Zona E del Torneo Clausura de la Liga Tucumana. Esa regularidad alimenta la ilusión de un plantel que buscará dar el primer paso hacia una nueva final.
La expectativa también se trasladó a las tribunas. El encuentro contará con ambas parcialidades y se estima que más de mil simpatizantes de Concepción FC viajarán a Salta para acompañar al equipo.
Un estadio que despierta recuerdos de gloria
El Martearena tiene un significado especial para el “Cuervo”. El 16 de febrero de 2015, Concepción FC consiguió allí su histórico ascenso al entonces Torneo Argentino A, actual Federal A, después de superar a Mitre de Salta.
Aunque perdió 3-2 en la revancha, hizo valer la ventaja obtenida en la ida para quedarse con la serie por un global de 6-2.
De aquel plantel, dirigido por Víctor Nazareno Godoy, formaba parte Víctor Rodríguez. El mediocampista regresará ahora a ese escenario como capitán, con la posibilidad de protagonizar otro capítulo importante para la institución.
El posible equipo de Concepción FC
El entrenador Mario Suárez estudió los últimos encuentros de Villa San Antonio frente a Libertad de Metán, una serie que los salteños resolvieron por penales después de dos empates.
La intención del técnico sería mantener la formación que viene de superar a Ateneo Parroquial Alderetes, con un esquema 4-4-1-1 basado en la solidez defensiva, las transiciones rápidas y el aprovechamiento de la pelota parada.
El probable equipo sería: Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Marcos Carrera y Hernán Lastra; Matías Barboza; y Facundo Cruz.
La delegación partirá este viernes a las 14, después de una última práctica y un almuerzo grupal. En Salta quedará concentrada en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol.
Concepción FC sabe que la serie se resolverá en 180 minutos, pero buscará regresar de Salta con un resultado favorable. Del otro lado del cuadro esperan Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla, los otros aspirantes a disputar la final regional.